В ходе дебатов Клинтон обвинила Трампа в потакании кибератакам Кремля

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Хиллари Клинтон в ходе первых прямых дебатов с Дональдом Трампом упрекнула его в потворстве кибератакам против американских госучреждений и компаний, в которых она обвинила Кремль.

Трамп, в свою очередь заявил, что за кибератаками могла стоять не Россия, а Китай или другая страна, и упрекнул нынешнюю американскую администрацию в том, что она проигрывает информационную войну с экстремистами.

"Все чаще мы видим кибератаки, исходящие от правительств, и одним из таких правительств была Россия, которая провела кибератаки на самые разные компании и учреждения", - заявила кандидат в президенты США от демократов в ходе дебатов в Нью-Йорке.

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"Мы будем защищать жителей нашей страны, и русские должны это понимать", - добавила она.

"Дональд очень хорошо отзывается о Владимире Путине [...] Я была в шоке, когда Дональд публично призвал Путина похищать информацию о гражданах США", - заметила Хиллари Клинтон, говоря об обращенном к России призыве Трампа помочь в поисках 30 тысяч писем, которые она удалила после скандала, вызванного тем, что - будучи госсекретарем США - в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личного аккаунта электронной почты.

"Она говорит "Россия, Россия, Россия", но это могли сделать Россия, или Китай, или какой-то человек весом в 400 фунтов, сидя на постели в своей комнате", - ответил кандидат в президенты США от республиканцев.

Трамп упрекнул Клинтон в том, что под началом президента-демократа Барака Обамы Соединенные Штаты проигрывают информационную войну в интернете с экстремистами.

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В июле избирательный штаб Клинтон выступил с заявлением о том, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали почтовые серверы Национального комитета Демократической партии США в интересах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

И Трамп, и Россия тут же отвергли эти обвинения. Тем не менее ФБР продолжает следствие по делу об утечке электронной корреспонденции Национального комитета демократов.

А несколько дней назад газета Times сообщила, что хакеры, деятельность которых связывают с Кремлем, подозреваются во взломе почтового аккаунта сотрудника Белого дома.

По сведениям газеты, киберпреступники, о которых идет речь, вероятно, имеют отношение к российской разведке.

Ожидается, что первые дебаты в президентской кампании 2016 года станут самыми популярными теледебатами в истории. Их аудитория оценивается в 100 млн человек.

Согласно опросам, в последнее время разрыв в рейтинге между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом сократился; экс-госсекретарь опережает своего соперника всего на 2%.