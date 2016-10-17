ВВС Украина объявила "длинные списки" Книги года ВВС-2016

ВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года ВВС-2016 и Детская Книга года ВВС-2016, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Длинные списки" формировала редакция ВВС Украина.

В длинный список премии Книга года ВВС-2016 вошли 14 изданий:

Екатерина Бабкина. Счастливые голые люди. - Черновцы: Meridian Czernowitz, Книги – ХХІ, 2016.

Александр Бойченко. 50 процентов прав. - Черновцы: Книги – ХХІ, 2016.

Руслан Горовой. 40 ... или почему чуваки не празднуют. - К.: ТаТиШо, 2016.

Алла Дорош. Баобаб и другие истории. - Киев, Санченко: Електрокнига, 2016.

Юлия Илюха. Неболовы (Научи меня мечтать). - Харков: Віват, 2016.

Братья Капрановы. Забудь-река. - Киев: Нора-Друк, 2016.

Макс Кидрук. Загляни в мои сны. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2016.

Андрей Кокотюха. Любовница с Площади Рынок. - Харьков: Фолио, 2016.

Богдан Коломийчук. Визит доктора Фрейда. - Харьков: Фолио, 2016.

Мирослав Лаюк. Баборня. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

Оксана Луцишина. Любовная жизнь. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2015.

Андрей Любка. Комната для печали. - Черновцы: Книги - ХХІ, Meridian Czernowitz, 2016.

Таня Малярчук. Забвение. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

Ярослав Мельник. Маша, или Постафашизм. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

В длинный список премии Детская Книга года ВВС-2016 вошли 13 изданий:

София Андрухович, Марьяна Прохасько. Созвездие курицы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

Екатерина Бабкина. Шапочка и Кит. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2015.

Юрий Винничук. Лежень. - Харьков: Фолио, 2016.

Саша Кочубей. Семь нескладух Говорухи. - Киев: Фонтан казок, 2016.

Сергей Лоскот. Большие собаки боятся маленьких девочек. - Харьков: Виват, 2016.

Оксана Лущевская. Ветер из-под солнца. - Киев: Фонтан казок, 2016.

Оксана Лущевская. Зазеркалье. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

Нина Найдич. Музыкальные сказки. - Киев: Веселка, 2015.

Лариса Ницой. Две бабушки в необычной школе, или Сокровище в коляске. - Киев: Саммит-Книга, 2016.

Таня Стус. Ежик Вильгельм. - Харьков: Виват, 2016.

Галина Ткачук. Тринадцать историй в темноте. - Киев: Темпора, 2016.

Ирина Цилык. МИСТОрия одной дружбы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

Тарас Шило. Самолет в небе. - Киев, Круговерть, 2015.

В жюри премии Книга года-2016 вошли:

Вера Агеева, профессор, Национальный университет Киево-Могилянская академия.

Ольга Герасимьюк, журналист.

Андрей Курков, писатель.

Светлана Пыркало, писатель, советник по вопросам культуры ЕБРР.

Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1,000.

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Победители прошлых лет:

2015

Василий Махно со сборником рассказов "Дом в Бейтинг Холлоу" (Книга года BBC).

Андрей Бачинский, "140 децибел тишины" (Детская Книга года ВВС).

2014

София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года ВВС).

Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года ВВС).

Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC).

Марьяна и Тарас Прохасько, "Кто сделает снег" (Детская Книга года ВВС).

2012

Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года ВВС).

Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года ВВС).

2011 - Владимир Рутковский, "Синие воды".

2010 - Сергей Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Издрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко с кровью".

2007 - Владимир Диброва, "Андреевский спуск".

2006 - Сергей Жадан, "Капитал".

2005 - Юрий Винничук, "Весенние игры в осенних садах".