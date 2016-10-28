Угроза экономике: Гонтарева или попытки ее устранить?
Визит миссии МВФ, ожидаемый в начале ноября, и новая сессионная неделя в Верховной Раде могут совпасть с новой волной споров, разгоревшихся вокруг Национального банка и его главы Валерии Гонтаревой.
Этот конфликт продолжается с начала октября, когда во время ежегодного собрания директоров МВФ в Вашингтоне украинский депутат Сергей Тарута предложил присутствующим ознакомиться с брошюрой "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины". Книга была написана при участии председателя Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра Сугоняко. Сам Сугоняко, впрочем, уточнил: "Ни я, ни АУБ авторами документа не являются, но мы проверяли содержимое на предмет правильности и достоверности цифр".
Однако на этой неделе о своем отношении к конфликту рассказали в президентской администрации, Национальном совете реформ, а также некоторые бизнес и банковские ассоциации. Все они заявили о поддержке Гонтаревой, а также политики НБУ в банковской отрасли.
В то же время профильный парламентский комитет обратился к президенту с просьбой уволить Валерию Гонтареву, а позже депутаты подали проекты нескольких законопроектов, которые могут изменить полномочия и независимость НБУ.
Эксперты говорят о политических корнях конфликта, но отмечают, что он однозначно может повлиять на стабильность гривны и банковской сферы в целом, а также негативно скажется на отношении к Украине международных финансовых партнеров.
Население поддерживает, а эксперты - нет?
"Деятельность Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ - и касательно банков, и касательно гривны - привела к тому, что украинцы полностью утратили доверие к банковской системе", - считает председатель Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Он ссылается на результаты соцопроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ. Согласно результатам исследования, НБУ не доверяют 81% граждан Украины, а его главе - 83%.
"При таком уровне доверия к регулятору, а значит и к национальной валюте вообще, происходит разрушение национальной финансовой системы", - говорит Александр Сугоняко.
В то же время глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек говорит, что Сугоняко имеет право на собственное мнение как эксперт. Но, отмечает Шпек, НАБУ, которая объединяет 90% украинского банковского рынка, придерживается иной точки зрения. Он предполагает, что за очередной волной давления на НБУ и его главу стоят либо политики, которые "хотят расшатать ситуацию" и добиться досрочных выборов, чтобы прийти к власти, либо те, кто "понимает, что за развал банковской системы все-таки придется отвечать".
Впрочем, как предполагает член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шаран, если парламентарии будут настаивать на принятии законопроектов, меняющих полномочия и независимость НБУ, в открытом доступе может появиться информация о размерах задолженности перед банками обанкротившихся "депутатов-промышленников".
Председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук усматривает в ситуации вокруг Нацбанка попытку поставить под сомнение полтора года болезненных реформ в банковской отрасли, которые были неоднократно одобрены международными партнерами Украины. И это именно тогда, когда "половина пути пройдена, когда из руин мы достигли стабилизации финансового сектора".
По его словам, программа реформирования банковского сектора как часть согласованной с МВФ программы расширенного финансирования "А" - необходима, и "Б" - безальтернативна".
"Оздоровление финансового сектора является базовым условием восстановления экономики. Кроме того, это является адаптацией украинской банковской системы к европейским, международным стандартам. Кто с нами и когда будет сотрудничать, если Украина меняет вектор своего реформирования через каждые полтора года, и отказывается от программы, которая была принята всеми профессиональными ассоциациями", - говорит Владимир Лавренчук.
В поддержку НБУ выступила и Европейская бизнес ассоциация.
"Фактическое успокоение валютного рынка, существенное снижение темпов инфляции являются весомыми аргументами, которые говорят в пользу НБУ, подтверждая правильность выбора вектора работы и недопустимость каких-либо ограничений его независимости", - говорится в заявлении Ассоциации. Там также отмечают, что споры вокруг деятельности центробанка уже раскачивают финансовый сектор страны. Кроме того, это вредит имиджу Украины среди иностранных партнеров и ставит под сомнение способность украинцев воплощать какие-либо комплексные изменения.
Наконец, о поддержке НБУ заявил президент и другие участники Национального совета реформ.
"Все члены Национального совета реформ осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на работу НБУ", - заявил заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.
Как все начиналось
6-10 октября во время собрания директоров МВФ в Вашингтоне внефракционный депутат Сергей Тарута предложил участникам встречи ознакомиться с брошюрой, в которой в адрес НБУ и лично его главы Валерии Гонтаревой выдвигались серьезные обвинения. В частности, кризисное состояние банковской системы, потеря доверия к банкам со стороны населения, причастность к финансовым операциям семьи президента Виктора Януковича, сотрудничество с российскими банками, аферы с денежными средствами пенсионного фонда НБУ.
13 октября в НБУ сразу же назвали брошюру "сборником ложной, провокационной, искаженной информации и голословных обвинений официального лица в коррупционной деятельности, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины". В НБУ считают, что авторов брошюры "беспокоят собственные жадные интересы, на пути которых стал Национальный банк, закрывший банки-пылесосы, с помощью которых они десятками лет кредитовали собственный бизнес и выводили из экономики страны миллиарды гривен".
Кроме того, НБУ обратился в СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой открыть уголовные производства по факту "распространения провокационных материалов с голословными обвинениями в адрес Главы Национального банка Украины".
Парламент обвиняет
Однако дальше брошюра Сергея Таруты попала в Верховную Раду. 18 октября парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил обратиться к президенту с просьбой уволить главу НБУ. По словам депутатов, таким основанием является потеря безупречной деловой репутации.
По словам Сергея Рыбалки, председателя комитета и депутата от Радикальной партии, количество претензий, накопившихся в профессиональной среде и в обществе в целом к деятельности Национального банка, не оставляют другого выхода, кроме увольнение его руководителя.
У главы НБУ сложная история отношений с депутатами, которые неоднократно срывали ее выступления в парламенте, блокируя трибуну, или, как это сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, закидывая ее долларами. Парламентарии неоднократно обвиняли Валерию Гонтареву в стремительной девальвации гривны, или же в "банкопаде" - когда за время ее каденции рынок покинули более 80 банков.
"Красную кнопку разрушения экономики нажала Гонтарева по доверенности, я в этом убеждена, высшего руководства страны, - заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. - Эта кнопка - это снижение курса гривны втрое. После этого ни одна экономика, ни одна финансовая система неспособна выжить. И именно поэтому мы видим, что миллионы людей остались без депозитов и не могут вернуть валютные кредиты".
Теперь, кроме обращения к президенту, депутаты также подготовили несколько законопроектов, предусматривающих внесение изменений в систему полномочий НБУ.
НБУ отвечает
НБУ, в свою очередь, также обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с открытым письмом и предложением заменить главу финкомитета парламента "в связи с непрофессионализмом, политической заангажированностью, неспособностью обеспечить эффективную работу комитета, подрывом доверия к центробанку, созданием препятствий для оздоровления и развития финансового сектора страны".
Там отмечают, что за год из зарегистрированных в парламенте 12 законопроектов, которые должны улучшить условия на рынке финансовых услуг и в банковской сфере, комитет провел через парламент только один.
В НБУ также обвиняют председателя комитета Сергея Рыбалку в том, что он неоднократно распространял "необоснованную информацию и слухи о деятельности банков и их регулятора".
Кроме того, в Нацбанке обращают внимание на то, что такая деятельность председателя профильного комитета "вызывает много вопросов у наших международных партнеров".
В ходе последнего брифинга представитель МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ готов продолжать сотрудничество с Украиной при условии сохранения институциональной независимости Национального банка Украины:
"Независимость НБУ является значительным достижением в рамках текущей программы. Это краеугольный камень политики, которую МВФ готов поддерживать".