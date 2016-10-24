Как и когда менялись зарплаты украинских депутатов

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Решение Верховной Рады существенно повысить зарплату депутатам вызвало не только возмущение общества, но и критику премьер-министра.

Владимир Гройсман заявил, что предложение к бюджету-2017 об увеличении оплаты труда парламентариев до 36-40 тысяч гривен в месяц правительство "однозначно отклонит".

В конце прошлой недели депутаты, одобряя бюджет в первом чтении, рекомендовали правительству найти дополнительно около 140 млн гривен на деятельность парламента.

В постановлении Рады также предусмотрено, что уже с 1 ноября 2016 года депутаты должны получать от 36 до 40 тыс. гривен зарплаты, в зависимости от должности, а спикер парламента - 43,5 тыс.

Пока правительство и парламент выясняют, состоится ли такой рост оплаты труда и является ли юридически мотивированным повышение при помощи постановления, а не закона, да еще и с ноября этого года, ВВС Украина решила проанализировать, как менялись зарплаты депутатов за последние 12 лет.

От 3,5 до 17,5

Тема оплаты труда депутатов всегда была закрытой для общества, поскольку цифры зарплат, называвшиеся публично, всегда были лишь верхушкой айсберга.

И рядовые члены парламента, и руководство Верховной Рады мало рассказывали о том, сколько денег они получают в целом, включая не только номинальный оклад, но и доплаты за свою деятельность. И до сих пор постановления об обеспечении деятельности депутатов, в которых об этих доплатах можно было бы узнать, имеют гриф "не для печати".

По неофициальной информации, которая публиковалась в СМИ и которую ВВС Украина получила от бывших членов парламента, все годы доплаты составляли сумму, которая могла достигать размера самого оклада. Перечень доплат периодически подвергался изменениям.

Радикальное увеличение парламентской зарплаты произошло в 2005 году, когда главой правительства была Юлии Тимошенко.

Тогда должность депутата приравняли к должности члена Кабмина. Зарплата как министров, так и депутатов, выросла - в зависимости от должности - до 14-21 тысяч гривен. До июня 2005 года она составляла от 3,5 до 4,5 тыс. гривен, рассказали ВВС Украина бывшие депутаты.

Юлия Тимошенко тогда объясняла, что высокая зарплата парламентариев и министров остановит взяточничество.

На таком уровне - в среднем 17,5 тыс. гривен - зарплата оставалась до 2014 года.

В 2014-м произошли существенные изменения. Правительство Арсения Яценюка сократило зарплату депутатов до чуть более 6 тысяч.

В апреле 2016 года, покидая пост председателя парламента, Владимир Гройсман увеличил зарплату депутатов до 17,6 тыс. гривен. Эту информацию полгода назад распространила депутат Ольга Червакова.

Теперь депутаты запланировали увеличить свое денежное довольствие вдвое.

Оценивая этот график, следует иметь в виду, что речь идет только об окладе члена парламента в разные годы, а не обо всех его ежемесячных доходах.

В то же время 20 октября, голосуя за повышение зарплат, депутаты отменили постановление "Об обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которое их предшественники приняли в 1994 году и меняли в последующие годы.

Однако объем отмененных доплат и компенсаций неизвестен, поскольку текст постановления на официальном сайте Верховной Рады имеет гриф "не для печати", а при рассмотрении бюджета депутаты о нем не вспоминали.

Вообще, обсуждая бюджет страны, депутаты не говорили о том, что и собственный бюджет кардинально меняют. Только один депутат - Виктор Пинзеник - призвал отменить пункты, касающиеся роста зарплат.

Сейчас некоторые депутаты признаются, что не заметили этих пунктов.

Некоторые говорят, что зарплату следовало бы увеличить на 10-20%. А "Оппозиционный блок" заявил, что будет добиваться отмены такого повышения.