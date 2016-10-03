Кремль: никакой кампании против украинских СМИ нет

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Роман Сущенко работает в агентстве "Укринформ" с 2002 года, а с 2010 года он - собкор во Франции

В России не ведутся кампании против украинской прессы, а задержание Романа Сущенко является "обычной работой спецслужб". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Никаких кампаний против украинских или других СМИ, которые работают в России, нет и быть не может, деятельность всех зарубежных СМИ регулируется соответствующим законодательством", - цитирует Пескова агентство "ТАСС".

Он опроверг предположение, что задержание Сущенко может свидетельствовать об ограничении для работы украинской прессы в России.

Это обычная работа специальных служб, и это не вопрос повестки дня Кремля Дмитрий Песков, спикер Владимира Путина

"Это обычная работа специальных служб, и это не вопрос повестки дня Кремля", - добавил Песков, которого цитирует "Интерфакс".

О задержании Романа Сущенко стало известно накануне.

В интернете опубликовано видео, где видно, как люди в масках надевают на него наручники.

ФСБ России назвало его сотрудником украинской военной разведки.

Украина выразила протест по поводу задержания журналиста.

"Шпионская акция"

Как говорится в заявлении российской спецслужбы, Роман Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины. Российские силовики утверждают, что он был задержан во время "шпионской акции".

МИД Украины назвало задержание Сущенко очередным шагом использования украинцев в качестве политических заложников.

Глубоко возмущены тем, что украинского журналиста, который прибыл на территорию РФ с целью посетить близких родственников, российские власти задержали по надуманному обвинению МИД Украины

"Глубоко возмущены тем, что украинского журналиста, который прибыл на территорию РФ с целью посетить близких родственников, российские власти задержали по надуманному обвинению в "шпионаже", - заявило МИД.

Ведомство называет задержание безосновательным, требует допустить к Сущенко представителей консульства Украины и немедленно его освободить.

В самом "Укринформе" заявили, что возмущены задержанием своего журналиста и назвали это "спланированной провокацией". Роман Сущенко работает в агентстве с 2002 года, а с 2010 года является собственным корреспондентом "Укринформа" во Франции.

На момент задержания он находился в отпуске и прибыл в Москву с частным визитом, утверждают в агентстве.

Без аккредитации

Департамент информации и печати МИД России заявил, что Сущенко находился в России без журналистской аккредитации МИД РФ, которая выдается всем иностранным корреспондентам.

"За получением аккредитации он не обращался, хотя, если собирался работать как журналист, должен был это сделать", - добавили в МИД.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что Сущенко задержали во время его частной поездки в Москву, и ни какого редакционного задания он не имел.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен поднять этот вопрос во время визита в Совет Европы, сообщила ранее пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца агентству "Интерфакс".

Кроме того, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал международные организации дать жесткую оценку задержанию журналиста. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Адвокат Марк Фейгин, который будет защищать Романа Сущенко, в интервью каналу "112 Украина" рассказал, что побывал в СИЗО, где находится украинец. Однако встретиться с ним не удалось.