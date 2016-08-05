Мамин блог: не поднимайте руку на детей

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Где-то месяц назад я шла вдоль платформы одной из станций киевского метро и увидела женщину, которая вцепилась в запястье своей дочери лет семи и громко кричала: "Смотри на меня, я сказала! Я содержу тебя, ты сидишь на моей шее, поэтому будешь делать так, как решу я!".

Неделю назад на моих глазах в салон красоты почти силой заталкивали другую девочку, которая не хотела прокалывать уши, но ее мама повторяла: "Я знаю лучше. Потерпи, потому что нужно. Это очень красиво, а ты еще маленькая и просто не понимаешь".

Об авторе Ольга Шиленко - журналистка, блогер. Воспитывает двух мальчиков-близнецов - Демьяна и Матвея. Ольга Шиленко - журналистка, блогер. Воспитывает двух мальчиков-близнецов - Демьяна и Матвея.

И буквально вчера у моего дома четырехлетний мальчик сильно получил "по заднице" за то, что отказывался целовать свою тетю, которая приехала в гости издалека и норовила "ущипнуть вкусненькие щечки".

Мать мальчика краснела и извинялась за его поведение, объясняя, что обычно он "делает так, как говорят взрослые, и не выкидывает такие фортели".

Я не люблю слово "совок". Не люблю потому, что в последнее время оно утратило свою первоначальную сущность, и теперь им слишком часто спекулируют в разношерстных голиварах, используя в адрес всего традиционного.

Но, к сожалению, когда я вижу такое отношение к ребенку, более точного и емкого слова, чем "совок", подобрать не могу. И речь идет даже не об обществе в целом, а об отношениях внутри семьи, где мы еще не научились ставить "знак равенства" между большими и маленькими.

Угрозы "выпороть ремнем", "отдать чужому дяде" или "оставить без ужина" за каждое, даже малейшее проявление личности - это обычные, привычные вещи, которые можно услышать на детских площадках, в магазинах и в городском транспорте.

"Детской индивидуальности" в принципе не существует в нашей устаревшей системе координат, которая досталась нам в наследство вместе с советским прошлым. И вот только сейчас, новое поколение родителей, заглядывая "за поребрик", интересуясь опытом поляков, немцев, шведов, финнов и прочих, начинает это постепенно менять. Но работы еще очень много.

Нам нужно уверенное в себе, креативное, смелое поколение людей, которые решатся ломать устаревшую систему и избавляться советских пережитков

Уже насколько я сдержанный человек и стараюсь не совать нос в чужие семейные дела, но каждый раз, когда на ребенка кричат или, еще хуже, бьют на моих глазах, у меня внутри все сжимается.

Почему взрослые "не должны", а дети всегда "должны"? Почему для ребенка иметь свое личное мнение, свой вкус, свои собственные взгляды, отличные от взглядов других, считается настолько ненормальным, что они раз за разом слышат от нас: "вот подрастешь и поймешь", "тебе рано думать об этом", "ты пока сам не знаешь, что тебе нужно"?

Да, ребенок появляется на этот свет чистой книгой, страницы которой еще только начинают наполняться знаниями, но эта книга уже имеет собственную обложку - характер, индивидуальность, самобытность. Он постепенно вбирает в себя все, что видит и слышит, формируя свои личные вкусы и предпочтения, и для того, чтобы воспитать полноценного, уверенного в себе человека, чрезвычайно важно не ломать его на этом пути.

Мы должны научиться уважать детей, если хотим лучшего будущего для страны в целом. Потому что нам нужно уверенное в себе, креативное, смелое поколение людей, которые решатся ломать устаревшую систему и избавляться от советских пережитков.

Мы уже родили это поколение - вот оно, играет в песочницах на детских площадках, разглядывает бабочек на цветах в парке, плачет на скамейке у дома, потому что папа только что надавал "по рукам".

Мы уже родили этих детей, и сейчас должны прислушаться к ним и наконец начать относиться как к равным. Не поднимать руку, не повышать голос, не ломать "под себя", а встать за их спинами и помочь им стать теми, кем они должны стать. Собой.