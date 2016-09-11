Паралимпиада в Рио: Украина поднялась на второе место

Копірайт зображення Getty Image caption Золотой заплыв Елизаветы Мерешко

Украинская паралимпийская сборная в Рио завоевала уже 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей, чем вывела Украину на второе место в общем зачете.

За третий день Паралимпиады в Рио Украина завоевала пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. В целом в активе Украины уже 37 медалей, что дало ей возможность подвинуть Великобританию на третье место.

Лидером по количеству полученных в Рио наград остается Китай.

Кроме того, украинцы установили три мировых рекорда, один европейский рекорд и пять паралимпийских рекордов, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Медали

Золотые медали для украинской сборной завоевали пловцы Максим Крепостной и Дмитрий Виноградец, пловчиха Елизавета Мерешко, троеборка Лидия Соловьева и велогонщик Егор Дементьев.

Копірайт зображення Getty Image caption Александр Назаренко встретился в финале с грузином Звиадом Гогочури

Серебро завоевали пловчихи Виктория Савцова и Ярослава Денисенко, дзюдоист Александр Назаренко и тяжелоатлетка Анастасия Мисник.

И бронзовые медали сборной принесли пловцы Даниил Чуфаров и Денис Дубров.

Рекорды

Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины, дебютант Паралимпиады в Рио Максим Крепостной установил два мировых рекорда в заплыве на дистанцию 100 м на спине.

Лейла Аджаметова установила мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров. В воскресенье она будет выступать в финале соревнований.

В заплыве на 50 м на спине рекордсменом Европы стал Дмитрий Виноградец.

Паралимпийские рекорды по плаванию установили Даниил Чуфаров и Елизавета Мерешко.

Копірайт зображення paralympic.org.ua Image caption Лидия Соловьева получила золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин до 50 килограммов

Титулованная троеборка Лидия Соловьева установила паралимпийский рекорд, подняв вес в 107 килограмм.

XV Паралимпийские летние игры стартовали в Рио-де-Жанейро 8 сентября. Украинские спортсмены соревнуются в 15 видах спорта.