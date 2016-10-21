Ученые: титанозавры пришли в Австралию через Антарктиду

Копірайт зображення AFP Image caption Так, по мнению ученых, могли выглядеть титанозавры, обитавшие на планете 100 млн лет назад

Австралийские ученые сообщили об открытии нового вида огромных растительноядных динозавров - савванозавров (Savannasaurus), принадлежащих к роду титанозавров.

Открытие позволило предположить, что титанозавры, появившиеся сначала в Южной Америке, могли попасть на другие континенты в период "глобального потепления", начавшегося около 105 млн лет назад.

Австралийский палеонтолог Дэвид Эллиот обнаружил останки одного динозавра, обитавшего на австралийском континенте 95-98 млн лет назад, в штате Квинсленд в 2006 году. По мнению ученых, в высоту этот динозавр был как современный жираф, а длина его тела составляла около 15 метров.

В ходе раскопок, которые осуществляли ученые и волонтеры, Эллиот обнаружил еще несколько костей, принадлежащих другому динозавру, этот вид получил название Diamantinasaurus matildae.

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По данным ученых, два динозавра, кости которых были обнаружены Эллиотом, принадлежат к группе динозавров-зауроподов, обладавших небольшим по сравнению с общим размером черепом, массивным телом и длинной шеей. Группа зауроподов, в свою очередь, относится к роду титанозавров - самых больших растительноядных динозавров.

Тот факт, что в Австралии 95-100 млн лет назад обитали представители рода титанозавров, помог прийти ученым к заключению, что эти большие растительноядные динозавры были распространены в то время по всей планете. И их распространение произошло не ранее 105 млн лет назад, когда существовал определенный естественный барьер для их распространения из Южной Америки по другим континентам.

Однако находки Эллиота доказали, что титанозавры могли распространиться по всей Земле раньше, чем 100 млн лет назад - тогда, когда произошли изменения в климате и началось глобальное потепление.

По предположению ученых, в это время Австралия и Южная Америка имели сухопутную связь с Антарктидой. Таким образом, титанозавры могли попасть в Австралию из Южной Америки через Антарктиду.