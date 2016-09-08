В Книгу рекордов Гиннесса попала женщина с бородой
Модель с 15-сантиметровыми волосами на лице стала самой молодой женщиной в Британии, которая имеет полноценную бороду, сообщают составители Книги рекордов Гиннесса.
24-летняя Гарнам Каур из британского города Слау, графство Беркшир, является активисткой, выступающей за позитивное отношение к своему телу. Она сказала, что попасть в Книгу рекордов - честь для нее.
Г-жа Каур рассказала, что ее борода - это своеобразная попытка морально справиться с многолетними издевательствами над ее внешностью.
Среди других рекордсменов, вошедших в список, - самый длинный домашний кот и лама, которая прыгает выше всех.
У г-жи Каур синдром поликистозных яичников - гормональное состояние, одним из симптомов которого бывает чрезмерное количество волос на лице.
В марте 2016 года она стала первой бородатой женщиной, которая вышла на подиум во время Недели моды в Лондоне.
"На зависть всем ламам"
Самым длинным в Великобритании домашним котом среди ныне живущих признано животное из Уэйкфилда, графство Западный Йоркшир. Длина кота - 1,183 м.
В 2014 году, когда хозяйка Келси Хилл взяла себе котенка Людо породы мэйнская енотовая, он был не больше других котят из своего выводка.
Теперь г-жа Хилл использует для великана-кота собачью корзину и ошейник.
В рейтинг также попала Каспа, 9-летняя лама, которая умеет перепрыгивать через шест на высоте 1,13 метра.
Хозяин животного, который живет на ферме в Портмадози, Северный Уэльс, говорит, что ей завидуют все остальные ламы в его хозяйстве.