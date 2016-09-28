Международные следователи: сбившую MH17 ракету доставили из России

Копірайт зображення AFP Image caption Следователи говорят, что ракету привезли в Украину из России

Международные прокуроры, расследующие катастрофу рейса МН17 на Донбассе в 2014 году, говорят, что сбившая самолет ракета была выпущена с контролируемой сепаратистами территории.

Они утверждают, что пусковую установку для ракеты привезли в Украину из России.

"Боинг 777", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, взорвался в воздухе. Все 298 человек на борту погибли.

Как рассказали ВВС родственники погибших, прокуроры сообщили им, что следствие планирует проверить причастность к трагедии около сотни человек.

"Они рассказали нам, как "Бук" перевозили, и как они пришли к таким выводам с помощью прослушивания телефонов, фотографий, отснятого материала, видео", - рассказал Робби Оглер, чья племянница погибла в катастрофе.

Россия отрицает, что ракету выпустили сторонники самопровозглашенных республик на востоке Украины.

В Совместную следственную группу (ССГ) под председательством Нидерландов входят также прокуроры из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

"Основываясь на данных уголовного расследования, мы пришли к выводу, что рейс МН17 был сбит ракетой "Бук" серии 9M83, которую доставили с территории РФ", - сказал главный полицейский следователь Голландии Вилберт Паулиссен.

Затем пусковую установку отвезли обратно в Россию, добавил он.

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В прошлом году расследование голландского Совета безопасности пришло к выводу, что самолет сбила ракета "Бук", однако тогда следователи не уточнили, откуда именно ее запустили.

Выводы ССГ должны подготовить почву для уголовного расследования, однако подозреваемых пока не называют.

Свидетели

Во время пресс-конференции прокуроры дали журналистам послушать записи перехваченных телефонных разговоров.

По их словам, свидетели рассказывали, что видели, как пусковую установку перевозили из России в Украину, подкрепляя свои словам фотографиями и видео.

Многие свидетели точно указали на место запуска ракеты, добавили прокуроры.

Лидеры сепаратистов отрицают свою причастность к катастрофе самолета.

"У нас никогда не было ни таких систем противовоздушной обороны, ни людей, которые умеют работать с ними, - сказал Эдуард Басурин, чиновник из военного ведомства непризнанной ДНР. - Поэтому мы не могли сбить "Боинг".

Ранее на этой неделе Россия заявила, что данные ее радаров не подтверждают запуск ракеты с контролируемой сепаратистами территории.

Прокуроры говорят, что ССГ еще не получила доступа к этим данным.