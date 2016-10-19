В Малайзии попросили "переименовать" хот-доги

Копірайт зображення Getty

Продавцов хот-догов в Малайзии попросили переименовать их товар - иначе они рискуют лишиться халяльной сертификации. Такое требование принял религиозный госорган страны после жалоб от мусульманских туристов.

Руководитель Департамента развития ислама Малайзии Сираджудин Сухайм заявил, что название "хот-дог" может вводить в заблуждение.

"В исламе собаки считаются нечистыми, и это название не может иметь халяльную сертификацию", - сказал он.

Такая сертификация указывает, какую продукцию могут употреблять мусульмане.

В департаменте говорят, что халяльная еда и ароматизаторы "не могут называться именами нехаляльних продуктов, таких как ветчина, бекон, пиво, ром и другие, которые могут привести к путанице".

Малайзия, где большинство населения - мусульмане, практикует умеренную форму ислама. Однако консервативное отношение к религии сейчас на подъеме.

В понедельник популярноу магазину кренделей франшизы Auntie Anne's отказали в халяльной сертификации, пока они не переименуют их "претцель-дог" (сосиска в тесте).

"Хот-дог - это хот-дог"

Представитель американской сети заявил, что это незначительный вопрос, компания не против, чтобы переименовать блюдо.

Копірайт зображення AP

Министр туризма и культуры Малайзии Назри Азис раскритиковал решение, назвав его "глупым".

"Хот-дог - это хот-дог. Даже в Малайзии это называют хот-догами в течение стольких лет. Я мусульманин и я не обижаюсь", - сказал он репортерам, добавив, что у департамента не было оснований для такого шага.

"Слово пришло из английского языка. Пожалуйста, не делайте так, чтобы мы выглядели глупыми и отсталыми", - отметил он.

Новость о переименовании ход-догов всколыхнула соцсети в Малайзии.

Пользователи Facebook шутят: "Магазины домашних животных, пожалуйста, переименуйте ваших собак в сосиски".

"Это заставляет нашу страну двигаться в прошлое", - комментирует пользователь YL Chew.

Активистка и колумнистка Марина Махатхир, дочь бывшего малайзийского лидера Махатхира Мохаммада, раскритиковала просьбу департамента. "Ох, мы бедные мусульмане, которых так легко запутать", - написала она в Facebook.

Малайзия часто гордится тем, что является умеренной мусульманской страной. При этом в последние годы в стране уделяется больше внимания исламскому кодексу поведения.