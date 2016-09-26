Порошенко: Путин - не сильный лидер

Копірайт зображення Reuters

Президент Петр Порошенко не считает президента России Владимира Путина сильным лидером из-за того, что он не держит свое слово. Об этом он заявил в интервью CNN.

"Если вы достигли какого-то соглашения с Путиным, это ничего не значит, потому что он не держит свое слово. Это не характеристика сильного лидера", - сказал Порошенко.

По словам украинского президента, сильный лидер должен быть ответственным и выполнять обещания, а также вводить реформы и улучшать жизнь своего народа.

"И исходя из этого понимания сильного лидера, я желаю Путину стать сильным лидером", - сказал президент.

На вопрос, лгал ли когда-нибудь ему Путин, Петр Порошенко отметил, что иногда он не держал свое слово.

Кроме того, по словам президента, "на оккупированных территориях Украины находится более 700 российских танков, более 1200 артиллерийских и 300 ракетных систем".

Также президент рассказал о своей встрече с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, отметив, что был приятно удивлен тем, что г-жа Клинтом очень хорошо проинформирована о ситуации в Украине.