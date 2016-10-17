ВВС Украина объявила "длинные списки" Книги года ВВС-2016
ВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года ВВС-2016 и Детская Книга года ВВС-2016, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Длинные списки" формировала редакция ВВС Украина.
В длинный список премии Книга года ВВС-2016 вошли 14 изданий:
- Екатерина Бабкина. Счастливые голые люди. - Черновцы: Meridian Czernowitz, Книги – ХХІ, 2016.
- Александр Бойченко. 50 процентов прав. - Черновцы: Книги – ХХІ, 2016.
- Руслан Горовой. 40 ... или почему чуваки не празднуют. - К.: ТаТиШо, 2016.
- Алла Дорош. Баобаб и другие истории. - Киев, Санченко: Електрокнига, 2016.
- Юлия Илюха. Неболовы (Научи меня мечтать). - Харков: Віват, 2016.
- Братья Капрановы. Забудь-река. - Киев: Нора-Друк, 2016.
- Макс Кидрук. Загляни в мои сны. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2016.
- Андрей Кокотюха. Любовница с Площади Рынок. - Харьков: Фолио, 2016.
- Богдан Коломийчук. Визит доктора Фрейда. - Харьков: Фолио, 2016.
- Мирослав Лаюк. Баборня. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
- Оксана Луцишина. Любовная жизнь. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2015.
- Андрей Любка. Комната для печали. - Черновцы: Книги - ХХІ, Meridian Czernowitz, 2016.
- Таня Малярчук. Забвение. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
- Ярослав Мельник. Маша, или Постафашизм. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
В длинный список премии Детская Книга года ВВС-2016 вошли 13 изданий:
- София Андрухович, Марьяна Прохасько. Созвездие курицы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
- Екатерина Бабкина. Шапочка и Кит. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2015.
- Юрий Винничук. Лежень. - Харьков: Фолио, 2016.
- Саша Кочубей. Семь нескладух Говорухи. - Киев: Фонтан казок, 2016.
- Сергей Лоскот. Большие собаки боятся маленьких девочек. - Харьков: Виват, 2016.
- Оксана Лущевская. Ветер из-под солнца. - Киев: Фонтан казок, 2016.
- Оксана Лущевская. Зазеркалье. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
- Нина Найдич. Музыкальные сказки. - Киев: Веселка, 2015.
- Лариса Ницой. Две бабушки в необычной школе, или Сокровище в коляске. - Киев: Саммит-Книга, 2016.
- Таня Стус. Ежик Вильгельм. - Харьков: Виват, 2016.
- Галина Ткачук. Тринадцать историй в темноте. - Киев: Темпора, 2016.
- Ирина Цилык. МИСТОрия одной дружбы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
- Тарас Шило. Самолет в небе. - Киев, Круговерть, 2015.
В жюри премии Книга года-2016 вошли:
- Вера Агеева, профессор, Национальный университет Киево-Могилянская академия.
- Ольга Герасимьюк, журналист.
- Андрей Курков, писатель.
- Светлана Пыркало, писатель, советник по вопросам культуры ЕБРР.
- Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1,000.
Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.
Победители прошлых лет:
2015
- Василий Махно со сборником рассказов "Дом в Бейтинг Холлоу" (Книга года BBC).
- Андрей Бачинский, "140 децибел тишины" (Детская Книга года ВВС).
2014
- София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года ВВС).
- Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года ВВС).
- Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC).
- Марьяна и Тарас Прохасько, "Кто сделает снег" (Детская Книга года ВВС).
2012
- Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года ВВС).
- Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года ВВС).
2011 - Владимир Рутковский, "Синие воды".
2010 - Сергей Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Издрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко с кровью".
2007 - Владимир Диброва, "Андреевский спуск".
2006 - Сергей Жадан, "Капитал".
2005 - Юрий Винничук, "Весенние игры в осенних садах".