Ни слова о независимости - обзор прессы за 24 августа 1991

Ни одна украинская газета, вышедшая в субботу, 24 августа 1991 года, даже не смогла предположить, что в этот день Верховный Совет УССР примет историческое решение, провозгласив независимость Украины.

Вместе с тем субботние газеты предприняли первые попытки проанализировать причины и последствия произошедшего несколько дней назад путча, размещали обширные стенограммы заявления Михаила Горбачева и Леонида Кравчука, резко высказывались по поводу фестиваля "Червона рута" и рассказывали об экстрасенсе Шперлинге.

"Не ушли, а отошли"

Топ-темой субботних газет стали недавние события: попытка захвата власти в СССР путчистами из ГКЧП и триумфальное возвращение из Крыма в Москву президента Союза Михаила Горбачева.

Сразу несколько киевских изданий разместили огромную стенограмму беседы Горбачева с журналистами. Другие - пересказали содержание разговора с представителями западных СМИ председателя Верховной Рады УССР Леонида Кравчука.

Некоторые СМИ попытались не ограничиваться изложением заявлений Горбачева и Кравчука, а разместили на своих страницах материалы собственных корреспондентов.

На первой полосе "Молодой гвардии" - коротенькое интервью с тогдашним министром внутренних дел Андреем Василишиным, которое взял в первый день путча 18-летний журналист Олег Ляшко.

Сразу несколько материалов, призванных переосмыслить один из решающих моментов в истории СССР, опубликовала газета "Комсомольское знамя".

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Принятие 24 августа 1991 Акта провозглашения независимости Украины стало для киевских СМИ неожиданностью

На первой полосе этой газеты подполковник Григорий Омельченко призвал всех должностных лиц, которые 19-21 августа поддержали "ГКЧП", добровольно подать в отставку. Далее известный писатель и правозащитник Олесь Бердник выразил негодование: дескать, украинское руководство во время путча опозорило себя трусостью. А заместитель спикера украинского парламента Владимир Гринев мрачно прогнозировал: архитекторы "не ушли, а отошли".

Несколько субботних газет разместили на своих страницах короткую информацию о том, что 24 августа состоится внеочередное заседание Верховной Рады УССР. О том, что именно на нем примут исторический Акт провозглашения независимости Украины, никто даже не догадывался.

За свою армию и милицию

Между тем с первой полосы газеты "Молодь України" писатель Юрий Покальчук призвал Украину к созданию собственной милиции и армии.

В России, напомнил он, есть МВД и своя армия, и их представители в дни августовского путча решительно встали на защиту демократии и президента Бориса Ельцина. Потому что российские милиционеры и солдаты, продолжал автор, и обычные гражданские лица России - это один народ.

Украинская же милиция хоть и является "частью нашего украинского народа", однако руководит ею МВД, которое до сих пор подчиняется союзному министерству под управлением одного из лидеров "ГКЧП" Бориса Пуго.

Юрий Покальчук отдает должное гражданскому и национальному подъему в России, однако задает читателю вопрос, является ли победа демократии в России безоговорочной победой для Украины?

Image caption По состоянию на 24 августа 1991 года Украина не имела собственной армии

"Россия, переживающая дни подъема и победы гражданского сознания, не должна стать для Украины новой угрозой колониальности в новой, приукрашенной форме", - предостерегает он.

Поэтому со страниц издания "Молодь України" он призывает немедленно приступить к созданию национальной, независимой от Москвы милиции, армии и Нацгвардии.

"Комитет Государственной безопасности должен стать Комитетом национальной безопасности в Украине и защищать Украинское государство", - пишет он.

Новые штрафы

Официальный печатный орган Верховной Рады УССР, газета "Голос України" рассказывала читателям об изменении наказаний за нарушение правил дорожного движения, которые должны были вступить в силу с 1 сентября 1991 года.

Увеличение размера штрафов для нарушителей стало ответом властей на тревожную статистику аварий на дорогах республики.

За 1990 год в результате ДТП в УССР погибло почти 10 тысяч человек (это наибольший показатель за всю историю ведения этой статистики. Для сравнения, за 2015 год на контролируемой властями территории Украины в ДТП погибли чуть больше четырех тысяч человек. - Ред.).

"Анализ показывает, что интенсивность транспортных потоков у нас практически не изменилась, состояние улиц и дорог также резко не ухудшилось. А вот дисциплина участников дорожного движения значительно упала. На наших дорогах царят недопустимые для цивилизованного общества агрессивность, бескультурье, неуважение друг к другу", - рассказал "Голосу України" начальник Управления Госавтоинспекции СССР полковник Борис Масловский.

Поэтому с осени 1991 года штрафы за нарушение правил как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов должны были существенно увеличится. К примеру, за вождение в нетрезвом состоянии - с 200 рублей до 600-800.

Копірайт зображення Getty Image caption Жизнь автолюбителей с 1 сентября 1991 года должна была осложниться из-за новой системы штрафов за нарушение ПДД

Борьба с любителями езды под хмельком - один из краеугольных камней реформы системы штрафов в целом.

"Скажу откровенно, бороться с пьяницами в транспорте было довольно сложно. Потому что, например, не успевали еще оформить соответствующие документы на нетрезвого водителя, как уже шли на прием в ГАИ разные "ходоки". Руководители слали слезные просьбы не лишать водителя права на управление транспортными средствами, потому что это, дескать, грозит недовыполнением планов перевозки народнохозяйственных грузов и тому подобное. Во многих случаях приходилось принимать это во внимание", - рассказывает о сложностях своей работы товарищ Масловский.

С 1 сентября также вводили штрафы за непристегнутый ремень безопасности и тонирование стекла авто.

"Хочу сказать также следующее: основным критерием качества работы автоинспектора будет не сумма штрафов ..., а обеспечение безопасности движения на вверенной ему территории", - уверяет главный "гаишник" УССР.

Проблемы военнослужащих

О нелегкой судьбе советских офицеров рассказывает материал в газете Краснознаменного Киевского военного округа "Ленинское знамя".

"Я скорее разведусь с женой, но боеготовность не пострадает", - горько шутит один из героев статьи.

Image caption Газета "Ленинское знамя" старалась поддержать боевой дух киевских военных

Сразу несколько десятков офицерских семей в воинской части, о которой идет речь в материале, официально считаются бесквартирными.

"А еще здесь есть лейтенанты, которые хотели бы жениться, но вот беда: не приведешь же молодую жену в казарму или в штаб, временно оборудованный под общежитие", - констатирует автор статьи.

В так называемом общежитии нет воды: за ней офицеры и их жены ходят в подвал, где из крана течет ржавая жидкость. Дети болеют, семьи распадаются, некоторые из офицеров не выдерживают и пишут рапорты на увольнение - жалуется "Ленинское знамя".

"Многие задаются вопросом: за что страдаем? Если бы хоть зарплата была высокой, а так она ниже, чем у водителей трамваев и троллейбусов", - пишет автор статьи.

"Но пока офицеры еще на что-то надеются. В связи с этим характерным является следующий пример. Даже в период, когда наблюдается массовый отток из рядов КПСС, они вступают в члены партии. В июле в ее ряды приняли старших лейтенантов А.Михеева и А.Ивасишина. На собрании коммунистов они сказали: "Мы верим, что партия станет на ноги, и только она способна вывести наше общество из кризиса", - пишет "Ленинское знамя".

"Аматорство"

Газета Центрального комитета Компартии Украины "Советская Украина" в своей статье поддала острой критике организацию и результаты второго музыкального фестиваля "Червона рута", который только что закончился в Запорожье.

Автор материала обвиняет организаторов фестиваля - музыковедов Т.Мельника и А.Калениченка - в "схематизме и невежестве". Еще бы, возмущается обозреватель: ни один из них до проведения фестиваля не публиковал статей, посвященных песенному жанру.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Советская Украина" сомневалась в профессионализме 21-летней харьковчанки Марии Бурмаки

Газета бьет тревогу: к конкурсной программе фестиваля равный доступ получают и артисты-профессионалы, и участники художественной самодеятельности.

В результате, констатирует "Советская Украина", профессионал Павел Дворский занял на конкурсе исполнителей лишь третье место, пропустив вперед не только "самодеятельного" автора песен "Пойду, утоплюсь" и "Подпольщик Кондрат" Андрея Миколайчука, но и - и это, кажется, возмущает автора еще больше - харьковчанку Марию Бурмаку, "аматорство которой не вызывает сомнений".

"Экстрасенс международного класса"

С рассказа о том, как "знакомый колдун" вылечил журналистке зуб просто по телефону, начинается статья об одесском экстрасенсе Анатолии Шперлинге в "Рабочей газете".

"Экстрасенс международного класса, биоэнерготерапевт высшей категории, аттестованный Академией медицинских наук СССР, излечил от тяжелых недугов более пяти тысяч человек. Что это за болезни? Легче назвать те, которые не поддаются биоэнерготерапевту: сахарный диабет, эпилепсия, злокачественные опухоли", - описывает автор "профиль" героя своего материала.

Журналистка провела один день в качестве ассистентки экстрасенса. Описала скромный интерьер его кабинета с атрибутами работы - восковой свечой, на которой "сжигается" больная энергия "и стаканами с водой, куда "собирается боль". Вспомнила о людях, которые приходили к доктору Шперлингу, чтобы излечится от самых разных болезней и поблагодарить за уже проведенное лечение. Рассказала, что начинал целитель свою карьеру биоэнерготерапевта в подполье, а сейчас (то есть в августе 1991 года) "легализовал" своих семерых учеников и возглавляет научно-медицинскую фирму "Биоэнергия".

Image caption Одесский экстрасенс Анатолий Шперлинг излечил более пяти тысяч человек, утверждает "Рабочая газета"

"Вы богатый человек?" - спрашивает в заключение у экстрасенса автор статьи.

"Я богат друзьями", - отвечает тот и добавляет, что по Союзу бегают 19 мальчишек, которых назвали в его честь Толиками.

Экстрасенс Шперлинг считает, что залогом здоровой и счастливой жизни является доброта и порядочность.

"Проклятие, которые мы адресуем другим, рано или поздно возвращаются к нам и нашим близким. А каждая улыбка, обращенная к ближнему, продлевает нашу жизнь хотя бы на час", - резюмирует он.