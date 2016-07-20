Убийство Павла Шеремета: основные версии

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва автомобиля

Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Он ехал на утренний эфир "Радио Вести".

Президент Украины провел по этому поводу совещание с силовиками и заявил, что американское ФБР согласилось присоединиться к расследованию.

Украинские правоохранители квалифицировали случившееся как "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, которая прибыла на место преступления, сказала, что расследование гибели журналиста является "делом чести" для ее ведомства.

"Особенно мне не нравится эта ситуация перед крестным ходом", - добавила Деканоидзе.

Копірайт зображення AP

На место происшествия прибыл также прокурор Киева Роман Говда, который взял расследование под личный контроль.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал в Facebook, что, по предварительной информации, Павел Шеремет погиб в результате взрыва "безоболочного самодельного взрывного устройства" мощностью от 400 до 600 грамм в тротиловом эквиваленте, который либо задействовали дистанционно, либо он сработал с задержкой.

Слежка

Хатия Деканоидзе заявила, что полиция расследует все возможные версии причин гибели Павла Шеремета.

Правоохранители отмечают, что было бы преждевременным выделить одну из них как основную.

Источники ВВС Украина утверждают: в разговоре с коллегами в редакции одного из СМИ, с которым сотрудничал журналист, он жаловался на то, что за ним ведётся слежка.

Между тем советник главы МВД Зорян Шкиряк назвал журналистам три возможные причины убийства Шеремета.

Первой из них, по его словам, является его профессиональная деятельность.

Копірайт зображення Reuters Image caption Правоохранители говорят, что причиной убийства Павла Шеремета могла послужить его журналистская деятельность

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик заявила корреспонденту "Радио Свобода", что связывает гибель Шеремета с его профессиональной деятельностью.

В то же время известный медиаэксперт Наталья Лигачева в эфире телеканала "112" сказала, что вряд ли убийство Шеремета связано с какой-то конкретной публикацией. По ее мнению, речь скорее идет о стремлении "запугать независимых журналистов".

Зорян Шкиряк отметил, что не исключается версия, связанная с неприязненными отношениями Шеремета с определенными лицами.

"Такая версия всегда присутствует, поскольку мы не можем исключать ничего", - пояснил он.

"Российский след"

Третьей версией, которую назвал Шкиряк, является "российский след". При этом он заявил, что сам он больше всего склоняется именно к этой версии.

"Лично для меня, именно эта версия является наиболее вероятной ... Цель Путина - посеять панику, расколоть общество и максимально дестабилизировать ситуацию в стране", - пояснил он.

Едва ли не первым о возможной причастности России к гибели журналиста написал в своем Facebook внештатный советник министра внутренних дел, депутат парламента Антон Геращенко.

Эта версия нашла своих сторонников и среди представителей несиловых структур.

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption В среду Петр Порошенко заслушал доклад силовиков о расследовании убийства Павла Шеремета

"Я вполне серьезно предполагаю причастность России к этому жестокому, бессмысленному, циничному убийству", - написал в Facebook коллега погибшего журналиста, руководитель проекта "Европейская правда" Сергей Сидоренко.

"Как и к убийству Георгия (Гонгадзе. - Ред.). За пленками Мельниченко стояло ФСБ - я отстаиваю эту свою точку зрения с 2000-го года", - написала в комментарии под этим постом первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Покушение на Притулу

Согласно еще одной версии, не упомянутой Шкиряком, но рассматриваемой правоохранительными органами, объектом покушения должна была стать основательница издания "Украинская правда" Алена Притула.

Как заявила ВВС Украина журналистка этого издания Анастасия Рингис, такую версию серьезно обсуждают коллеги погибшего журналиста.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, отвечая на вопросы журналистов телеканала "112" о том, принимают ли правоохранители во внимание эту версию, отметила: "Следователи рассматривают все версии, и сейчас преждевременно озвучивать какие-то из них как основные, но то, что вы назвали, также рассматривается".

Представитель президента Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства поручил предоставить Притуле охрану.