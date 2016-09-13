Букеровская премия объявила короткий список номинантов

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Жюри Букеровской премии объявило короткий список 2016 года. В него вошли шесть романов, созданных писателями из Великобритании, США и Канады.

В этом году в короткий список попали:

Пол Битти (США) - The Sellout (Распродажа)

Дебора Леви (Великобритания) - Hot Milk (Горячее молоко)

Грэм Макрей Бернет (Великобритания) - His Bloody Project (Его кровавый проект)

Оттесса Мошфег (США) - Eileen (Эйлин)

Дэвид Салэй (Канада-Великобритания) - All That Man Is (Всё, чем является человек)

Мадлен Тьен (Канада) - Do Not Say We Have Nothing (Не говори, что у нас ничего нет)

Третий год Букеровская премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.

Ранее она присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве.

Имя лауреата Букеровской премии 2016 года и обладателя денежного приза в размере 50 тысяч фунтов будет объявлено на церемонии в Лондоне 25 октября.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.