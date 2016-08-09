На кого из олимпийцев вы похожи?

Как мы сравнивали вас с олимпийцами?

В этом проекте использовались данные 10500 атлетов, всего в Рио соревнуются 11500 человек. Некоторые спортсмены не были включены из-за отсутствия информации об их росте, весе и возрасте.



Источник данных, имеющихся на 8 августа 2016 г. - Olympic Data Federation. Сравнение ваших данных и информации о спортсмене основано на математическом методе, который называется Евклидова метрика.



Он помогает просчитать разницу между данными пользователя и всех спортсменов. Атлеты, чьи данные наиболее близки к пользователю, сравниваются затем с его ростом и весом.



Если таких атлетов больше трех, то отбор проводится при помощи даты рождения пользователя.

Над проектом работали:

Разработка - Нассос Стилиану, Джон Уолтон и Натан Мерсер. Анализ данных - Рансом Мпини. Дизайн - Джерри Флетчер, а также - Люк Юэр и Крис Эштон. Дополнительная разработка - Лиам Болтон и Фил Докс.