В Киеве прошли два марша по случаю годовщины создания УПА

В Киеве в пятницу прошли два марша правых сил, приуроченные к Дню защитника Украины и очередной годовщине организации Украинской повстанческой армии. Оба марша собрали по несколько тысяч участников.

Днем в центре Киева прошла акция у памятника Тарасу Шевченко, в которой приняли участие представители Организации украинских националистов и партии "Свобода". Затем демонстранты двинулись маршем к Михайловской площади.

Участники акции несли флаги батальона "Азов" и "Правого сектора". Многие из них также шли с зажженными факелами, сообщил корреспондент BBC Украина.

В "Марше нации" участвовало много молодежи, в частности несовершеннолетние. Многие люди были одеты в камуфляж.

Участники шествия жгли файеры.

Остановившись возле Киево-Печерской лавры, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата, демонстранты стали скандировать: "Украинской нации - украинскую церковь".

Марш "Свободы"

Ранее в центре Киева прошел еще один марш правых.

Изначально около 1,5 тысячи человек собрались возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева, однако впоследствии число участников увеличилось.

Среди них было много сторонников ВО "Свобода". На митинге выступили, в частности, лидеры партии. Также пришли представители Организации украинских националистов, "Братства" и других организаций.

От памятника Тарасу Шевченко колонна активистов начала праздничное шествие в сторону улицы Крещатик и Михайловской площади, где был запланирован концерт. Во главе колонны несколько десятков человек несли 10-метровый государственный флаг Украины.

Копірайт зображення VO SVOBODA

В ходе проведения акции произошел незначительный инцидент, сообщили правоохранители.

Один из активистов пытался схватить полицейского, рассказал начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля. По его словам, с мужчиной провели разъяснительную беседу и отпустили под поручительства организаторов.