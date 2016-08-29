Кто больше спит, тот лучше работает?

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В сложном корпоративном мире умение обходиться "сокращенным" сном традиционно считается достижением.

Большие начальники, такие как Марисса Майер с Yahoo, Индра Нуи из PepsiCo и Серджио Маркионне из Fiat Chrysler, гордятся тем, что спят всего 4 часа в сутки.

Попросту говоря, "сон - для слабаков": чем меньше времени вы проводите в постели, тем больше вами восхищаются.

А что если на самом деле все наоборот: чем дольше вы спите, тем лучше для вашей карьеры?

"Это было невыносимо. Я больше не могла делать свою работу", - говорит мне 23-летняя консультантка по вопросам управления, сотрудница крупной корпорации.

Ее проблема заключалась во сне, а точнее, в его нехватке. Хотя она никогда не имела привычки хорошо спать, первая квалифицированная должность чуть было не сломила ее.

"Это был настоящий шок по сравнению со студенческими годами. Ожидания увеличились, и я должна была жонглировать многими делами одновременно. Мне становилось все труднее успокоиться и мысленно отключиться от рабочих дел", - говорит она.

Хотя она и легко засыпала, но всего через 4 часа просыпалась от неконтролируемого наплыва мыслей - и больше не могла заснуть.

На работе ей было трудно сосредоточиться, и производительность падала. На выходных она избегала общения с друзьями, потому что пыталась собраться перед началом новой рабочей недели.

Копірайт зображення PA Image caption Голубой свет, излучаемый мобильными телефонами, может ухудшать качество сна

В конце концов, она записалась на платный однодневный курс по практике здорового сна, где получила много полезных советов, в частности о том, как выполнять дыхательные упражнения, делать короткие перерывы в течение дня и регулярно заниматься спортом.

Это ей так помогло, что она рассказала об этом своему работодателю, который уже оплатил посещение этого курса еще нескольким сотрудникам.

По ее мнению, люди должны более открыто говорить о том, как недостаток сна сказывается на их рабочей производительности. В то же время она не разрешила мне опубликовать ее имя или название компании, в которой она работает.

Готовя эту статью, я поняла, что это довольно типично: хотя некоторые компании начали обращать внимание на то, как спят их работники, мало кто готов публично в этом признаться.

Одно из исключений - аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Три года назад эта всемирно известная фирма включила раздел о важности сна в свой учебный курс по стрессоустойчивости.

Этот курс, который прошли 4,5 тысячи британских работников, учил их правилам поддержания хорошей физической и умственной формы в условиях напряженной и ускоренной работы.

Интерес к этому курсу оказался настолько высоким, что полтора года назад руководство открыло запись на него всем своим британским работникам. В рамках курса был приглашен эксперт по вопросам сна, который провел несколько семинаров. Кроме того, советы по снe были размещены на одной из главных страниц корпоративной сети.

Пока рано оценивать объективную пользу от этого курса, но отзывы весьма положительные, и руководство рассматривает дополнительные способы помочь персоналу со сном, в частности - мобильные приложения и онлайн-курсы.

"Кроме моральной правоты, здесь есть и финансовая выгода. Сон очень влияет на производительность", - говорит Салли Эванс, старший менеджер компании PwC по вопросам меньшинств, инклюзивности и благосостояния персонала.

Копірайт зображення Getty Image caption В баскетболистов, которые спали по 10 часов в сутки в течение 5-7 недель, повысилась точность попадания в корзину

Впрочем, хотя негативное влияние недосыпания на работу и здоровье уже хорошо изучено, гораздо меньше исследований посвящено обратному - преимуществам длительного сна.

Одно из исключений - исследование медицинской школы Стэнфордского университета, которое выявило, что баскетболисты выдающихся команд университетской лиги улучшили результативность своей игры, после того как в течение пяти-семи недель спали по 10 часов в сутки.

В Великобритании исследователи из Rand Corporation проанализировали данные о 21 822 сотрудниках и нашли, что производительность тех, кто спит по 7-8 часов каждую ночь, значительно выше тех, кто спит менее 5 часов.

Поэтому недавний опрос, в котором приняли участие более 7000 взрослых американцев, показал: те, кто больше спит, в целом чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, чем те, кто спит меньше (по их собственным словам).

Разве сон - не частное дело? Корректно ли работодателю в это вмешиваться?

Специалист по сну и бессоннице д-р Гай Медоуз, основатель консультационной компании Sleep School, убежден: нельзя принуждать людей к чему-то, но надо предоставить им всю необходимую информацию "для правильного выбора".

"В прошлом сон приравнивался к праздности. Но сейчас все изменилось. Нельзя игнорировать множество научных исследований, которые показывают, что недостаток сна наносит человеку умственный, эмоциональный и физический вред", - говорит он.

Копірайт зображення The Sleep School Image caption Отношение ко сну меняется, говорит д-р Гай Мэдоуз

После того, как к нему обратились несколько руководителей компаний, чьи работники во внутренних опросах назвали сон одной из главных своих проблем, он разработал специальный тренинг для бизнес-клиентов.

"Люди то и дело повторяли, что находятся в стрессовом состоянии и не могут расслабиться".

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Как лучше спать - советы д-ра Гая Медоуза

Каждый человек имеет свою индивидуальную норму сна, заложенную на генетическом уровне - от 4 до 12 часов.

Подавляющему большинству людей (90%) нужно спать 7-8 часов каждую ночь.

Делайте паузы в течение рабочего дня, давайте себе отдохнуть.

Поставьте будильник на время, когда надо ложиться спать.

Прекратите допоздна смотреть сериалы.

Не оставляйте телефон в спальне - голубой свет, который он излучает, ухудшает качество сна.

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Компания Sleep School может похвастаться многими именитыми клиентами - PwC, Lloyds, Unilever, Olympus, Ogilvy & Mather, производитель соков Innocent. Сначала инструкторы просят участников тренингов заполнить анкету о том, как они спят, а потом сообщают результаты анкетирования и учат, как улучшить ситуацию.

Все эти данные анонимные - руководителям компаний сообщают лишь усредненные показатели.

Если компания не жалеет денег на то, чтобы работники лучше спали и, соответственно, не "перегорали" и не допускали серьезные ошибки, она делает выгодную инвестицию, считает г-н Медоуз.

И в нашем глобализованном мире, где работникам часто приходится путешествовать или отвечать на звонки с других континентов в нерабочие часы, они могут проверять электронную почту в любое время суток и работать из дома так же, как и из офиса, реалистично ли надеяться на увеличение часов сна?

Копірайт зображення Getty Image caption Чтобы не забывать о необходимости больше спать, поставьте будильник на время отбоя

Лектор и консультант по вопросам сна Нэнси Ротштейн отвечает "да" - но только, если изменится корпоративная культура и если больше людей согласятся открыто обсуждать эту проблему.

Если же директор компании отсылает рабочие имейлы посреди ночи или засиживается в офисе допоздна, его подчиненные будут думать, что должны делать так же, говорит г-жа Ротштейн.

Перемены требуют времени, признает она, ведь идея о том, что сон - это рабочий вопрос, до сих пор относительно новая. Но, по ее мнению, это "императив для каждого начальника".

"Созданная нами корпоративная культура нежизнеспособна. Мы не можем жить в таком темпе!" - заявляют работники.

Признав и поборов проблему со сном, консультант по вопросам управления, с которой мы познакомились в начале статьи, теперь может осилить свою работу. Хотя бессонница время от времени возвращается к ней, она длится не более трех дней, а не неделями, как раньше.

"Когда это происходит, я больше не паникую. Я знаю, как это преодолеть", - говорит она.