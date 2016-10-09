Не испугались дождя: в Киеве прошел марафон

Копірайт зображення Kyiv Marathon

В воскресенье в Киеве прошел седьмой Киевский международный марафон.

По данным городских властей, в нем принимали участие несколько тысяч человек из разных стран мира.

Они бежали на различные дистанции - от 2 до 42,2 километров. Также были предусмотрены более короткие отрезки для детей.

Копірайт зображення UNIAN

Температура в Киеве утром составляла около 7-8 градусов, также шел дождь.

Копірайт зображення Kyiv Marathon

Организаторы говорят, что на длинных дистанциях участники выбегали со старта по несколько минут.

Копірайт зображення Kyiv marathon

Такие медали получали на финише участники забегов на 21 и 42 км.

По данным организаторов, в марафоне победил Олег Лецишин, преодолев дистанцию за 2 часа 38 минут.

Копірайт зображення Kyiv Marathon

Мэр Киева Виталий Кличко дал старт мероприятию и принял участие в благотворительном забеге. На фото он разминается перед стартом.

Копірайт зображення UNIAN

"Я рад, что Киев становится спортивным городом", - отметил впоследствии мэр.

В связи с мероприятием в центре Киева было ограничено движение.

В частности, это коснулось улиц Крещатик, Грушевского, Сечевых стрельцов, бульваров Дружбы Народов и Тараса Шевченко, а также моста Патона, Контрактовой и Львовской площадей.

Некоторые пользователи соцсетей жаловались на перекрытие улиц и пробки. Другие отмечали, что об ограничении движения предупреждали заранее.