Не испугались дождя: в Киеве прошел марафон
В воскресенье в Киеве прошел седьмой Киевский международный марафон.
По данным городских властей, в нем принимали участие несколько тысяч человек из разных стран мира.
Они бежали на различные дистанции - от 2 до 42,2 километров. Также были предусмотрены более короткие отрезки для детей.
Температура в Киеве утром составляла около 7-8 градусов, также шел дождь.
Организаторы говорят, что на длинных дистанциях участники выбегали со старта по несколько минут.
Такие медали получали на финише участники забегов на 21 и 42 км.
По данным организаторов, в марафоне победил Олег Лецишин, преодолев дистанцию за 2 часа 38 минут.
Мэр Киева Виталий Кличко дал старт мероприятию и принял участие в благотворительном забеге. На фото он разминается перед стартом.
"Я рад, что Киев становится спортивным городом", - отметил впоследствии мэр.
В связи с мероприятием в центре Киева было ограничено движение.
В частности, это коснулось улиц Крещатик, Грушевского, Сечевых стрельцов, бульваров Дружбы Народов и Тараса Шевченко, а также моста Патона, Контрактовой и Львовской площадей.
Некоторые пользователи соцсетей жаловались на перекрытие улиц и пробки. Другие отмечали, что об ограничении движения предупреждали заранее.