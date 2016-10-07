ИноСМИ: подарок для Путина

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Что Барак Обама оставил преемнику, какой подарок подготовили Владимиру Путину на день рождения и сколько россиян выехало за границу за последние годы - об этом в пятницу пишет мировая пресса.

Домашнее задание от Обамы

Капитализм оказался лучшим драйвером благосостояния и возможностей - об этом пишет американский лидер Барак Обама в колонке для Economist.

В пространной статье под заголовком "Путь вперед" президент США объясняет, что экономика является чрезвычайно сложным механизмом.

Некоторые радикальные реформы, такие как, к примеру, разрушение всех крупнейших банков или введение высоких защитных тарифов для импорта, могут выглядеть привлекательно, но они абстрактны, считает глава Белого дома.

Экономика же не является абстрактной, и ее нельзя одним махом изменить, а затем все вернуть обратно без реальных последствий для реальных людей, добавляет Обама.

По его мнению, в США есть крайне правые и крайне левые, которые прибегают к популизму и обещают возвращение в прошлое, которое уже невозможно вернуть.

Но они преувеличивают проблемы, ведь американская экономика достигла значительных успехов за последние годы, пишет Обама. В прошлом году бедность в Америке сокращалась самыми быстрыми темпами с 1960-х годов, аргументирует президент.

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"Это парадокс, который является признаком современного мира. Мир больше процветает, чем когда-либо прежде, но общество испытывает тревогу и неопределенность", - отмечает Обама.

При этом он признает, что многие проблемы не решены. В частности, глобализация ослабила позиции рабочих. У них меньше шансов получать достойную зарплату из-за переноса производства в другие страны.

"Слишком много потенциальных физиков и инженеров растрачивают карьеру на перекладывание денег в финансовом секторе вместо того, чтобы применить свои таланты и заниматься инновациями в реальной экономике", - констатирует президент США.

Обама описывает четыре экономических направления, по которым придется работать его преемнику, чтобы завершить начатое действующим главой Белого дома.

"Хотя остается много работы, основы уже заложены. Писать новое будущее предстоит нам. И в нем экономический рост должен быть не только устойчивым, но и выгодным для всех", - отмечает Обама.

Книга о Путине - для Путина

Что подарить человеку, у которого все есть? Когда речь идет о Владимире Путине, самым достойным подарком является книга, где собраны изображения российского президента в "поп-культурных" образах, пишет Guardian.

Именно такой подарок выбрал прокремлевский сайт Госиндекс, чтобы поздравить Путина с 64-м днем рождения. На 288 страницах глава Кремля появляется на обложках журналов, в кино, граффити, скульптуре, музыке и потребительских товарах.

По словам Виктора Леванова - редактора сайта, - книга отражает свежий взгляд на то, как Путин "вышел за рамки личности и стал мировым культурным феноменом".

Леванов отметил, что "использование его образа в искусстве, литературе и журналистике невозможно не заметить".

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Даже в США президентская кампания разворачивается вокруг того, как кандидаты касаются Путина, добавил он. При этом Леванов опроверг, что вокруг Путина формируется культ личности.

Книга, как отмечает Guardian, содержит и примеры того, как западные медиа якобы искажают образ российского президента.

Например, комментируя книгу корреспондента New York Times "Новый царь", авторы подарочного издания пишут, что она должна быть правдивой.

Но уже с обложки видно, что "автор не смог избежать стереотипов".

Состоится ли камбэк?

Вернется ли в британскую политику Тони Блэр? Над этим задумывается Telegraph после того, как бывший премьер-министр намекнул на возможный камбэк в интервью изданию Esquire.

Telegraph отмечает, что Блэр, возможно, готовится вернуться, чтобы предотвратить "трагедию". Трагедию он видит в превращении Британии в государство одной партии.

"Сейчас мы имеем в Британии государство одной партии. Если соединить все вместе (учитывая, что лидер Консервативной партии не был избран на выборах), что-то пошло совсем не так", - отметил Блэр.

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По его мнению, это трагедия для британской политики, "когда страна имеет выбор между консервативным правительством, стремящимся к жесткому "брекситу", и ультралевой Лейбористской партией, верящей в набор мер, которые возвращают нас назад в шестидесятые", - считает он.

Что касается лейбористов, Блэр отметил, что речь идет не про их действующего лидера Джереми Корбина.

"Речь идет о двух разных культурах в едином организме", - сказал он.

Одна культура - это культура Лейбористской партии как партии правительства, а другая - ультралевая, которая считает, что действия на улице так же важны, как и действия в парламенте.

Говоря о своем возможном возвращении в политику, Блэр отметил, что "очень мотивирован", но открытым остается вопрос о том, куда он будет двигаться дальше.

На чемоданах

За 16 лет 4,5 млн россиян эмигрировали за границу, пишет "Российская газета".

Едут в поисках лучшей доли, в основном, молодые люди с высшим образованием и научными степенями, отмечает издание.

"Только в Германию за 10 лет эмигрировали 39 докторов наук и 112 кандидатов наук. В США - 31 доктор и 71 кандидат. В Израиль 12 и 22 соответственно", - приводит статистику газета.

При этом издание отмечает, что основными российскими территориями оттока людей является не бедные, а самые благополучные и приграничные регионы.

Среди них - Калининградская, Сахалинская, Ленинградская, Московская, Калужская области и Санкт-Петербург. А меньше всего едут из бедных субъектов, таких как Ивановская или Орловская область, Удмуртия, Забайкальский край, Бурятия, Тыва и республики Северного Кавказа.

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Эта информация содержится в докладе "Эмиграция из России в конце XX - начале XXI века".

Соавтор работы Ольга Воробьева пояснила, что среди причин выезда - нестабильные экономические условия ведения бизнеса, падение рубля, риск внешних и внутренних шоков для экономики, отсутствие реальной конкуренции и высокий уровень коррупции.

Важным фактором является низкий уровень официальной заработной платы и необходимость поиска дополнительных источников доходов, добавила эксперт.

"Российская газета" отмечает, что данные Росстата о 4,5 млн эмигрантов могут оказаться заниженными.

"Чтобы получить реальное представление о масштабах эмиграции из России, ежегодные данные Росстата необходимо корректировать в 3-4 раза в сторону увеличения", - прокомментировал ситуацию соавтор доклада Александр Гребенюк.