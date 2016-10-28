ВАДА заявила о "серьезных ошибках" на Играх в Рио

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) раскритиковало организаторов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро за "серьезные ошибки" в борьбе с допингом.

Организация опубликовала 55-страничный доклад, в котором независимые наблюдатели, которые присутствовали на Олимпиаде от ВАДА, описывают нарушения.

В докладе говорится, что некоторых спортсменов просто не смогли найти для проведения тестирования.

Наблюдатели также пожаловались на нехватку персонала, специально обученного для выявления допинга. Это касалось и специалистов, которые должны были проводить допинг-пробы, и сопровождающих, которые должны были провожать спортсменов на тестирования.

Сопровождающим был закрыт доступ в некоторые места. Часто они приходили к спортсменам не вовремя, а иногда вообще не приходили. Некоторые из них не говорили по-английски.

В итоге практически невозможно было выполнить ежедневные цели по тестированию спортсменов. В докладе говорится, что в некоторые дни проводилась лишь половина или даже меньше запланированных тестов.

Из 11 470 спортсменов, принявших участие в Олимпийских играх, около 4 125 не имеют записей о прохождении тестов в 2016 году. Из них 1 913 спортсменов принимают участие в видах спорта, сопряженных с высокими рисками, таких как тяжелая атлетика.

Также в докладе указывается на ошибки введения информации в базы данных.

Тем не менее, по мнению ВАДА, в Рио-де-Жанейро были достигнуты и некоторые позитивные результаты. Например, в ВАДА отметили улучшения в работе антидопинговой лаборатории в Рио-де-Жанейро, аккредитацию которой ВАДА приостановила за несколько недель до начала игр.

Незадолго до начала игр в Рио-де-Жанейро вышел доклад ВАДА об использовании допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 года. Эксперты пришли к выводу, что российские спортсмены принимали допинг с ведома и одобрения властей. Из-за допингового скандала многие российские спортсмены не смогли попасть на Олимпийские игры в Бразилию.