"Правнук партизана, внук партизана и сам партизан" - кем был Павел Шеремет

Копірайт зображення UNIAN Image caption Известный журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля

Утром в среду в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет.

Правоохранительные органы начали расследование по статье "умышленное убийство".

Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразили президент и премьер-министр Украины, к проведению быстрого расследования гибели Шеремета призвали ОБСЕ и посол ЕС в Украине Ян Томбинский.

ВВС Украина напоминает своим читателям хронику ключевых моментов биографии Павла Шеремета.

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета.

Был консультантом экономических программ Белорусского телевидения, затем там же автором и ведущим одной из аналитических программ.

В 1996 году Шеремет возглавил белорусское бюро российского телеканала ОРТ.

Уже тогда обрел славу жесткого критика президента Беларуси Александра Лукашенко.

В июле 1997 года его в составе съемочной группы ОРТ задержали белорусские правоохранители на границе с Литвой во время съемки репортажа о контрабанде.

Впоследствии Шеремета обвинили в незаконном пересечении госграницы Беларуси, а Александр Лукашенко заявил, что журналист получал вознаграждение от иностранных спецслужб.

Копірайт зображення Reuters Image caption В конце 90-х Павел Шеремет более двух месяцев провел в тюрьме в Беларуси

В результате Павел Шеремет был приговорен к двум годам тюремного заключения условно. Более двух месяцев он провел за решеткой. После освобождения заявил, что дело против него инициировал белорусский президент.

С 1999 года работал в московской редакции телеканала ОРТ - ведущим информационной программы "Время", собственной аналитической программы, руководителем отдела спецпроектов.

Сам журналист оценивал эту работу ведущего программы "Время" как "негативный профессиональный опыт" и "позорный" период своей жизни: освещение главным российским телеканалом выборов в Государственную думу, по его словам, было далеко от демократических стандартов.

Но зато фильм "Дикая охота" о противостоянии белорусских властей и оппозиции, который он выпустил в тот период, получил премию ОБСЕ в области журналистики.

Сам Шеремет позже вспоминал, что поводом для разрыва отношений с "первой кнопкой" российского телевидения послужила его статья в газете "Ведомости", в которой он написал, что "Россия идет путем Беларуси".

Следующим местом работы журналиста стал журнал "Огонек", где он возглавил отдел политики и общества. До самого последнего времени Шеремет писал авторские колонки для этого издания.

В 2005 году Шеремет выступил инициатором создания информационно-аналитического интернет-сайта "Белорусский партизан". По замыслу редакции сайта, он должен был стать пространством "для свободного и открытого обмена информацией". Именно его адрес был указан в качестве адреса сайта журналиста в профиле Шеремета в Twitter.

"Правнук партизана, внук партизана и сам партизан", - так он про себя писал в Twitter.

В марте 2010 года Павла Шеремета лишили белорусского гражданства с формулировкой "в связи с получением российского гражданства".

"Мне это напоминает практику лишения советского гражданства диссидентов в 70-х годах ... Будем ждать, когда поменяется власть, и мне вернут белорусский паспорт, как вернули гражданство советским диссидентам", - прокомментировал он тогда эту ситуацию.

Шеремет является автором нескольких документальных фильмов. В частности, о преследовании белорусской оппозиции и чеченской войне. А также нескольких книг - среди которых работы о режиме Александра Лукашенко и экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили.

В течение последних нескольких лет Павел Шеремет жил в Киеве. С 2012 года сотрудничал с "Украинской правдой". Кроме того, вел программу "Диалоги" на телеканале "24", сотрудничал с "Радио Вести".

В 2013 году он попытался возобновить сотрудничество с российским телевидением, начав работать на новообразованном "Общественном телевидении России". Однако уже в мае следующего года он покинул этот канал - из-за своей позиции относительно событий в Украине.

"Считаю аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины кровавой авантюрой и роковой ошибкой российской политики", - написал он тогда.

Копірайт зображення facebook petroporoshenko Image caption Павла Шеремета похоронят в Минске

Шеремет активно занимался журналистским образованием в Украине. Его коллеги из "Украинской правды" говорят, что он развивал школу журналистики, организованную этим изданием, проводил мастер-классы по технике проведения интервью, спецрепортажей и документалистике.

Круг тем, которыми занимался Павел Шеремет в Украине, был чрезвычайно широк. Он продолжал писать о ситуации в Беларуси, в то же время его последний блог на "Украинской правде" был посвящен роли "людей в камуфляже" в общественных и политических процессах Украины.

Погиб Шеремет по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации легкой атлетики Игорем Гоцулом.

Коллеги называют Павла Шеремета чрезвычайно позитивным человеком.

"Он менял украинскую журналистику, он был учителем и хотел делиться своим профессиональным опытом в дальнейшем ... Это удар по всей украинской журналистике, и очень сложно поверить в то, что произошло", - сказала в эфире телеканала "112" главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик.

"(Павел Шеремет) был одним из пионеров репортерской журналистики, журналистики факта, журналистики расследований ... Он был человеком несомненно хорошо понимавшим и Россию, и Украину, и Белоруссию, но может быть именно поэтому он был европейским, а не российским, не украинским, не белорусским журналистом", - написал на сайте российского телеканала "Дождь" его ведущий Константин Эггерт.

"В сообщении "Украинской правды" не написано главного - убит руководитель популярного патриотического сайта "Белорусский партизан", который твердо занимал патриотическую белорусскую позицию ... Это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины", - написал в Facebook белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич.

Павел Шеремет будет похоронен в Минске, сообщила мать журналиста сайту "Белорусский партизан".