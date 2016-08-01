Австрийская провинция: через Альпы на фестиваль вина

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Если вы сами себе туристическое агентство, то поездка на концерт праотцов очень тяжелого рока Black Sabbath может плавно перерасти во нечто иное. Например, в тур по местам, где в тишине провинциальных городов творили Гайдн, Моцарт и Бетховен.

Все зависит от ваших личных вкусов и способности прокладывать маршрут так, чтобы было интересно. И не очень дорого.

Альбий Шудря За годы работы журналистом побывал во многих "горячих точках", но кроме военного дела, хорошо разбирается в музыке, искусстве и культуре. За годы работы журналистом побывал во многих "горячих точках", но кроме военного дела, хорошо разбирается в музыке, искусстве и культуре.

Мне повезло, потому что в Австрии есть друзья. Поэтому путешествовал я в хорошей компании и на автомобиле.

Возможно, кому-то также придет в голову спросить меня и о том, как я себя чувствовал на концерте любимой рок-группы вместе с австрийцами?

Ничего особенного. Просто вы все вместе вдруг начинаете подпевать музыкантам. Вы одеты в похожие черные футболки и пьете пиво. Со сцены валит "стена звука". А на утро немного шумит в голове.

Санкт-Вольфанг: я б там жил

Мы стартовали от нашего дома на окраине Вены и двинулись на запад, чтобы увидеть живописный городок Санкт-Вольфганг в Альпах.

Непреодолимое желание добраться до тех мест у меня появилось после того, как увидел одну из серий цикла ВВС "Великое путешествие по железной дороге".

Презентер Майкл Портильо, тот самый, что в прошлом возглавлял различные британские ведомства и даже министерство обороны, сел в этот специальный поезд, что взбирается на крутую гору. И там на вершине Майкл встал на фоне пейзажа, от которого зашкаливают эмоции.

Горы окружали огромное озеро, а Санкт-Вольфганг внизу напоминал городок из игрушечного магазина.

Я тоже захотел туда.

Осматривать императорскую резиденцию в Бад-Ишли нам не хватило времени. Но мысль о том, что именно здесь Франц Иосиф услышал новость об убийстве наследника австро-венгерского престола в Сараево, с чего и начались события Первой мировой, странно контрастировала с аккуратным курортным городком.

Когда-то, во времена Австро-Венгерской империи, сюда из столицы проложили железную дорогу. С тех пор тысячам жителям Вены стало гораздо удобнее добираться до этой горной местности.

Извините, но это опять из цикла BBC о путешествиях по железной дороге...

И мы, как большинство современных добропорядочных австрийцев, ехали на автомобиле. Пока не увидели невероятно красивое озеро Вольфгангзее и тот же живописный город, который уже запечатлелся в моей памяти благодаря познавательному телесериалу ВВС.

По поверхности водоема один за другим скользят туристические суда. В городе много небольших отелей, ресторанчиков, сувенирных магазинов.

Мы идем к этому удивительному поезду, который взбирается на самую вершину горы высотой более 1700 метров.

Копірайт зображення bbc

Подъем длится почти час. Все это время за окном проплывают огромные стройные сосны, альпийские луга и скалы.

Мы на конечной остановке. Здесь прохлада. Капризная погода решила открыть всю панораму: вот скалистые горы с облаками, величественное озеро. Вот - игрушечный Санкт-Вольфганг далеко внизу.

Чтобы успеть в Зальцбург, мы решили не ждать своей очереди на отправку тем самым поездом и пошли вниз по тропинкам.

Вы любите Альпы? Если вы уже пошли пешком, то у вас просто нет выбора.

Зальцбург и его житель по фамилии Моцарт

Своей туристической популярностью Зальцбург обязан Моцарту. Если бы славный композитор родился в любом другом городе, половина достопримечательностей и оригинальные шоколадные конфеты Моцарткугель могли появиться где-то в другом месте.

Но так уж вышло, что теперь тысячи туристов ежедневно фотографируются на фоне дома, где жил Моцарт.

Тысячи туристов покупают мешочки кругленьких кугелей с марципаном, на каждом из которых - маленький портрет Моцарта.

И еще Моцарт, и Моцарт, и Моцарт...

Лучший город виден с высоты замка Хоэнзальцбург, на который тоже едет фуникулер.

Историки говорят, что эта неприступная крепость за многие века существования пережила всего одну осаду.

Это произошло тогда, когда восставшие крестьяне захватили нижнюю часть города, а горожане бежали за каменные стены.

Зальцбург - древний город с историей, уходящей во времена римлян.

Но здесь не ощущаешь ни подавляющего средневековья, ни кровавых войн прошлого.

Бессчетное количество замков, висящих на перилах моста через реку Зальцах, свидетельствует только об одном - кроме обычных туристов, здесь есть также и влюбленные, желающие продемонстрировать всем всю силу своих чувств.

Медлинг: там, где рядом Венский лес

Этот городок расположен в 14 километрах от столицы. Его узенькие улочки упираются в холмы, на которых произрастает Венский лес.

Именно этот лес когда-то создал городку репутацию уютного уголка с всегда свежим воздухом. Здесь и раньше жить было недешево, а сейчас это - прихоть людей с большими деньгами.

Я взбираюсь на самый верх по тропинке, вьющейся через кусты. И хотя это безлюдная местность, меня почему-то не беспокоит, что в кармане у меня все мои финансы на эту поездку.

Снимаю фото сквозь руины старинной стены замка.

Вот эта австрийская Конча-Заспа сейчас спокойно существует без крупной промышленности и фабрик за счет гостиниц и ресторанов.

Когда-то здесь прошли турки-османы и разрушили город до основания. А через века прокатилась другая смертельная волна - чума.

На улицах Медлинга находим домик, в котором жил Бетховен.

Но даже в этой уютной провинции чувствуешь, что эта яркая и очень культурная столица той старой Европы - очень близко.

Вена настолько поражает своими дворцами, музеями и историческими достопримечательностями, что о ней нужно писать отдельный блог. Поэтому даже не пытаюсь втиснуть его в описания другой - провинциальной Австрии.

Айзенштадт: салют виноделам!

Мы направились к востоку от Вены, где среди виноградников и полей раскинулся Айзенштадт.

Друзья знакомят с Арнольдом. Он из династии, которая выращивает в этих краях виноград и производит вино уже более трех столетий.

Его подвал - это образец порядка и верности традициям. Бутылки с белым и красным вином сложены горками образцовой формы.

После дегустации Арнольд показывает бочки из нержавеющей стали, которые он установил совсем недавно, когда пришла пора менять старые дубовые.

Хозяин терпеливо объясняет, что эти бочки различного объема подходят для производства всевозможных видов вина.

Постепенные изменения климата тоже влияют на традиционный вкус фамильного вина. Поэтому каждый раз, собирая новый урожай, Арнольд решает, в какую бочку заливать сок.

И Арнольд прерывает рассказ, потому что ему надо идти на площадь играть в духовом оркестре.

В этот день в Айзенштадте отмечали праздник винодела.

Столы для гостей расставили сразу за калиткой на улице.

Появились почетные гости, среди которых и руководство города. Почетный караул в исторических костюмах приветствовал начало праздника и избрание королевы фестиваля. Щелкнули затворы карабинов и тишину прорезал залп.

В самом Айзенштадте одним из выдающихся мест считается дворец венгерского князя Эстерхази.

Именно при дворе этого аристократа капельмейстером долгое время работал еще один знаменитый австрийский композитор - Йозеф Гайдн.

А на улице, где живет Арнольд, праздник в разгаре. Многие местные жители надели национальную австрийскую одежду.

Мои австрийские друзья рассказывают, что праздновать здесь будут каждый вечер в течение всей недели. Здесь шумно, но мирно, и никто никому не мешает, даже если хватил лишку.