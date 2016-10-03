Польки протестуют против запрета абортов
В Польше, известной суровыми ограничениями на аборты, женщины вышли на забастовку против идеи ввести полный запрет на искусственное прерывание беременности.
Они прошлись по улицам городов в черной одежде в знак траура по своим репродуктивным правам.
Женщины, которые выступают против такого запрета, не вышли в понедельник на работу или учебу и отказались выполнять работу по дому. На протест их вдохновила женская забастовка в Исландии в 1975 году.
По стране также продолжаются акции против абортов.
Участницы марша в Варшаве, которые требуют уважать их право выбора, назвали свою акцию "Черным понедельником".
Пока неизвестно, сколько именно женщин участвуют в протестах и насколько они распространены за пределами крупных городов.
Если законопроект, который уже прошел в парламенте одну из стадий рассмотрения, действительно примут, - Польша по строгости законодательства сравнится с двумя другими европейскими странами: Мальтой и Святым Престолом в Ватикане.
Женщин, которых поймают на искусственном прерывании беременности, предлагают наказывать тюремным заключением на пять лет. В тюрьму должны сажать также врачей, которые будут проводить подобные операции.
Критики закона говорят, что в ходе расследования потенциально будут попадать также женщины, у которых произошел выкидыш и которых могут заподозрить в том, что они умышленно пытались избавиться от зародыша. На ранних стадиях беременности выкидыши и аборты имеют одинаковые симптомы.
Другой законопроект предлагает ограничить процедуры по искусственному оплодотворению.
Однако активисты, поддерживающие запрет абортов, планируют встречные протесты.
Польская Конференция епископов призвала католиков молиться за "совесть и свет Святого Духа над всеми поляками, которые защищают человеческую жизнь от зачатия и до естественной смерти".
В противовес тем, кто протестует в черной одежде, сторонники запрета выбрали для своих акций белый цвет.
Сейчас в Польше аборты и так почти полностью запрещены.
Но есть исключения:
- когда жизнь женщины в опасности;
- когда есть риск тяжелого и непоправимого вреда организму зародыша;
- беременность стала следствием изнасилования или инцеста - но это должен подтвердить прокурор.
Однако в Европе есть страны, где законодательство в вопросе абортов еще строже. Это Ирландия, Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино и Северная Ирландия. Последняя является частью Великобритании, но тамошние законы в вопросе абортов отличаются от тех, что действуют в Англии, Уэльсе и Шотландии.
Поэтому даже по наиболее сдержанным подсчетам, в Польше значительно больше нелегальных, чем легальных абортов - от 10 до 150 тысяч в год по сравнению с 1-2 тысячами законных операций.