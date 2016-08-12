Блог из Рио: гигантские фрукты и секс

Image caption Размеры бразильских фруктов поражают туристов. Таким авокадо можно наесться на целый день

Здесь в Рио, кроме характерных для зимы 25 градусов по Цельсию, есть еще одна штука, думая о которой, я каждое утро просыпаюсь с удовольствием.

Это холодная папайя в моем холодильнике. Большая, оранжевого цвета, сочная, сладкая и очень вкусная. Открываю холодильник и говорю ей "бон джий" или "доброе утро". Кстати, папайя по-португальски значит "Мама".

Забавно. Может это что-то о роли женщины в бразильской семье говорит? Надо будет спросить у Фабио. В общем, фрукты здесь все вкусные. Кроме обычного, здесь также есть авокадо гигантского размера, величиной с небольшую дыню.

Правда есть нечто, что не то чтобы не нравилось, но где необходимо следить за своими вещами - это общественный транспорт.

В Рио есть автобусы, маршрутки и метро. Автобусные остановки похожи на киевские наземные станции метро. Они построены на возвышении и накрыты крышей. Автобусы длинные, с гармошкой посередине.

В них вмещается куча людей. Когда ездишь в автобусе, рекомендуют сумку держать спереди и прижимать ее крепко к себе. Считается, что метро безопаснее, потому что в автобусах орудуют карманники. В Европе всегда наоборот.

Была на двух автобусных остановках, которые называются именами бывших иностранных лидеров. У олимпийской деревни есть остановка Улофа Пальме, шведского премьера социал-демократа, который погиб от рук убийц.

Image caption В бразильских автобусах есть места для беременных, пожилых и полных людей

Чуть дальше была остановка Сальвадора Альенде - чилийского премьера и марксиста, погибшего во время переворота в своей стране в 1973 году. Интересное совпадение, какая-то "левая" автобусная ветка.

В автобусах есть места для беременных, пожилых и даже для полных людей. Последнее неожиданно, нигде такого не видела.

Однако, если учесть, что цены на мясо и овощи в здешних магазинах одинаковые, то может это и не удивительно. Бразильское мясо можно купить везде в мире - от Египта до Японии.

Говядина, наряду с кофе, одна из статей бразильского экспорта.

Проблемы с кофе

В стране, которая является самым крупным экспортером кофе в мире, трудно найти приличный кофе. Говорят, что лучший кофе продают за границу, а здесь остается тот, которому стоит пожелать лучшего.

Это очень часто является особенностью стран с развивающейся экономикой. К сожалению, Бразилия не смогла удержать экономический подъем, который здесь был в начале 2000-х годов. Тогда он удивил всех и обещал странам БРИКС мощное будущее.

Поэтому если попадете в Бразилию - не ищите кофе на подарки в супермаркете, там его не будет. Лучше спросите о специализированных кофейных магазинчиках в районе Ипанемы.

Все временное - самое стабильное?

Переходы-мосты над дорогой у олимпийской деревни сделаны из металлоконструкций. Они временные. Такие в других странах делают только на время строительства. А здесь по ним из поселка в олимпийский городок бегают титулованные атлеты с мировыми именами.

Также на дороге можно запросто увидеть велосипедистов разных сборных, которые не боятся быстрого автобусного движения и тренируются прямо здесь.

Image caption Олимпийская деревня

Олимпийская деревня напоминает Харьковский массив, или любой другой новый массив в Киеве или Пекине. Белый, многоэтажный, пока без собственной атмосферы.

Квартиры в этих домах после Олимпиады продадут. Пыталась узнать цену - пока не удалось. Хотя двухкомнатная квартира не в центре стоит в районе 120-130 тысяч долларов.

В деревне спортсмены живут по двое и в довольно скромных условиях.

На входе в деревню есть демонстрационная комната, где можно ощутить атмосферу реальной комнаты, в которой живут олимпийцы. Полежать на такой же кровати или посидеть на диване.

В комнатах по 2 кровати, диван и телевизор. Все очень похоже на товары IKEA. Такое же непрочное. Еще там есть парикмахерская, MacDonald's, супермаркет и зона отдыха, которая должна напоминать пляж.

Там насыпан песок и стоят шезлонги. Можно посидеть, поговорить с друзьями.

Любовь, секс, олимпиада и бразильская телесность

Некоторые спортсмены в поселке ходят за ручку, пожалуй, это влюбленные. Видела такую интересную пару - она из сборной Новой Зеландии, он - итальянец. Оба высокие и симпатичные. Не совсем понятно, где они познакомились, ведь живут так далеко друг от друга.

Вот включаешь, например, в Рио приложение Tinder (приложение для знакомств) и сразу видишь, что там есть не только бразильцы, но и представители разных стран и даже олимпийских сборных.

Кроме бразильских военных, охраняющих объекты и волонтеров, также видела представителей нескольких известных телеканалов и даже тренера одной скандинавской сборной.

Украинцев не было. Итальянцев тоже видела. У некоторых так и написано: "Я здесь на играх на две недели, давайте развлекаться".

После последних двух случаев сексуальных домогательств, когда известные боксеры приставали к местным горничным, и отстранение их от участия в соревнованиях, может и лучше им было перейти в виртуальную реальность вроде Tinder.

Говорят, что в Рио съехалось много проституток со всей Бразилии и они мечтают познакомиться с иностранными спортсменами.

Также говорят, что многих этих провинциальных женщин сутенеры в Рио уже "взяли на учет". Слово "путана" пришло к нам именно из португальского языка. Даже не представляла, что мы столько "позаимствовали" у Латинской Америки.

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Меня поразил англо-португальский (бразильский вариант) разговорник, который я купила накануне. Там после обычных страниц о погоде, ресторанах, банках и разном, было страниц 10 лексики, связанной исключительно с любовной жизнью.

Чего там только не было: ссоры, секс, незапланированная беременность, визиты в полицию и расставания. Словом, весело здесь люди живут. Представьте, в туалете медиа-центра стоит автомат с презервативами. Нигде такого еще не видела.

Пару дней назад газеты облетела новость, что умер известный бразильский хирург Иво Питанги. Было ему 93 года. Накануне открытия Олимпиады он в инвалидной коляске вез олимпийский огонь.

Его называли "богом бразильских ягодиц". В его клиники со всего света съезжались богатые и знаменитые, даже Сальвадор Дали написал когда-то его портрет.

Также его клиника выпускает косметику, которая продается по всему миру и даже в Киеве. Баночка крема стоит от 4 тысяч грн.

Женщины здесь одеваются довольно ярко и вызывающе: открытые декольте, яркие помады, облегающие лосины.

Небольшие, похожие на киоски дома на окраинах города кое-где переделали в тренажерные залы, где за полностью стеклянными стенами можно увидеть как бразильские мужчины "из района" качают свои мышцы.

Здесь много мужчин с мускулистыми руками и еще и в тату. Словом, в контексте всего вышеупомянутого в сочетании с традицией жарких танцев типа самба или ламбада, можно сказать, что бразильцы с любовью относятся к своему телу и "демонстрируют" его наличие различными путями.

Через еду, одежду, спорт и секс. Оно у них есть - живое и привлекательное тело. Они его не хоронят и не чураются его, как это принято в некоторых культурах.