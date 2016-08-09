"Игра престолов" поедет в концертное турне

Копірайт зображення HBOPA WIRE

Если вы - фанат сериала "Игра престолов", то вам стоит уже сейчас задуматься, не поехать ли в следующем году в США.

Телесеть HBO объявила, что в феврале начнется концертное турне оркестра и хора, который будет исполнять всю музыку из популярного сериала. Концерты в рамках этого турне пройдут в 28 городах США.

По словам организаторов, турне будет "эпическим". Иначе и быть не может.

Композитор Рамин Джавади, автор музыки к телесериалу, говорит, что во время концертов на экраны будут проектировать самые популярные сцены.

По его словам, он стремился создать во время концертов эффект полного "погружения".

"Я хотел чего-то такого, что бы вышло за рамки простого выступления оркестра, такого, чтобы на сцене что-то происходило и усилило эффект музыки", - сказал композитор.

Копірайт зображення HBO

Он также стремится познакомить с живым исполнением классической музыки аудиторию, которая обычно такой музыкой не интересуется.

Исполнительные продюсеры сериала Дэвид Бенёфф и Д.Б. Вайсс говорят, что в восторге от этих планов.

"Вот уже семь лет Рамин (Джавади. - Ред.) поражает нас силой своей музыки, ее изяществом и бесконечной изобретательностью", - говорят они.

Они обещают, что тех, кто придет на концерт, ждут незабываемые впечатления, фантасмагорическая смесь спецэффектов из сериала и мощной музыки Рамина.

Первый концерт пройдет в Канзас-Сити, а другие состоятся в таких знаковых местах как "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке или "Форум" в Лос-Анджелесе.

Представители HBO в прошлом месяце подтвердили, что следующий сезон "Игры престолов" будет предпоследним.