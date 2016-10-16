Джонсон предсказывал, что брексит может привести к агрессии РФ

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Британский министр иностранных дел Борис Джонсон, который был одним из лидеров кампании за выход Великобритании из Европейского союза, в феврале этого года написал газетную колонку, в которой предсказывал, что "брексит" вызовет экономический шок и может привести к агрессии со стороны России.

Тогда этот текст не был опубликовал. В воскресенье его опубликовала газета Sunday Times.

Согласно политическому редактору Sunday Times Тиму Шипману, Джонсон почти одновременно написал два текста, в одном из которых излагал аргументы за выход Британии из ЕС, а в другом - против. По словам Шипмана, таким образом экс-мэр Лондона пытался четче сформулировать свои мысли.

В результате появился третий текст, в котором Борис Джонсон объявил себя сторонником "брексита". Эта колонка была опубликована 21 февраля в газете Daily Telegraph, после чего Джонсон активно включился в кампанию против членства Британии в ЕС.

После референдума 23 июня он был назначен министром иностранных дел, и на этой неделе заявил о том, что Британия может добиться нового торгового соглашения с ЕС, которое будет существенно эффективнее доступа к единому европейскому рынку, являющемуся, по его словам, "все более бесполезной концепцией".

Однако в неопубликованной статье Джонсон излагал прямо противоположные взгляды.

"На нашем пороге существует рынок, открытый для британских компаний, - писал он. - Членский взнос кажется несущественной платой по сравнению с теми преимуществами, которые он предоставляет".

Борис Джонсон предупреждал также о том, что "брексит" вызовет экономический шок и может привести к распаду Великобритании, поскольку в случае выхода страны из ЕС Шотландия захочет провести повторный референдум о независимости.

Фактор Путина

В колонке Джонсона говорится и о "факторе Путина": "Мы не хотим совершить шаги, которые вдохновят российского лидера на новое фанфаронство - на Ближнем Востоке или где-либо еще".

В минувший вторник в ходе выступления в британском парламенте в рамках дебатов, посвященных Сирии, глава Форин-офиса заявил о виновности России в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо и призвал противников войны устроить демонстрацию у посольства России в Лондоне.

Этот призыв вызвал гневную реакцию российских властей. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал слова Джонсона "русофобской истерией".

Вскоре после этого, вновь выступая в парламенте, Джонсон сказал, что является русофилом.

Неопубликованная колонка Джонсона завершалась его обещанием поддержать тогдашнего британского премьера Дэвида Кэмерона в кампании против "брексита".

После референдума, победу на котором одержали сторонники выхода Британии из ЕС, британский фунт упал на 18% по отношению к доллару.

В своем недавнем выступлении новый премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что Британия начнет формальные переговоры с Брюсселем о выходе из ЕС не позднее конца марта 2017 года и предупредила о возможности жесткого "брексита".

Вскоре после этого первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о подготовке к новому референдуму о независимости.