Годовщина блокады Крыма: "Нам поможет Аллах и международная общественность"

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В эту субботу на Чонгаре активисты провели акцию, посвященную годовщине начала гражданской блокады полуострова.

Автоколонна из более чем полусотни авто, которую сформировали на трассе под Новоалексеевкой в Херсонской области, с украинскими и крымскотатарскими флагами проехала до пункта пропуска на Чонгаре.

Машины остановились у базы крымскотатарских активистов "Аскер". Они вместе с "Правым сектором" организовали гражданское наблюдение за движением на админгранице с аннексированным Крымом.

Далее участники марша вышли из машин, развернули крымскотатарский флаг и с криками "Millet! Vetan! Qirim!" (Нация! Родина! Крым!), "Аллаху Акбар", "Слава Украине" направились в сторону линии административной границы.

Пограничники остановили их за несколько десятков метров до последнего украинского блокпоста.

Вперед пропустили только Рефата Чубарова, лидера меджлиса крымскотатарского народа, и Ленура Ислямова, руководителя штаба гражданской акции "Блокада Крыма" вместе с крымскотатарским телеканалом ATR. Там они обратились к тем, кто сейчас находится в Крыму, со словами поддержки.

"Просил их еще продержаться, поскольку мы делаем все для того, чтобы вернуться на свою землю и объединиться с ними", - пояснил г-н Чубаров, вернувшись к колонне активистов.

После обращения Чубаров и Ислямов вернулись к активистам и провели небольшой митинг. Участники пели гимны Украины и крымских татар.

Копірайт зображення Tetyana Kozak

Со стороны российского блокпоста, который находится в нескольких десятках метров от украинского, за происходящим наблюдали российские телекамеры.

Операторы установили их на кузове военного грузовика, который российские силовики привезли в этот день на блокпост. Также было видно гражданских, ожидающих окончания мероприятия, чтобы пройти через блокпост - на время акции КПП "Чонгар" прекратил работу.

Впоследствии колонна активистов вернулась в штаб добровольческой группировки "Аскер". Там они запустили в небо воздушные шары желтого и голубого цвета с листовками внутри, а также петарды с желто-синим дымом.

Общая беда

Для крымских татар блокада - один из способов сопротивления аннексии, пока российские власти, как они утверждают, продолжают преследовать крымских татар в Крыму.

Сам меджлис в апреле этого года решением "прокурора Крыма" Натальи Поклонской попал в список экстремистских организаций.

Сейчас восемь членов меджлиса являются персонами нон-грата в Крыму. На председателя меджлиса Рефата Чубарова, а также на лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева заведены уголовные дела в связи с блокадой Крыма. Им запрещен въезд в Россию.

Копірайт зображення Tetyana Kozak

"Блокада для меня очень важна. Мы защищаем свою Родину, свою землю, - говорит 81-летняя Адиле. - И мы этого добьемся. Своим честным, справедливым и мирным путем. Войны мы не хотим. Нам поможет Аллах и международная общественность".

Адиле вместе с детьми живет в Симферопольском районе и специально приехала на Чонгар поддержать акцию. Она была здесь и год назад. Говорит, что жить в Крыму стало опасно.

Эта акция - наш долг как народа Алие и Мустафа Велиевы, активисты

"Меня дети ругают - что, мол, меня скоро арестуют. Я говорю, пусть арестуют, я не боюсь, мне 81 год. Я говорю правду", - рассказывает Адиле, пока мы идем к базе "Аскера". У нее в руках флаг крымскотатарского народа. Весь марш она была в авангарде колонны, вместе с членами "Правого сектора" и "Аскера".

"Эта акция - наш долг как народа", - говорят Алие и Мустафа Велиевы. Они живут неподалеку, в селе Стрелковом, уже почти сорок лет. Когда они попытались вернуться в Крым в 1968 году, их семьи не пустили, поэтому они были вынуждены поселиться на материковой Украине и выбрали Стрелковое. Оттуда, говорят, видно Крым и даже горы.

"Это моя гражданская позиция. Я ее никому не навязываю, я выбрала ее. Так я выражаю свой протест оккупации Крыма", - говорит Амина, крымскотатарская активистка, которая весь этот год находилась на Чонгаре.

Она, как и многие другие участники акции считают, что блокаду снимать нельзя и нужно идти только вперед.

Акцию приехали поддержать не только крымские татары. Были люди из Киева, Запорожья, Мелитополя, Херсона. Они говорят, что с крымскими татарами у них "один враг", потому что на полуострове массово преследуют не только за веру, но и за несогласие с российскими властями.

Но не все согласны с блокадой. Жительницы Геническа говорят, что поддерживают переход Крыма под контроль РФ.

"Крым - молодцы, все что я могу сказать. Я тоже туда хочу. Потому что это не Порошенко", - говорит одна из женщин, не поддержавших блокаду. Она рассказала, что ее дети, жившие в Донецке, были вынуждены бежать оттуда, когда началась война.

"Мы за свою страну, но только где она, эта страна", - говорит другая женщина, отказавшаяся назвать себя.

Недовольны были и те, кому пришлось ждать на админгранице с Крымом.

"Там полная тишина. Всем нравится. А вы здесь ходите. Мы хотим в тишине жить, а не вот это", - возмутилась женщина, которая живет в Крыму.

"Люди имеют право на акцию. Волеизъявление. Просто хочется домой попасть", - говорит другая женщина, которая тоже ожидала, когда пункт пропуска "Чонгар" снова откроется.

Серая зона

Когда вернется Крым, это будет начало разрушения тоталитарной России Рефат Чубаров, глава меджлиса

В этом сентябре Верховная Рада проголосовала за рекомендации по стратегии возвращения полуострова под контроль Украины. Но самой стратегии до сих пор нет.

Документ включает в себя рекомендации президенту Украины подготовить изменения в Конституцию и законы и внести на рассмотрение парламента.

Речь идет о лишении специального статуса Севастополя, а также о признании крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины.

Совет рекомендовал президенту также изменить название "АР Крым" на "Крымскотатарская АР". Кроме того, президент должен создать консультативно-совещательный орган по вопросам "деоккупации и реинтеграции Крыма".

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Рекомендации составлялись на основании парламентских слушаний в июне этого года, на проведении которых настояли раз активисты.

То, что тема Крыма и крымскотатарского народа остается на общенациональной и международной повестке дня, участники блокады считают своей заслугой.

Выступая на 71-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, президент Порошенко призвал не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму. Он подчеркнул, что Крым стал "серой зоной, где не соблюдаются права человека".

Активная фаза блокады приостановилась еще 16 января - после того, как активисты добились решения Кабмина об ограничении поставок отдельных товаров из Украины в Крым. Однако уходить с административной границы они не собираются.

Среди шагов, запланированных организаторами акции, - создание батальона "Крым", в котором будут проходить службу крымские татары. Г-н Ислямов хочет, чтобы батальон получил номер воинской части. Материалы относительно этого уже передали президенту Украины и главе МВД Арсену Авакову.

"Мы не собираемся сейчас или завтра идти воевать в Крым, но готовиться к этому должны", - заявил Ленур Ислямов.

Среди политических шагов Рефат Чубаров называет признание выборов в Госдуму, состоявшихся 18 сентября, нелегитимными на уровне международного сообщества.

"Когда вернется Крым, это будет начало разрушения тоталитарной России", - заявил Чубаров на Чонгаре.