Куда заведет "дорожная карта", или о чем договорились в Берлине

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ВВС Украина анализирует итоги первой за долгое время встречи лидеров стран "нормандской четверки": откуда и куда должна привести "дорожная карта" решения конфликта на Донбассе, в чем заключается интрига с вооружением миссии ОБСЕ и как понимают гуманитарную проблематику президенты Украины и России.

"Первые" и "вторые"

"Чуда, как и ожидалось, не произошло", - резюмировала итоги нескольких часов встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии Ангела Меркель.

Впрочем, назвать ее безрезультатной, несмотря на отсутствие подписанных по итогам переговоров документов, тоже нельзя: отдельные комментаторы призывают считать успехом сам факт ее проведения. Особенно учитывая то, что еще совсем недавно в нецелесообразности такой встречи убеждал Владимир Путин.

Главный результат переговоров: лидеры "четверки" согласились создать "дорожную карту" урегулирования конфликта на Донбассе. Это известие из Берлина на самом деле означает больше, чем "договорились договариваться дальше".

Для того, чтобы понять, о чем в данном случае идет речь, нужно вспомнить историю попыток "нормандского формата" уладить этот кризис.

Так, в начале сентября 2014 года, после кровавых боев на Донбассе, по итогам консультаций лидеров Украины, России, Германии и Франции был подписан так называемый "Минский протокол" - его сейчас называют "первыми минскими соглашениями". Двенадцать пунктов этого документа предусматривали, в частности, немедленное двустороннее прекращение огня (пункт 1), организацию постоянного мониторинга на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ (4) и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (5).

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Впрочем, достичь постоянного перемирия на Донбассе не удалось: первый пункт "Минского протокола" нарушался уже с первых дней после подписания документа. Решительного прогресса не удавалось достичь и по другим направлениям. Дошло до того, что в начале 2015 года Донбасс фактически вернулся к состоянию полноценной войны, а самые горячие боевые действия развернулись около важного транспортного узла Дебальцево.

В такой ситуации в середине февраля 2015 года лидеры стран "нормандской четверки" встречаются в столице Беларуси еще раз и договариваются о документе с длинным названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" - также известном как "вторые минские соглашения". В нем меры по урегулированию конфликта были детализированы, а также привязаны к конкретным временным ориентирам.

К примеру, полное затишье на фронте должно было начаться с полуночи 15 февраля 2015 года, а к концу того же года в Украине должна была начать действовать новая Конституция, ключевым элементом которой должна была стать "децентрализация с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов".

Однако реализация "вторых минских соглашений" также забуксовала - и тоже с первого пункта. Боевики "ДНР" - как утверждает официальный Киев, не без помощи регулярных частей российской армии - захватили Дебальцево уже после того, как должно было быть установлено полное и безоговорочное прекращение огня. Перестрелки на линии разграничения не утихали, обмены пленными ни происходили, а тяжелое вооружение от линии фронта, судя по новостям из зоны АТО, так и не отвели.

В последнее время дебаты вокруг реализации "минских соглашений" вообще зашли в тупик.

Киев настаивает, что прежде всего нужно выполнять пункты договоренностей, касающиеся "вопросов безопасности": обеспечить постоянное перемирие, вывести с территории Украины иностранные войска и технику и установить контроль над границей с Россией. В свою очередь, Москва говорит, что приоритетными должны быть "политические" вопросы: дескать, сначала Киев должен предоставить неподконтрольным территориям специальный статус, изменить Конституцию и провести на Донбассе выборы.

Участники переговоров по примирению на Донбассе все реже демонстрировали оптимизм. Нередки стали голоса о том, что "минский процесс" "скорее мертв, чем жив".

"Дорожная карта"

В этой ситуации, говорят источники ВВС Украина, приближенные к переговорному процессу, Киев вспомнил о старой идее наработки "дорожной карты" - документа, в котором максимально четко и конкретно были бы перечисленные шаги по деэскалации конфликта.

Причем речь шла и о политических, и о мерах по безопасности. Главное - четкий порядок их выполнения. Пока не выполняется пункт А, нет речи о пункте Б.

Отдельно в "дорожной карте" должна быть прописана система гарантий, что стороны конфликта, фигурально выражаясь, не "кинут" друг друга. Гарантами соблюдения соглашений должны стать западные партнеры - Франция и Германия.

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Источники ВВС Украина утверждают: не так давно на разработку такой "дорожной карты" согласились все четверо лидеров "нормандской четверки", поэтому работа над документом уже полным ходом идет в рамках консультаций на уровне экспертов и глав МИД. По словам Петра Порошенко, окончательную версию "карты" подпишут четверо министров иностранных дел уже до конца ноября.

Киев, по словам собеседников ВВС Украина, имеет несколько "красных линий", по которым не собирается идти на уступки.

Ключевой вопрос - контроль над границей. В Киеве утверждают: о выборах в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", пока российско-украинская граница находится под контролем боевиков, не может быть и речи.

В Москве на это отвечают: 9-й пункт "вторых минских соглашений" четко предусматривает, что контроль над границей должен перейти к украинской власти только после проведения выборов.

Но Киев напоминает: в 4-м пункте "первых минских соглашений" речь шла о том, что ситуацию на границе верифицирует ОБСЕ. То есть, сначала контроль над границей должен перейти к существенно расширенной миссии ОБСЕ, а уже потом туда вернутся украинские пограничники. Главное, чтобы возможности для беспрепятственных поставок вооружений и живой силы из России на Донбасс были перекрыты.

Москва официально отрицает причастность к боевым действиям на востоке Украины, однако признает участие в них своих граждан - так называемых "добровольцев".

Так или иначе, судя по всему, теперь главным полем дипломатических битв для Киева станет разработка этой "дорожной карты" - а именно содержание и порядок выполнения ее пунктов.

"Мастерство, чтобы собственная инициатива (дорожная карта) не превратилась в очередную ловушку для Украины, понадобится изрядное", - считает Алена Гетьманчук из Института мировой политики.

Вооруженная миссия

Другой вопрос, который обсуждался в Берлине, - будущее миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что "мы сейчас пытаемся" внедрить "вооруженную, мы ее называем полицейской, миссию ОБСЕ". По его словам, эта миссия должна будет "обеспечивать безопасность" во время выборов на неподконтрольных территориях - несмотря на то, что дата этих выборов пока неизвестна, а прогресса в обсуждении законодательства, по которым они будут проходить, пока нет - и в "переходный период".

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"Могу отдельно подчеркнуть, что российская сторона также поддержала необходимость внедрения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ", - продолжил Петр Порошенко.

Еще весной этого года Порошенко заявил, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса могут произойти только после начала работы там вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Глава российского МИД Сергей Лавров и президент России Владимир Путин говорили, что не против предоставления наблюдателям ОБСЕ стрелкового оружия.

Лавров пояснил, что оружие будет нужно тем сотрудникам миссии, которые будут контролировать линию разграничения, а также места, куда стороны конфликта отведут тяжелое вооружение.

Украинские наблюдатели говорят, что предоставление наблюдателям ОБСЕ оружия позволит им мониторить ситуацию в зоне конфликта круглосуточно: известно, что сейчас патрули ОБСЕ не работают в темное время суток из-за угрозы безопасности сотрудников миссии.

В своем заявлении для прессы по итогам берлинских переговоров президент России Владимир Путин ни словом не упомянул о договоренностях о предоставлении наблюдателям ОБСЕ оружия, и это заметили украинские и западные комментаторы.

Впрочем, интрига вскоре исчезла: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что "Путин согласился на это в ходе переговоров".

Представители самопровозглашенных "республик" ранее категорически возражали против развертывания на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ.

"Донбасс по-прежнему категорически против любых вооруженных миссий на территории Луганской и Донецкой народных республик. Мы будем это расценивать как интервенцию", - заявил в мае этого года глава так называемого "Народного совета" "ДНР" Денис Пушилин.

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Судя по всему, позиция по этому поводу там осталась неизменной до сих пор: донецкие СМИ на прошлой неделе сообщили о проведении "тренировок" по противодействию иностранным вооруженным миссиям в "ДНР". Участие в мероприятии будто бы приняли более тысячи человек.

В любом случае, вооружение миссии ОБСЕ не является вопросом ближайшего будущего.

"Как только будет закон о выборах (на неконтролируемых Киевом территориях. - Ред.) и будут сдвиги, тогда можно будет говорить о вооруженной миссии ОБСЕ. Сегодня это не очень срочно, ведь сначала нужен закон о выборах", - заявила после берлинских переговоров Ангела Меркель.

Гуманитарные вопросы

Еще одной темой берлинских переговоров, как следует из заявлений их участников, стали "гуманитарные вопросы".

Только вот, судя по заявлениям президентов Украины и России, понимают их в разных странах по-разному.

"Мы определились с некоторыми ... вопросами гуманитарного характера. К сожалению, здесь многого добиться не удалось ... Здесь, пожалуй, продвижение самое минимальное, поскольку связано это было бы прежде всего с организацией социальных выплат, пособий. К сожалению, здесь прогресса пока никакого нет", - рассказал журналистам Владимир Путин.

Совсем по-другому на эту тему говорил Петр Порошенко.

"Мы настаиваем на немедленном освобождении всех заложников в формате "всех на всех", и я уверен, что это наконец должно предоставить очередной толчок, так как этот процесс, при бездействии российской стороны, был остановлен на очень длительное время", - заявил украинский президент после переговоров в Берлине.

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По словам Петра Порошенко, в ходе разговоров "вспоминали обо всех заложниках, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации". Примечательно, что в числе этих "заложников" рядом с фамилиями Олега Сенцова и Александра Кольченко прозвучала и фамилия задержанного несколько недель назад парижского собкора "Укринформа" Романа Сущенко.

Сайт президента Украины сообщает, что "было поддержано украинское предложение о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного креста ко всем незаконно удерживаемых пленным".

Президент России непосредственно после берлинских переговоров на эту тему не высказывался.

А его пресс-секретарь Дмитрий Песков на следующий день заявил: Путин считает, что обсуждать освобождение содержащихся в России украинских граждан в рамках "минских соглашений" - "неприемлемо".

"Понятно, что речь идет лишь о лицах, содержащихся на территории Украины, на территории Донбасса", - заявил Песков.