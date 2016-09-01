Студенты Итона пообщались с Путиным

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Ученики знаменитого Итонского колледжа частным образом встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, чем удивили британскую прессу.

Президент Путин принял десятерых воспитанников элитного колледжа неделю назад, но газеты Daily Telegraph и Sun написали об этом только сейчас, обнаружив записи и фотографии участников встречи в Facebook.

Обе газеты почти слово в слово написали, что юные итонцы "обскакали" премьер-министра Терезу Мэй, первая встреча которой с Путиным должна состояться лишь на саммите "двадцатки" в Китае 4-5 сентября.

Все организовал священник

Министры часами ждут аудиенции с Владимиром Путиным, директора месяцами не могут дождаться разговора, даже Дональду Трампу во время его приезда в Москву в 2013 году отказали во встрече с Путиным, который был очень занят, пишет московский корреспондент издания Guardian.

Он добавляет, что у группы из 11 школьников Итона таких проблем не было, и на прошлой неделе российский президент встретился с ними в Кремле и даже попозировал с ними.

Некоторые российские издания рассказали о необычной поездке группы британских тинейджеров в Россию еще 23-24 августа, но о встрече с Путиным в Кремле в тех публикациях речи не было.

Некоторые из участников группы в своих записях в соцсетях благодарили за поездку, среди прочих, "епископа Тихона", и это дало основания предполагать, что поездку мог пролоббировать епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого многие годы называют духовником Владимира Путина.

Помощник епископа Тихона Евгений Маркин рассказал Русской службе Би-би-си, что юные итонцы обратились к священнику с вопросом, нельзя ли им посетить Россию, во время визита епископа в Итон в марте этого года. Визит, по словам Маркина, был исключительно частным, "по приглашению студентов колледжа".

На вопрос о поездке в Россию студенты получили положительный ответ.

"Студенты поинтересовались, есть ли возможность встретиться с президентом Путиным, и епископ посоветовал им обратиться к Путину с просьбой о встрече. Он подчеркнул, что решение может принять только сам президент", - рассказал Маркин.

Далее, по словам помощника епископа, итонцы написали обращение и передали его в администрацию президента, и Путин согласился.

Сугубо частная поездка

О содержании беседы российского президента с итонцами Евгений Маркин говорить не стал, сославшись на то, что это была приватная встреча - поэтому, по его словам, ее не освещала и российская пресса.

"Два часа с президентом Путиным", - написал 26 августа в Facebook один из участников встречи Трентон Брикен и добавил фразу, которую приблизительно можно перевести как "при личной встрече он оказался маленьким, но заполнял собой пространство".

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Российские издания из вежливых ответов итонцев сделали вывод, что они безмерно уважают Путина.

"У меня ушло на это 10 месяцев, 1040 имейлов, 1000 СМС, бесчисленное количество бессонных ночей [...] Но вот мы здесь", - наполовину жалуется, наполовину хвалится в Facebook участник и, судя по этой записи, один из инициаторов поездки Дэвид Вей - студент Итона родом из Китая.

На своей странице он разместил фотографию,на которой запечатлена встреча молодых людей с президентом Путиным.

"Парни, мы в самом деле смогли произвести глубокое впечатление на Путина, и он в ответ показал нам свое человеческое лицо", - гласит подпись к фотографии.

Официальный представитель Итонского колледжа сказал прессе, что колледж никакого отношения к этой поездке не имеет, она была исключительно личной инициативой ее участников.

По имеющимся у ВВС сведениям, будущие участники поездки сначала хотели "оформить" ее как поездку официальной делегации Итона, но колледж отказался.

Русская служба Би-би-си отправила через соцсети запросы о комментариях пятерым участникам поездки в Россию, а также пыталась связаться с турфирмой, предположительно организовавшей этот вояж, но ответов до вечера среды не получила.

Итонский колледж - знаменитая частная школа-интернат для мальчиков, в которой традиционно воспитывались дети британской элиты. Выпускниками Итона были, в частности, 19 премьер-министров Великобритании, включая предпоследнего, Дэвида Кэмерона.

Газета Guardian в одной из версий заголовка к своему репортажа об этой поездке использовала фразу "Передайте привет Борису", намекая на хорошее отношение российского лидера к бывшему мэру Лондона, а ныне министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, также выпускнику Итона.