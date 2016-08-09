На кого из олимпийцев вы похожи?
Извините, попробуйте в другом браузере Все материалы Би-би-си о Рио-2016 - здесь
На кого из спортсменов вы похожи по физическим данным?
Введите ваши данные и узнайте, на кого из 10 тысяч спортсменов, приехавших на Игры в Рио, вы похожи.
Прежде всего - ваш рост
Самый низкий рост у гимнастки из Бразилии Флавии Сараивы - 1,33 м. Самый высокий спортсмен - Ли Мухао, китайский баскетболист. Его рост 2,18 м. Средний рост спортсменов на Олимпиаде в Рио - 1,77 метра.
Второе - ваш вес
Бразильская гимнастка Флавия Сараива самая легкая участница Игр-2016: она весит всего 31 кг. Румынский дзюдоист Даниэль Натя тяжелее ее в пять раз: его вес - 170 кг. Средний вес соревнующихся в Рио спортсменов - 72 кг.
Теперь - ваш возраст
Самый юный спортсмен в Рио - пловчиха из Непала Гаурика Сингх, ей 13 лет. Самый старший - 62-летняя наездница из Новой Зеландии Джулия Брогхэм. Средний возраст участников Игр в Рио - 26 лет.
Наконец, три спортсмена, на которых вы похожи больше всего это:
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Как мы сравнивали вас с олимпийцами?
В этом проекте использовались данные 10500 атлетов, всего в Рио соревнуются 11500 человек. Некоторые спортсмены не были включены из-за отсутствия информации об их росте, весе и возрасте.
Источник данных, имеющихся на 8 августа 2016 г. - Olympic Data Federation. Сравнение ваших данных и информации о спортсмене основано на математическом методе, который называется Евклидова метрика.
Он помогает просчитать разницу между данными пользователя и всех спортсменов. Атлеты, чьи данные наиболее близки к пользователю, сравниваются затем с его ростом и весом.
Если таких атлетов больше трех, то отбор проводится при помощи даты рождения пользователя.
Над проектом работали:
Разработка - Нассос Стилиану, Джон Уолтон и Натан Мерсер. Анализ данных - Рансом Мпини. Дизайн - Джерри Флетчер, а также - Люк Юэр и Крис Эштон. Дополнительная разработка - Лиам Болтон и Фил Докс.