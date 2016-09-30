В Израиле похоронили Шимона Переса

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Экс-президент и экс-премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес похоронен на главном мемориальном кладбище Израиля на горе Герцля в Иерусалиме.

Проститься с г-ном Пересом приехали президент США Барак Обама, палестинский лидер Махмуд Аббас, а также президент Украины Петр Порошенко.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи назвал Переса "великим человеком мира".

Гроб с телом Шимона Переса с воинскими почестями эскортировали от парламента в Иерусалиме на национальное кладбище на горе Герцля, где он будет покоиться со многими другими бывшими лидерами страны.

Г-н Перес перенес инсульт две недели назад и умер в среду в госпитале в Тель-Авиве.

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Масштабная подготовительная операция по обеспечению безопасности перед похоронами уже привела к "превентивным арестам" нескольких человек.

Иордания и Египет - единственные арабские страны, которые подписали мирные соглашения с Израилем, - прислали своих официальных представителей на церемонию.

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетил Израиль впервые с 2010 года.

Израильские СМИ сообщили, что визит состоялся по просьбе г-на Аббаса.

Как переговорщик от Организации освобождения Палестины, он был среди подписантов мирных договоренностей в Осло в 1993 году, за которые Шимон Перес (вместе с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином) получил Нобелевскую премию мира в следующем году.

В своей поминальной речи президент Обама сказал, что Шимон Перес до конца своих дней пытался воплотить в жизнь мечту, которая пока еще не осуществилась - мечту об Израиле, который жил бы в безопасности, мире и согласии со своими соседями.

Президент Украины Петр Порошенко также присутствовал на церемонии прощания.

"Мы прощаемся с добрым другом Украины. Шимон Перес - выдающаяся фигура в глобальном масштабе, ведь он всегда прилагал максимальные усилия для поддержания мира и ставил принципы чести и уважения человеческого достоинства превыше всего! Поэтому это потеря не только Израиля, но и всего мира", - цитирует главу государства его пресс-служба.

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Великобританию на похоронах представили принц Чарльз, глава МИД Борис Джонсон и бывший руководитель правительства Тони Блэр. Россию - спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

На церемонии прощания присутствовали представители 70 стран, многие лидеры государств, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, президент Франции Франсуа Олланд и другие официальные лица.