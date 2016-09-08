В Книгу рекордов Гиннесса попала женщина с бородой

Копірайт зображення PA Image caption Борода г-жи Каур - это попытка дать отпор оскорблениям в адрес ее внешности

Модель с 15-сантиметровыми волосами на лице стала самой молодой женщиной в Британии, которая имеет полноценную бороду, сообщают составители Книги рекордов Гиннесса.

24-летняя Гарнам Каур из британского города Слау, графство Беркшир, является активисткой, выступающей за позитивное отношение к своему телу. Она сказала, что попасть в Книгу рекордов - честь для нее.

Г-жа Каур рассказала, что ее борода - это своеобразная попытка морально справиться с многолетними издевательствами над ее внешностью.

Копірайт зображення Paul Michael Hughes Image caption В марте 2016 года Гарнам Каур стала первой бородатой женщиной, которая прошлась по подиуму на London Fashion Week

Среди других рекордсменов, вошедших в список, - самый длинный домашний кот и лама, которая прыгает выше всех.

У г-жи Каур синдром поликистозных яичников - гормональное состояние, одним из симптомов которого бывает чрезмерное количество волос на лице.

В марте 2016 года она стала первой бородатой женщиной, которая вышла на подиум во время Недели моды в Лондоне.

"На зависть всем ламам"

Самым длинным в Великобритании домашним котом среди ныне живущих признано животное из Уэйкфилда, графство Западный Йоркшир. Длина кота - 1,183 м.

В 2014 году, когда хозяйка Келси Хилл взяла себе котенка Людо породы мэйнская енотовая, он был не больше других котят из своего выводка.

Копірайт зображення Paul Michael Hughes Guinness Wor Image caption В детстве этот котик был крохотным, как и его братья и сестры, но потом вырос

Теперь г-жа Хилл использует для великана-кота собачью корзину и ошейник.

В рейтинг также попала Каспа, 9-летняя лама, которая умеет перепрыгивать через шест на высоте 1,13 метра.

Хозяин животного, который живет на ферме в Портмадози, Северный Уэльс, говорит, что ей завидуют все остальные ламы в его хозяйстве.