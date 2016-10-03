Польки протестуют против запрета абортов

Копірайт зображення EPA Image caption Участницы протеста оделись в черное в знак траура

В Польше, известной суровыми ограничениями на аборты, женщины вышли на забастовку против идеи ввести полный запрет на искусственное прерывание беременности.

Они прошлись по улицам городов в черной одежде в знак траура по своим репродуктивным правам.

Женщины, которые выступают против такого запрета, не вышли в понедельник на работу или учебу и отказались выполнять работу по дому. На протест их вдохновила женская забастовка в Исландии в 1975 году.

По стране также продолжаются акции против абортов.

Участницы марша в Варшаве, которые требуют уважать их право выбора, назвали свою акцию "Черным понедельником".

Пока неизвестно, сколько именно женщин участвуют в протестах и насколько они распространены за пределами крупных городов.

Если законопроект, который уже прошел в парламенте одну из стадий рассмотрения, действительно примут, - Польша по строгости законодательства сравнится с двумя другими европейскими странами: Мальтой и Святым Престолом в Ватикане.

Женщин, которых поймают на искусственном прерывании беременности, предлагают наказывать тюремным заключением на пять лет. В тюрьму должны сажать также врачей, которые будут проводить подобные операции.

Критики закона говорят, что в ходе расследования потенциально будут попадать также женщины, у которых произошел выкидыш и которых могут заподозрить в том, что они умышленно пытались избавиться от зародыша. На ранних стадиях беременности выкидыши и аборты имеют одинаковые симптомы.

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Другой законопроект предлагает ограничить процедуры по искусственному оплодотворению.

Однако активисты, поддерживающие запрет абортов, планируют встречные протесты.

Польская Конференция епископов призвала католиков молиться за "совесть и свет Святого Духа над всеми поляками, которые защищают человеческую жизнь от зачатия и до естественной смерти".

В противовес тем, кто протестует в черной одежде, сторонники запрета выбрали для своих акций белый цвет.

Сейчас в Польше аборты и так почти полностью запрещены.

Но есть исключения:

когда жизнь женщины в опасности;

когда есть риск тяжелого и непоправимого вреда организму зародыша;

беременность стала следствием изнасилования или инцеста - но это должен подтвердить прокурор.

Копірайт зображення MADAMECLAUDINE1 Image caption "Если мы соглашаемся с тем, что мать может убить даже своего ребенка, то как мы объясним другим людям, что им нельзя убивать друг друга?" - написала одна женщина

Однако в Европе есть страны, где законодательство в вопросе абортов еще строже. Это Ирландия, Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино и Северная Ирландия. Последняя является частью Великобритании, но тамошние законы в вопросе абортов отличаются от тех, что действуют в Англии, Уэльсе и Шотландии.

Поэтому даже по наиболее сдержанным подсчетам, в Польше значительно больше нелегальных, чем легальных абортов - от 10 до 150 тысяч в год по сравнению с 1-2 тысячами законных операций.