Бой-реванш Кличко-Фьюри снова перенесли

Копірайт зображення Getty Image caption Это уже второй раз, когда Тайсон Фьюри отменяет повторную встречу с Кличко на ринге

Команда британского боксера Тайсона Фьюри сообщила о том, что бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко снова переносится - из-за проблем британца со здоровьем. Это уже второй раз, когда Тайсон Фьюри отменяет повторную встречу с Кличко на ринге.

О характере проблемы промоутеры умолчали, однако отмечают, что "состояние (Фьюри) слишком серьезное, чтобы позволить ему участвовать в поединке".

Копірайт зображення Getty Image caption Сообщается, что у британского боксера серьезные проблемы со здоровьем

Матч-реванш между боксерами изначально должен был состояться 9 июля в Манчестере, однако был перенесен на 29 октября по причине травмы лодыжки у британца.

Поэтому бой, на кону которого поставлены чемпионские пояса WBA и WBO, перенесли на 29 октября.

"Тайсон немедленно приступит к лечению, он должен полностью восстановиться", - говорится в релизе команды британца, опубликованном на сайте Hennessey Sports.

"Вся команда и Тайсон лично хотели бы принести наши искренние извинения всем тем, кто связан с событием, а также всем любителям бокса, которые с нетерпением ждали матч-реванш. Тайсон по понятным причинам опустошен", - добавляют авторы пресс-релиза и просят не беспокоить боксера и его семью.

Копірайт зображення Reuters Image caption Матч-реванш Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри - одно из наиболее ожидаемых событий в мировом боксе

Обозреватель BBC Sport Бен Дирс отмечает, что подобное заявление было вполне предсказуемо: "На прошлой неделе Фьюри внезапно для всех не явился на посвященную долгожданному мероприятию пресс-конференцию в Лондоне, на которой Кличко сказал, что подозревает, что ответный бой может вообще не состояться".

Сам Тайсон Фьюри объяснил свое отсутствие тем, что по дороге в Лондон у него сломалась машина.

"Ходят слухи, что он не тренировался и существует реальная возможность того, что его лишат мировых титулов, ведь он не защищал их после победы над Кличко в ноябре прошлого года".

А украинские спортивные журналисты высказали предположение, что таким образом британец пытается сорвать подготовительный процесс украинского экс-чемпиона.

Копірайт зображення AP Image caption С ноября 2015 года Тайсон Фьюри не защищал свой титул

28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Кличко уступил Фьюри и потерял титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), IBO, WBO и WBA.

Позже украинец заявил, что воспользуется своим правом на бой-реванш.

Летом британский антидопинговый комитет UKAD заявил, что проверит Тайсона Фьюри на употребление допинга. Сам британец пообещал обратиться в суд из-за таких подозрений.