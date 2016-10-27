Цифровые кирпичики: новейшие технологии строительства

Копірайт зображення EMAAR PROPERTIES

Архитекторы и строители уже давно могут создавать свои проекты, используя программы 3D-моделирования и визуализации.

Однако теперь они могут ощутить, как это - находится внутри своего будущего творения. Для этого им надо взять очки виртуальной реальности и оглянуться вокруг себя на 360 градусов.

Более того, их коллеги (также в очках) могут вместе с ними "посетить" ту же архитектурную модель и внести изменения в проект в режиме реального времени. При этом они могут находиться на другом конце света.

Таков увлекательный мир современного виртуального строительства. Согласитесь, это - кардинальные новшества для отрасли, которая традиционно была ориентирована на стройматериалы, а не на компьютерные программы.

Даже Эндрю Уолстенхолм, исполнительный директор компании Crossrail, которая занимается строительством новой высокоскоростной железной дороги в Лондоне, признает: "В былые времена мы не особо интересовались инновациями. Строительные компании не испытывали особой потребности в изменениях".

"Однако сейчас перед нами открываются отличные перспективы", - добавляет он.

Строительные игры

Информационное моделирование зданий или ВІМ (англ. Building information modelling) - разработка трехмерных прототипов объектов строительства - выходит на качественно новый уровень.

Копірайт зображення REVIZTO

В новой версии своего программного продукта Revizto компания из Сан-Франциско Vizerra расширяет уже существующие функции информационного моделирования.

"Опираясь на технологии 3D-игр и облачные решения, Revizto объединяет различные архитектурные пространства и производственные потоки в единую наглядную модель, внутри которой можно передвигаться", - говорит директор компании Арман Гукасян.

Интерактивное трехмерное рабочее пространство позволяет пользователям "посетить" объекты своих разработок, параллельно исправляя ошибки или внося изменения. Сейчас Revizto поддерживает 3D-очки HTC Vive и Oculus VR.

Меньше ошибок

С помощью трекера, встроенного в Revizto, члены проектной группы могут работать в режиме реального времени и распределять производственные задачи.

Как утверждают представители компании Vizerra, такой подход помогает клиентам экономить до 40% оплачиваемого времени, ведь теперь ошибки, как, например, недостаток освещения или неудобное размещение опорных колонн, легко исправить еще до начала строительства.

Копірайт зображення REVIZTO

"В любом строительном проекте 30% и более общего бюджета расходуется на исправление ошибок, незаметных на этапе разработки", - говорит Гукасян.

"Бешеные деньги тратятся впустую из-за устаревших стандартов, - добавляет он. - Мы позиционируем свою разработку как абсолютно новый подход, который доказывает, что даже в самых серьезных отраслях есть место игровым технологиям. Они в корне меняют способы координации и сотрудничества участников проекта".

В программе Revizto сейчас работают более 60 тысяч клиентов в 150 странах мира, говорят представители Vizerra; среди них - всемирно известные архитектурные и строительные компании, такие как Foster & Partners и Perkins & Will.

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Другие ключевые игроки этого быстро растущего рынка - это компании AutoCAD, Revit и Vectorworks Architect. Прогнозируют, что к 2022 году мировые продажи в этой области составят почти 12 миллиардов долларов.

Учет рабочего времени

Крупные строительные проекты могут быть сложными и дорогостоящими, поэтому крайне важно вести качественный учет рабочего времени сотрудников, расходуемых материалов и процесса строительства.

В прошлом прорабы часто отмечали количество отработанных рабочими часов в своей записной книжке, а затем переносили эти данные в табель и, при необходимости, в компьютер.

Но стартап в области анализа данных Rhubix поможет автоматизировать сбор такой информации.

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Одноименное мобильное приложение позволяет рабочим вести учет рабочего времени на смартфоне, автоматически передавая эти отчеты на утверждение прорабам. С помощью GPS прорабы могут отслеживать, где именно находились работники в то или иное время. Это также позволяет вовремя фиксировать и устранять задержки в работе.

Один из основателей компании Rhumbix Зак Шил служил в строительных войсках США и вдохновился тем, каким способом руководство отслеживало перемещение 3 тысяч американских военных на базе в Джибути во время Арабской весны 2011 года.

Несколько лет назад Шил занимался разработкой инфраструктурных проектов в Чили и заметил, что строительные работы требуют схожего подхода к сбору данных и контролю производительности.

"Зарплата сотрудников - это самая большая статья расходов, и именно ее проще всего систематизировать", - говорит он.

Копірайт зображення RHUMBIX

"Беспроводное соединение, смартфоны и планшеты изменили правила игры, ведь они заложили необходимый технологический фундамент для разработки программ для строительной отрасли", - считает Шил.

Помимо учета рабочего времени, программа Rhumbix позволяет хранить в режиме реального времени актуальные прайс-листы и информацию о наличии строительных материалов. Подрядчики также могут отправлять туда свои расчеты.

Это важно, поскольку 15% материалов, доставленных на строительные площадки, по данным Британского совета по экологическому строительству, в конце концов оказываются на свалках. В США строительный мусор составляет почти 40% всех твердых отходов.

"Испорченный телефон"

Чтобы реализация большого строительного проекта прошла без сучка и задоринки, необходимо, чтобы все участники процесса работали слаженно. В старом аналоговом мире это было практически невозможно.

"Мы осознали, что ошибки часто допускаются тогда, когда прорабы не имеют доступа к нужной информации в нужное время", - говорит Александр Силджановски, инженер и директор компании BaseStone, специализирующаяся на программных решениях для строительства.

Компания разработала платформу для групповой работы. Связывая между собой все участки строительства и офисы, эта платформа позволяет организовать эффективную коммуникацию и выявить проблемы на ранних стадиях.

Копірайт зображення BASESTONE

Чертежи и документы загружают в общую базу, и программа автоматически обновляет новые версии. До появления таких программ строители порой ошибочно брали в работу устаревшие чертежи или не могли должным образом зафиксировать проблемы безопасности, говорит Силджановски.

"Цифровую платформу для строительства" компании BaseStone используют в 50 странах мира - в частности, такие клиенты, как Alstom, Skanksa, Balfour Beatty и Crossrail.

Среди других компаний, предлагающих подобные программы для проектного менеджмента, - HBXL и Builk.

Итак, строительный сектор постепенно погружается в новейшие цифровые технологии. Благодаря компьютерному дизайну и виртуальной реальности на свет появляются здания, которые, казалось бы, построить невозможно.

Читайте страницу редактора отдела "Технологии бизнеса" Мэтью Уолла в сети Twitter: @matthew_wall.