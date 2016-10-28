Угроза экономике: Гонтарева или попытки ее устранить?

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Визит миссии МВФ, ожидаемый в начале ноября, и новая сессионная неделя в Верховной Раде могут совпасть с новой волной споров, разгоревшихся вокруг Национального банка и его главы Валерии Гонтаревой.

Этот конфликт продолжается с начала октября, когда во время ежегодного собрания директоров МВФ в Вашингтоне украинский депутат Сергей Тарута предложил присутствующим ознакомиться с брошюрой "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины". Книга была написана при участии председателя Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра Сугоняко. Сам Сугоняко, впрочем, уточнил: "Ни я, ни АУБ авторами документа не являются, но мы проверяли содержимое на предмет правильности и достоверности цифр".

Однако на этой неделе о своем отношении к конфликту рассказали в президентской администрации, Национальном совете реформ, а также некоторые бизнес и банковские ассоциации. Все они заявили о поддержке Гонтаревой, а также политики НБУ в банковской отрасли.

В то же время профильный парламентский комитет обратился к президенту с просьбой уволить Валерию Гонтареву, а позже депутаты подали проекты нескольких законопроектов, которые могут изменить полномочия и независимость НБУ.

Эксперты говорят о политических корнях конфликта, но отмечают, что он однозначно может повлиять на стабильность гривны и банковской сферы в целом, а также негативно скажется на отношении к Украине международных финансовых партнеров.

Население поддерживает, а эксперты - нет?

"Деятельность Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ - и касательно банков, и касательно гривны - привела к тому, что украинцы полностью утратили доверие к банковской системе", - считает председатель Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Он ссылается на результаты соцопроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ. Согласно результатам исследования, НБУ не доверяют 81% граждан Украины, а его главе - 83%.

При таком уровне доверия к регулятору, а значит и к национальной валюте вообще, происходит разрушение национальной финансовой системы Александр Сугоняко, председатель Ассоциации украинских банков

"При таком уровне доверия к регулятору, а значит и к национальной валюте вообще, происходит разрушение национальной финансовой системы", - говорит Александр Сугоняко.

В то же время глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек говорит, что Сугоняко имеет право на собственное мнение как эксперт. Но, отмечает Шпек, НАБУ, которая объединяет 90% украинского банковского рынка, придерживается иной точки зрения. Он предполагает, что за очередной волной давления на НБУ и его главу стоят либо политики, которые "хотят расшатать ситуацию" и добиться досрочных выборов, чтобы прийти к власти, либо те, кто "понимает, что за развал банковской системы все-таки придется отвечать".

Впрочем, как предполагает член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шаран, если парламентарии будут настаивать на принятии законопроектов, меняющих полномочия и независимость НБУ, в открытом доступе может появиться информация о размерах задолженности перед банками обанкротившихся "депутатов-промышленников".

Председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук усматривает в ситуации вокруг Нацбанка попытку поставить под сомнение полтора года болезненных реформ в банковской отрасли, которые были неоднократно одобрены международными партнерами Украины. И это именно тогда, когда "половина пути пройдена, когда из руин мы достигли стабилизации финансового сектора".

Оздоровление финансового сектора является базовым условием восстановления экономики. Кроме того, это является адаптацией украинской банковской системы к международным стандартам Владимир Лавренчук, председатель правления "Райффайзен Банк Аваль"

По его словам, программа реформирования банковского сектора как часть согласованной с МВФ программы расширенного финансирования "А" - необходима, и "Б" - безальтернативна".

"Оздоровление финансового сектора является базовым условием восстановления экономики. Кроме того, это является адаптацией украинской банковской системы к европейским, международным стандартам. Кто с нами и когда будет сотрудничать, если Украина меняет вектор своего реформирования через каждые полтора года, и отказывается от программы, которая была принята всеми профессиональными ассоциациями", - говорит Владимир Лавренчук.

Фактическое успокоение валютного рынка, существенное снижение темпов инфляции являются весомыми аргументами, которые говорят в пользу НБУ, подтверждая правильность выбора вектора работы из заявления Европейской бизнес ассоциации

В поддержку НБУ выступила и Европейская бизнес ассоциация.

"Фактическое успокоение валютного рынка, существенное снижение темпов инфляции являются весомыми аргументами, которые говорят в пользу НБУ, подтверждая правильность выбора вектора работы и недопустимость каких-либо ограничений его независимости", - говорится в заявлении Ассоциации. Там также отмечают, что споры вокруг деятельности центробанка уже раскачивают финансовый сектор страны. Кроме того, это вредит имиджу Украины среди иностранных партнеров и ставит под сомнение способность украинцев воплощать какие-либо комплексные изменения.

Наконец, о поддержке НБУ заявил президент и другие участники Национального совета реформ.

"Все члены Национального совета реформ осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на работу НБУ", - заявил заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

Как все начиналось

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6-10 октября во время собрания директоров МВФ в Вашингтоне внефракционный депутат Сергей Тарута предложил участникам встречи ознакомиться с брошюрой, в которой в адрес НБУ и лично его главы Валерии Гонтаревой выдвигались серьезные обвинения. В частности, кризисное состояние банковской системы, потеря доверия к банкам со стороны населения, причастность к финансовым операциям семьи президента Виктора Януковича, сотрудничество с российскими банками, аферы с денежными средствами пенсионного фонда НБУ.

13 октября в НБУ сразу же назвали брошюру "сборником ложной, провокационной, искаженной информации и голословных обвинений официального лица в коррупционной деятельности, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины". В НБУ считают, что авторов брошюры "беспокоят собственные жадные интересы, на пути которых стал Национальный банк, закрывший банки-пылесосы, с помощью которых они десятками лет кредитовали собственный бизнес и выводили из экономики страны миллиарды гривен".

Кроме того, НБУ обратился в СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой открыть уголовные производства по факту "распространения провокационных материалов с голословными обвинениями в адрес Главы Национального банка Украины".

Парламент обвиняет

Однако дальше брошюра Сергея Таруты попала в Верховную Раду. 18 октября парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил обратиться к президенту с просьбой уволить главу НБУ. По словам депутатов, таким основанием является потеря безупречной деловой репутации.

По словам Сергея Рыбалки, председателя комитета и депутата от Радикальной партии, количество претензий, накопившихся в профессиональной среде и в обществе в целом к деятельности Национального банка, не оставляют другого выхода, кроме увольнение его руководителя.

Копірайт зображення Reuters Image caption Несмотря на то, что назначение Валерии Гонтаревой поддержало рекордное количество депутатов - 349, отношения с парламентариями у главы НБУ не сложились

У главы НБУ сложная история отношений с депутатами, которые неоднократно срывали ее выступления в парламенте, блокируя трибуну, или, как это сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, закидывая ее долларами. Парламентарии неоднократно обвиняли Валерию Гонтареву в стремительной девальвации гривны, или же в "банкопаде" - когда за время ее каденции рынок покинули более 80 банков.

Красную кнопку разрушения экономики нажала Гонтарева по доверенности высшего руководства страны. Эта кнопка - снижение курса гривны втрое Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины"

"Красную кнопку разрушения экономики нажала Гонтарева по доверенности, я в этом убеждена, высшего руководства страны, - заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. - Эта кнопка - это снижение курса гривны втрое. После этого ни одна экономика, ни одна финансовая система неспособна выжить. И именно поэтому мы видим, что миллионы людей остались без депозитов и не могут вернуть валютные кредиты".

Теперь, кроме обращения к президенту, депутаты также подготовили несколько законопроектов, предусматривающих внесение изменений в систему полномочий НБУ.

НБУ отвечает

НБУ, в свою очередь, также обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с открытым письмом и предложением заменить главу финкомитета парламента "в связи с непрофессионализмом, политической заангажированностью, неспособностью обеспечить эффективную работу комитета, подрывом доверия к центробанку, созданием препятствий для оздоровления и развития финансового сектора страны".

Там отмечают, что за год из зарегистрированных в парламенте 12 законопроектов, которые должны улучшить условия на рынке финансовых услуг и в банковской сфере, комитет провел через парламент только один.

В НБУ также обвиняют председателя комитета Сергея Рыбалку в том, что он неоднократно распространял "необоснованную информацию и слухи о деятельности банков и их регулятора".

Кроме того, в Нацбанке обращают внимание на то, что такая деятельность председателя профильного комитета "вызывает много вопросов у наших международных партнеров".

В ходе последнего брифинга представитель МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ готов продолжать сотрудничество с Украиной при условии сохранения институциональной независимости Национального банка Украины:

"Независимость НБУ является значительным достижением в рамках текущей программы. Это краеугольный камень политики, которую МВФ готов поддерживать".