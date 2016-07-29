Блог психолога: как не впасть в депрессию после отпуска

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Почему так бывает: только закончился отпуск, из которого следовало бы выйти полным сил, а вместо этого всё и все раздражают, такое ощущение, чтo на тебя навалилась куча дел, из которой ты не в состоянии выбраться?

А проблемы, которые, как казалось перед отдыхом, сами уладятся, дают о себе знать с еще большей силой? И в сознании снова всплывает угрожающее слово "депрессия".

Что делать, если бежать к врачу нет ни денег, ни вдохновения, да и нужно ли?

Отдохнуть от отдыха

То, что вы все же встали с постели и успели, хоть и без удовольствия, переделать массу дел, само по себе свидетельствует, что классической депрессии у вас нет. Итак, в каком-то специальном лечении, к счастью, вы не нуждаетесь.

Поэтому попробую дать несколько советов, как выйти из подавленного состояния, когда кажется, что всё - плохо и весь мир - против тебя.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Главное, как ни парадоксально это звучит, дать себе отдохнуть после отдыха.

Не пытайтесь сразу окунуться в водоворот ежедневных дел, встреч, не подгоняйте себя. Впереди еще много времени.

Возможно, вам надо хорошенько выспаться и побыть в одиночестве, ведь во время отпуска вы, скорее всего, устали от новых, пусть и приятных впечатлений.

Как часто бывает, вы находились в ситуации постоянной "включенности" в определенный, часто новый круг общения. И вместо того, чтобы расслабиться, вам нужно было улыбаться, поддерживать разговор, производить впечатление вежливого и милого человека.

И хотя все было прекрасно, все же осталось ощущение опустошенности и того, что отдохнуть как следует не удалось. Значит ли это, что отпуск прошел впустую?

Копірайт зображення Getty Image caption После отдыха тоже иногда нужно отдыхать

Это ошибочное впечатление, некий постдейственный синдром, который воспринимается чуть ли не как депрессия.

Временная эмоциональная и физическая усталость скоро пройдет. А вот яркие впечатления, свежий взгляд на свое житье-бытье из "прекрасного далеко" еще долго будут заряжать энергией.

Это понятно, скажете вы, - нужен период адаптации и прочее. И что же делать, когда уже и с дороги отдохнули, и время, отведенное на рефлексию, истекло, а ты продолжаешь чувствовать себя бессильным и равнодушным ко всему?

И даже такие крамольные мысли, как то, что мы живем, чтобы работать, а не наоборот, лезут в голову. А не бросить ли все - и отправиться в дауншифтеры?

От себя не убежишь?

Что ж, это тоже выход. Только не нужно сгоряча бросаться писать заявление об уходе, тем более, когда работа и заработок вполне устраивают.

А вот вырваться из рутины - очень полезно. То есть, когда вам в очередной раз не захочется вылезать из постели, потому что вы заранее знаете, что будет дальше, а вы этим сыты по горло - уборка, поход на рынок, глажка - попробуйте сделать что-то совсем, на первый взгляд, нелогичное.

Встаньте пораньше, обязательно примите душ - чтобы в прямом и метафизическом смысле освежиться, смыть остатки всего депрессивного, и езжайте куда-то, как говорится, куда глаза глядят. Куда именно - лучше решить в последний момент.

Вы можете взять с собой детей, друзей. Вот вам, например, на букву "К" - Канев, Корсунь, Кагарлык. Это первое, что пришло в голову, а еще - из личного опыта. Это и от Киева недалеко - на своем авто потребуется немного горючего. Если же маршруткой - можно успеть полюбоваться красивыми пейзажами и вечером - домой.

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В дороге нужно пытаться жить в режиме "здесь и сейчас" - замечать поля подсолнухов, нарядные украшенные домики, представлять, как там живут, или живут ли там люди - что едят на завтрак, как выглядит их жилище.

Например, висят ли там на стенах портреты родственников - украшенные вышитыми полотенцами, черно-белые с сепией? Или все еще лежат сложенные друг на друга по размеру семь подушек на кровати, как это было в доме ваших дедушки с бабушкой? Иными словами, нужно делать все, чтобы спрыгнуть с собственного "колеса сансары".

Если же мысли все же тянут назад, поверьте, нигде так хорошо не думается и не приходят такие правильные решения, как в дороге. Вне контекста смотришь на свой собственный, как говорил Сковорода, "свиток" под другим углом.

Во время такого непродолжительного эскапизма в психике будто включается режим обобщения: престают раздражать мелочи, наболевшая проблема превращается в обычную жизненную ситуацию, слова возмущения, которые раньше срывались с языка в адрес партнера, теряют актуальность.

Потому что, оказывается, мы всего лишь переносили на близкого, также отнюдь не идеального человека, наше недовольство самим собой. За время дороги успеваем немного соскучиться по дому и возвращаемся с чувством событийности прожитого дня.

Арт-терапия до "нобелевки" доведёт

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Кстати, не обязательно ехать за впечатлениями куда-то далеко. "Путешествовать" можно в городской парк, музей, на окраину города. И не столько за новой информацией, сколько за новыми ощущениями.

Не обязательно сразу менять профессию, работу. Для начала достаточно представить себя писателем или художником. Только не говорите, что вы не умеете или уже поздно. Тех, кто умеет, - много, и то, как некоторые профессионально складывают слова в предложения, бывает скучным и неинтересным.

Да, действительно, написано уже почти все, но интересно именно ваше мироощущение и миропонимание.

Привычка быть своим собственным летописцем придаст вашей жизни новый смысл и возможность посмотреть на нее другими глазами. Не говоря уже об удовольствии неофита покупать краски, новенькие разноцветные карандаши, плотную бумагу. Или о такой графоманской радости - выбирать себе хороший блокнот и ручку, чтобы потом написать нечто особенное! А почему нет? Варгас Льоса, к примеру, начал писать романы после сорока - и стал нобелевским лауреатом.

Герой романа Сартра, который не испытывал никаких эмоций, кроме тошноты от жизни, услышал знакомую мелодию и понял, что все мы "канем в Лету", - и останется только творчество

Путешествуя этим летом по Карпатам, я в очередной раз посетила музей удивительной женщины Прасковьи Плитки-Горицвет в Криворовне.

Еще совсем юной, пережив десятилетнюю ссылку в сталинских лагерях по надуманным обвинениям и вернувшись домой, Параска, обычная гуцульская женщина, стала настоящей легендой даже далеко за пределами Украины. Она сочиняла стихи, песни, рассказы, записывала их на обычных листах ученической тетради и иллюстрировала, как умела, цветными карандашами или акварелью.

Я бы сравнила ее с Екатериной Билокур за стремление подняться над обыденным, бытовым, тяжелым и несправедливым, а также попыткой, вопреки всему, найти свое призвание, оставить свой светлый след на земле.

Меня, например, ее почти детские рисунки с синими горами и зелеными деревьями, где каждый листочек выписан отдельно, впечатляют больше, чем образец контемпорери арт (современное искусство. - Ред.), для понимания которого нужно еще прослушать многочасовую лекцию.

В минуты своих неудач я вспоминаю об этих женщинах: ведь им было труднее, но они не позволили обстоятельствам сломить их. Возможно, сейчас бы это назвали модным словом арт-терапия. Следовательно, они по своему отношению к жизни для меня и, думаю, для многих других являются лучшими врачами.

А припоминаете, в чем нашел смысл жизни герой романа Сартра - ну, тот, который не испытывал никаких эмоций, кроме тошноты от жизни? Услышал знакомую мелодию и понял, что все мы "канем в Лету", как и автор этой песни, - и останется только творчество.

Поэтому не поддавайтесь сезонной хандре, посмотрите на окружающее вас буйство красок, смените привычный ритм жизни. И помните, что самое интересное в этом мире - это вы сами и ваше мироощущение.