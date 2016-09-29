Украина отмечает 75-ю годовщину Бабьего Яра

Копірайт зображення AFP Image caption Раисе Майстренко во время расстрелов в Бабьем Яру было три года

В четверг, 29 сентября, Украина отмечает 75-ю годовщину событий в Бабьем Яру. В 19:00 часов в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" пройдут общегосударственные траурные мероприятия.

В них примут участие президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, спикер Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко.

В Украину прибыл ряд иностранных делегаций, в том числе президент Европейского Совета Дональд Туск.

Ранее в Киев приехал президент Израиля Реувен Ривлин. Однако ему пришлось прервать визит из-за смерти одного из своих предшественников Шимона Переса.

В годы Второй мировой войны урочище Бабий Яр стало местом массовых расстрелов. Здесь погибли десятки тысяч человек.

Копірайт зображення Reuters Image caption Петр и Марина Порошенко встречают Реувена Ривлина и его жену Нехаму Ривлин

Значительную их часть расстреляли по этническому признаку, например евреев или цыган. Только 29-30 сентября здесь умерли более 30 тыс. евреев.

В Национальной опере в четверг пройдет концерт памяти погибших в Бабьем Яру. А в гостинице "Хилтон" проведут семинар "Память Холокоста в посткоммунистических странах".

Ограничение движения

В центре Киева в связи с траурными мероприятиями ограничат движение транспорта.

На улицах Мельникова и Елены Телиги с 13 до 21 часа ограничат движение на полосе маршрутного транспорта. Это будет касаться отдельных участков: на Мельникова - от улицы Семьи Хохловых до Елены Телиги; на Телиги - от Мельникова до улицы Ольжича.

Копірайт зображення AP Image caption Расстрел в Бабьем Яру

С 12 до 19 также полностью закроют движение по улице Лаврской - от площади Славы до улицы Цитадельной.

В работу пассажирского транспорта, который ходит по этим улицам, внесут изменения. Подробнее о них можно прочитать на сайте патрульной полиции.

Вечером (с 17 до 22 часов) могут также ограничивать движение по улицам, где будут следовать кортежи. Это, в частности, Набережное шоссе, улица Грушевского, Крещатик, Михайловская, Большая Житомирская, Сечевых Стрельцов, говорят в полиции.

С 13 до 21 часа не будет работать выход из подземного перехода станции метро "Дорогожичи" к урочищу Бабий Яр.