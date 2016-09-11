Паралимпиада в Рио: Украина поднялась на второе место
Украинская паралимпийская сборная в Рио завоевала уже 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей, чем вывела Украину на второе место в общем зачете.
За третий день Паралимпиады в Рио Украина завоевала пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. В целом в активе Украины уже 37 медалей, что дало ей возможность подвинуть Великобританию на третье место.
Лидером по количеству полученных в Рио наград остается Китай.
Кроме того, украинцы установили три мировых рекорда, один европейский рекорд и пять паралимпийских рекордов, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
Медали
Золотые медали для украинской сборной завоевали пловцы Максим Крепостной и Дмитрий Виноградец, пловчиха Елизавета Мерешко, троеборка Лидия Соловьева и велогонщик Егор Дементьев.
Серебро завоевали пловчихи Виктория Савцова и Ярослава Денисенко, дзюдоист Александр Назаренко и тяжелоатлетка Анастасия Мисник.
И бронзовые медали сборной принесли пловцы Даниил Чуфаров и Денис Дубров.
Рекорды
Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины, дебютант Паралимпиады в Рио Максим Крепостной установил два мировых рекорда в заплыве на дистанцию 100 м на спине.
Лейла Аджаметова установила мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров. В воскресенье она будет выступать в финале соревнований.
В заплыве на 50 м на спине рекордсменом Европы стал Дмитрий Виноградец.
Паралимпийские рекорды по плаванию установили Даниил Чуфаров и Елизавета Мерешко.
Титулованная троеборка Лидия Соловьева установила паралимпийский рекорд, подняв вес в 107 килограмм.
XV Паралимпийские летние игры стартовали в Рио-де-Жанейро 8 сентября. Украинские спортсмены соревнуются в 15 видах спорта.