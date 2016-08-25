Отдел полиции в Кривом Озере расформируют - Деканоидзе

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Кривоозерское отделение Врадиевского отдела Главного управления Нацполиции в Николаевской области, сотрудников которого подозревают в "жестоком избиении" задержанного, расформируют. Об этом сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе выехала в Кривое Озеро, где 24 августа скончался 31-летний задержанный Александр Цукерман.

В офисе омбудсмена заявляют, что убийство Цукермана полиция пыталась скрыть. Там расследование взяли под свой контроль.

В четверг, 25 августа, суд изберет меру пресечения для полицейских.

Что произошло в Кривом Озере

24 августа на сайте Николаевской полиции появилось сообщение о "семейном дебошире", который ограбил и избил таксиста, а также совершил "противоправные действия в отношении домашних". Полиция выехала на вызов и попыталась задержать нарушителя, который оказал сопротивление.

То, что произошло дальше, в полиции описали так: "С целью обеспечения общественной безопасности, полицейские применили меры физического воздействия и наручники. Мужчине, который продолжал сопротивляться, в какой-то момент стало плохо". Правоохранители вызвали карету скорой медицинской помощи, но медики уже констатировали смерть мужчины.

После инцидента около 200 возмущенных местных жителей собрались возле здания прокуратуры и райотдела полиции. Местные СМИ сообщали, что люди кричали, что мужчину забили до смерти. На опубликованных фото на теле мужчины видны следы сильных побоев. Он был только в нижнем белье.

Копірайт зображення novostin.org Image caption Задержанных полицейских выводили под охраной

Полицейских, участников инцидента, отстранили от работы, а затем задержали. Когда их под охраной выводили в автозак, люди стояли живым коридором и пытались ударить задержанных, кричали на них: "Убийцы". Видео, как люди расшатывают автозак и пытаются совершить самосуд над полицейскими обнародовало местное издание "Новости-N". Раздавались призывы к штурму и "второй Врадиевке".

Стреляли в мужчину в наручниках

Информация об инциденте в Кривом Озере появилась в СМИ. Чтобы избежать напряжения в городе, прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу. Начато уголовное производство по статье о "превышении служебных полномочий".

Советник министра МВД Зорян Шкиряк 25 августа заявил, что превышение полномочий имело место. Он не исключил, что одному из полицейских будет предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления реальной причины смерти.

Копірайт зображення mk.npu.gov.ua Image caption Прокуратура Николаевской области

"Экспертиза установила, что кроме побоев, полицейский стрелял по закованному в наручники из травматического пистолета. Сегодня - суд по вопросу ареста", - сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко принес свои соболезнования родным и близким погибшего Александра Цукермана и сообщил, что государство "обязано будет выплатить компенсацию его семье в случае обвинительного приговора суда в отношении полицейского".

Покрывать не будем

Тестом на адекватность полиции называет события в Кривом Озере депутат и член коллегии МВД Мустафа Найем. "Большие реформы не стоят ничего, если такие случаи не будут расследованы, жестко, на всех уровнях", - говорит депутат.

По его мнению, кроме участников инцидента, наказание за случившееся должно понести областное и районное руководство полиции. "Сейчас важно понимать, на каком уровне была попытка покрыть действия полицейских".

Хатия Деканоидзе рассказала, что ожидает результатов служебного расследования и заверила - никто не будет покрывать виновных.

"Наказать виновных - общая позиция Нацполиции, Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Украины", - заявила Деканоидзе, которая взяла под личный контроль ход служебного расследования.