Не покупай, а приюти: фестиваль котиков в Киеве

Копірайт зображення Eduard Lukht Image caption Благодаря фестивалю несколько десятков кошек обрели новых хозяев

В Киеве состоялся второй благотворительный фестиваль котиков, где бездомные животные искали себе хозяев.

Трехцветную кошку Черепашку некогда облили кипятком.

Копірайт зображення Eduard Lukht Image caption Кошка Черепашка все еще в поисках нового дома

Сейчас она живет в приюте "Сириус", где не особо дружна с другими котами, однако ласкова к людям. На один день Черепашку вывезли на фестиваль котиков, где она, возможно, найдет хозяина и новый дом.

Вместе с ней новую семью на фестивале искали еще 50 котов.

В помещении - много людей и очень жарко, рядом громко играет музыка. Однако такое внимание приносит результаты - к концу дня 38 животных нашли своих хозяев.

Остальным "пушистикам" придется снова вернуться в приют "Сириус". Их там уже 400 и еще 2 тысячи собак. Несмотря на то, что приют уже переполнен, животных продолжают подбрасывать, рассказывает волонтер Мария Нечепа.

"Бывает, что бросают даже через наш высокий забор. Котята могут при этом что-то себе повредить", - говорит волонтер.

Тем гостям фестиваля, которые решили взять себе кота, рассказывают, как надо ухаживать за животным и подписывают договор.

Image caption Не все животные настроены на общение. Выезд на фестиваль - это для них стресс

"Все коты стерилизованы и привиты. Отдаем их жить только в помещение, не на улицу. Даем три дня на то, что кота можно вернуть. Можем приехать в гости и проверить, как им живется", - говорит Нечепа и добавляет, что недавно вернули котенка, который в новом доме "не подружился" с котом-сфинксом.

Бело-черного трехмесячного котенка Ласку сажают в картонную коробку с дырками для воздуха. Его забрала семья из Киева.

Трехлетнюю белую кошку Лику с рыжим хвостом подбросили на кухню приюта. Она и ее котята были настолько грязными, что их прозвали "семейство Чумазик".

Копірайт зображення Eduard Lukht Image caption Лику отмыли, и теперь она красавица

Сиамская кошка Аки утратила один глаз. Двух ее малышей уже забрали. Осталась маленькая Нори, которая, как и ее мама, ищет хозяев.

Трехлетнюю Жаву забрали из детдома и на фестивале она нашла себе новую хозяйку.

Копірайт зображення Eduard Lukht Image caption Жава и ее новая хозяйка

В июне волонтеры насчитали в Киеве более 2,2 тыс. бездомных собак. А сколько в столице бездомных кошек пока неизвестно.