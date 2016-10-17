ВВС Украина объявила "длинные списки" Книги года ВВС-2016

  • 17 октября 2016
Книги

ВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года ВВС-2016 и Детская Книга года ВВС-2016, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Длинные списки" формировала редакция ВВС Украина.

В длинный список премии Книга года ВВС-2016 вошли 14 изданий:

  • Екатерина Бабкина. Счастливые голые люди. - Черновцы: Meridian Czernowitz, Книги – ХХІ, 2016.
  • Александр Бойченко. 50 процентов прав. - Черновцы: Книги – ХХІ, 2016.
  • Руслан Горовой. 40 ... или почему чуваки не празднуют. - К.: ТаТиШо, 2016.
  • Алла Дорош. Баобаб и другие истории. - Киев, Санченко: Електрокнига, 2016.
  • Юлия Илюха. Неболовы (Научи меня мечтать). - Харков: Віват, 2016.
  • Братья Капрановы. Забудь-река. - Киев: Нора-Друк, 2016.
  • Макс Кидрук. Загляни в мои сны. - Харьков: Клуб семейного досуга, 2016.
  • Андрей Кокотюха. Любовница с Площади Рынок. - Харьков: Фолио, 2016.
  • Богдан Коломийчук. Визит доктора Фрейда. - Харьков: Фолио, 2016.
  • Мирослав Лаюк. Баборня. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
  • Оксана Луцишина. Любовная жизнь. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2015.
  • Андрей Любка. Комната для печали. - Черновцы: Книги - ХХІ, Meridian Czernowitz, 2016.
  • Таня Малярчук. Забвение. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
  • Ярослав Мельник. Маша, или Постафашизм. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.

В длинный список премии Детская Книга года ВВС-2016 вошли 13 изданий:

  • София Андрухович, Марьяна Прохасько. Созвездие курицы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
  • Екатерина Бабкина. Шапочка и Кит. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2015.
  • Юрий Винничук. Лежень. - Харьков: Фолио, 2016.
  • Саша Кочубей. Семь нескладух Говорухи. - Киев: Фонтан казок, 2016.
  • Сергей Лоскот. Большие собаки боятся маленьких девочек. - Харьков: Виват, 2016.
  • Оксана Лущевская. Ветер из-под солнца. - Киев: Фонтан казок, 2016.
  • Оксана Лущевская. Зазеркалье. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
  • Нина Найдич. Музыкальные сказки. - Киев: Веселка, 2015.
  • Лариса Ницой. Две бабушки в необычной школе, или Сокровище в коляске. - Киев: Саммит-Книга, 2016.
  • Таня Стус. Ежик Вильгельм. - Харьков: Виват, 2016.
  • Галина Ткачук. Тринадцать историй в темноте. - Киев: Темпора, 2016.
  • Ирина Цилык. МИСТОрия одной дружбы. - Львов: Видавництво Старого Лева, 2016.
  • Тарас Шило. Самолет в небе. - Киев, Круговерть, 2015.

В жюри премии Книга года-2016 вошли:

  • Вера Агеева, профессор, Национальный университет Киево-Могилянская академия.
  • Ольга Герасимьюк, журналист.
  • Андрей Курков, писатель.
  • Светлана Пыркало, писатель, советник по вопросам культуры ЕБРР.
  • Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1,000.

Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Победители прошлых лет:

2015

  • Василий Махно со сборником рассказов "Дом в Бейтинг Холлоу" (Книга года BBC).
  • Андрей Бачинский, "140 децибел тишины" (Детская Книга года ВВС).

2014

  • София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года ВВС).
  • Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года ВВС).
  • Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC).
  • Марьяна и Тарас Прохасько, "Кто сделает снег" (Детская Книга года ВВС).

2012

  • Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года ВВС).
  • Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года ВВС).

2011 - Владимир Рутковский, "Синие воды".

2010 - Сергей Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Издрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко с кровью".

2007 - Владимир Диброва, "Андреевский спуск".

2006 - Сергей Жадан, "Капитал".

2005 - Юрий Винничук, "Весенние игры в осенних садах".