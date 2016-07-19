Нападение с топором в Германии: у подозреваемого нашли флаг "ИГ"

Копірайт зображення EPA Image caption Нападение произошло в поезде, курсирующем между Тройхтлингеном и Вюрцбургом

В комнате афганского беженца, которого подозревают в нападении на пассажиров поезда, нашли флаг группировки "Исламское государство", сообщают власти Германии.

Инцидент произошел на юге Германии в понедельник вечером. 17-летний подозреваемый, вооруженный топором и ножом, ранил четырех человек, после чего его застрелила полиция.

Три человека получили тяжелые ранения и один - легкие, сообщает полиция. Еще 14-ти людям оказывается психологическая помощь.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман сказал, что нападавшего убили, когда он пытался скрыться с места происшествия.

По сообщениям в СМИ, во время нападения подозреваемый кричал "Аллах акбар".

Инцидент произошел через несколько дней после кровавого нападения в Ницце, когда грузовик въехал в толпу людей.

Копірайт зображення Reuters

По официальным данным, среди раненых - члены одной семьи из Гонконга. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Издание South China Morning Post сообщило, что речь идет о 62-летнем мужчине, его 58-летней жене, 27-летней дочери и ее 31-летнем парне. По данным издания, с семьей также ехал 17-летний сын супругов, который не пострадал.

Херрман рассказал, что нападавший был 17-летним афганским беженцем, который жил в городе Оксенфурт.

Копірайт зображення epa Image caption Спасательные службы перекрыли подъезды к месту нападения

В интервью ARD министр сказал, что по предварительным данным подросток прибыл в Германию без сопровождения взрослых.

Он жил сначала в приюте, а затем в приемной семье.

Инцидент произошел около 21:15 (22:15 по Киеву) в поезде, курсирующем между Тройхтлингеном и Вюрцбургом.

"Вскоре после прибытия в Вюрцбург мужчина напал на пассажиров с топором и ножом", - сказал представитель полиции.

В полиции говорят, что нападавший выбежал из поезда и начал убегать, однако полицейские догнали его и застрелили.

Копірайт зображення EPA Image caption На полу вагона видны следы крови

Местный житель рассказал новостному агентству DPA, что вагон, в котором произошло нападение, "был похож на бойню".

Он сказал, что видел людей, которые выползали из вагона, прося дать им аптечку. Другие пострадавшие лежали внутри на полу.

Хотя мотивы нападения еще не установлены, корреспондент ВВС в Берлине Дэмиен МакГиннес говорит, что в Германии ощущается тревога по поводу нападений исламистских экстремистов в соседней Франции.