В Рио стартуют Олимпийские игры-2016

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В пятницу в Рио-де-Жанейро состоится церемония открытия ХХХI Олимпийских игр. Само мероприятие начнется в 20:00 по бразильскому времени (в Киеве - 2:00 ночи на субботу). В Украине прямую трансляцию церемонии из легендарного стадиона "Маракана" будет вести Первый национальный.

В Олимпиаде-2016 примут участие 207 сборных (206 национальных команд и сборная беженцев), которые будут соревноваться в 28 видах спорта.

Формально это ХХХI Олимпийские игры в истории, однако фактически - XXVIII. Ведь Олимпиада в 1916, 1940 и 1944 годах не проводилась из-за мировых войн.

Впервые Игры будут проходить в Южной Америке. Они пройдут с 5 по 21 августа.

Хотя церемония открытия запланирована на 5 августа, сами олимпийские соревнования начались еще два дня назад с матчей женского футбола.

Открытие

Копірайт зображення AP Image caption Церемония открытия пройдет на легендарном стадионе "Маракана"

Ожидается, что церемонию открытия посмотрят около 3 млрд телезрителей по всему миру.

В целом шоу готовили около 5 лет - в нем примут участие 300 танцоров и 5 тысяч волонтеров. По словам организаторов, на церемонии открытия используют 12 тысяч костюмов.

Зрелище продлится более трех часов и, кроме театрального шоу, будет включать "Парад наций" (прохождение всех команд), церемонию зажжения Олимпийского огня, поднятие Олимпийского флага, клятвы спортсмена, тренера и судьи, а также исполнение Олимпийского гимна.

"Парад стран-участниц будет происходить по португальскому алфавиту, Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-й из 207 стран-участниц", - сообщают в Национальном олимпийском комитете.

Традиционно первой пойдет сборная Греции, где были основаны Олимпийские игры, а замыкать парад будут хозяева Олимпиады бразильцы.

Знаменосцем Украины будет опытный спортсмен команды, Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, обладатель Олимпийского рекорда по стендовой стрельбе - Николай Мильчев.

Участники

Копірайт зображення NOC of Ukraine Image caption Украинские олимпийцы в Рио

207 олимпийских команд - рекорд для соревнований. В целом это 10,5 тысяч спортсменов.

Впервые в Олимпийских играх примут участие национальные сборные Косова и Южного Судана.

Команда беженцев будет соревноваться под Олимпийским флагом. В нее входят 10 спортсменов: пять из Южного Судана, по два из Сирии и ДР Конго и один из Эфиопии.

Самой большой командой является сборная США - в ней 554 атлета. Наименьшее представительство у островного государства Тувалу - один бегун на 100 м дистанции.

Самым молодым участником игр станет 13-летняя пловчиха из Непала Гаурика Синг.

Возвращение гольфа и регби

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На Олимпиаде в Рио снова пройдут соревнования по гольфу и регби.

Гольф возвращается на Олимпийские игры после 112-летнего перерыва.

В то же время несколько ведущих гольфистов не приехали в Бразилию из-за опасений относительно эпидемии вируса Зика.

Болезнь Зика - лишь одна из проблем, которые обозначились во время подготовки к Олимпиаде в Рио. Среди других: проблема с безопасностью (сообщалось даже о пропаже одного новозеландского спортсмена), протесты из-за экономического кризиса в стране, а также допинг-скандал со сборной России.

Сейчас к соревнованиям допустили 271 российского спортсмена из 389, бывших в начальной заявке.