СМИ: кому и где в Украине жить хорошо

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Сергей Горбатюк ведет в ГПУ расследование возможных преступлений предыдущей власти, в том числе и во время Майдана

Зачем реорганизуют ГПУ, когда стоит ждать безвизовых поездок в Евросоюз, и где и кому в Украине жить хорошо - выясняли еженедельники на этой неделе.

Проблема заочного судопроизводства

Намерения генпрокурора Юрия Луценко перевести дела о преступной организации бывшего президента Виктора Януковича из департамента специальных расследований Сергея Горбатюка в новосозданное управление ГПУ вызвали общественный резонанс и еще раз высветили конфликт Горбатюка с руководством, пишет "Зеркало недели".

Горбатюку говорят, что он работает медленно и неэффективно.

"Медлительность процесса расследования откровенно раздражает генпрокурора Луценко, учитывая его амбициозную политическую цель - отчитаться народу до конца текущего года, что Януковича и его приспешников настигло судебное наказание. В свою очередь, Горбатюк убежден в том, что спешка в расследовании приведет к развалу дела в суде, а виновники избегут наказания", - пишет издание.

Основную причину реорганизации Горбатюк видит в том, что он категорически выступает против заочного судопроизводства.

"Выступаю за внесение изменений в этот закон, ведь в нынешнем его виде он будто бы умышленно прописан для того, чтобы фигуранты имели существенные юридические зацепки, чтобы избежать наказания", - рассказал он в интервью еженедельнику.

По мнению Сергея Горбатюка, следствие должно применить тактику малых эпизодов.

"Отдельные эпизоды направляются в суд, получаются решения относительно исполнителей и организаторов среднего звена, и все это становится основой для окончательного приговора по обвинению против руководителей преступной организации", - считает он.

Если же расследовать все вместе, то дело затянется на 10-20 лет, добавляет г-н Горбатюк.

Будет ли "безвиз" в этом году?

Копірайт зображення AFP

"Корреспондент" попытался разобраться в шансах Украины получить безвизовый режим с ЕС уже в этом году. Издание считает, что президент "не шутил", когда анонсировал предоставление "безвиза" 24 ноября.

"Самопроизвольная параллель: в мае Порошенко заявил, что сделает все, чтобы Надежда Савченко вернулась в Киев еще до конца месяца. Так и произошло: пленница Кремля вернулась в Киев 25 мая. Знающие люди объясняют "Корреспонденту", что президент называет временные рамки, когда результат ему точно известен", - пишет издание, напоминая, что именно на 24 ноября запланирован саммит Украина-ЕС.

Впрочем, опрошенные журналом эксперты более осторожны в прогнозах.

"Даже если все необходимые голосования состоятся вовремя, европейской бюрократии понадобится еще достаточно времени, чтобы воплотить решение в жизнь. Минимум это может занять месяц, но в силу разных обстоятельств решение может вступить в силу и зимой, и даже в марте следующего года", - считает политолог Руслан Бортник.

Соглашается с коллегой и Владимир Фесенко.

"Гарантировать на 100% ничего невозможно. Теоретически остается вероятность того, что кто-нибудь из европейских лидеров заявит, что он против "безвиза" для Украины. Он будет вынужден все обосновать. И если у нас что-то произойдет с тем же электронным декларированием и кто-нибудь из наших активистов напишет жалобу в Брюссель, что мы не выполнили, - это может стать таким аргументом", - цитирует эксперта "Корреспондент".

Обедневшие богатые украинцы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ринат Ахметов и Виктор Пинчук - традиционные лидеры рейтинга самых богатых украинцев

Финансовые состояния 100 самых богатых украинцев сократилось по сравнению с предыдущим годом на 19% и в сумме составляют 20,1 млрд долларов, пишет "Новое Время" об итогах ежегодного рейтинга самых богатых от аналитиков инвестиционной компании Dragon Capital.

Как и в прошлом году, первое место занял Ринат Ахметов (4,112 млрд), который за время военного конфликта на востоке потерял 8% от стоимости своих активов, пишет журнал.

Еще больше - 19% по сравнению с 2015 годом потерял Виктор Пинчук (1,265 млрд), который занимает второе место.

Украинцу со средней зарплатой понадобится 1,8 млн лет, чтобы купить активы Рината Ахметова. А с минимальной зарплатой - 5,7 млн лет "Новое время"

А вот активы третьего самого богатого украинца - Игоря Коломойского (1,134 млрд) - уменьшились сразу на 41%.

Потери президента Украины Петра Порошенко (949 млн), занявшего четвертое место, издание оценило в 3%, в то время как активы бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова (834 млн) снизились сразу на 55%.

В целом, среди топ-10 выросли доходы только у основателей сети гипермаркетов Эпицентр-К супругов Герега (658 млн, 6-е место) - на 8%, и владельца Мироновского хлебопродукта Александра Косюка (628 млн, 7-е место) - на 5%.

"Новым героем" рейтинга стал Виталий Хомутынник (269 млн). По оценкам экспертов, доходы народного депутата по сравнению с прошлым годом выросли на 356%, что позволило ему "взлететь" с 70-го сразу на 14-е место.

"Украинцу со средней зарплатой понадобится 1,8 млн лет, чтобы купить активы Рината Ахметова. А с минимальной зарплатой - 5,7 млн лет", - подытоживает "Новое Время".

Львов - самый комфортный в Украине

Копірайт зображення UNIAN

Львов стал самым комфортным городом в Украине по версии "Фокуса". Журнал составил свой рейтинг на основе таких критериев, как экономическое положение, оценки качества муниципальных услуг горожанами, безопасность проживания, инфраструктура междугородного транспорта, состояние экологии и опросы читателей.

В оценке приняли участие все областные центры Украины, за исключением Донецка и Луганска, а также Симферополя. Издание отмечает, что несмотря на "много нерешенных проблем", город Льва стал первым, потому что является привлекательным для инвесторов и туристов, безопасным, имеет развитую инфраструктуру и в нем легко найти работу.

"Символично выглядят и города, занявшие второе и третье места. Самый перспективный с точки зрения доходов и карьерного роста Киев, а также самый дешевый в плане расходов Хмельницкий прекрасно отражают непростую экономическую ситуацию в стране", - отмечает издание.

В целом в первой десятке преобладают западные города, которые, несмотря на низкие официальные зарплаты и высокий уровень тенизации экономики, намного безопаснее и предлагают лучшие условия для предпринимателей.

"Удивительным" считает издание 14-е место Южной Пальмиры. "Одесса - второй по дороговизне город Украины после Киева. При этом средний уровень оплаты труда здесь ниже, чем, например, в Днепре или Запорожье. Кроме того, сами жители очень низко оценивают уровень муниципальных услуг, которые им предоставляют", - поясняет издание.

Авторы обзора говорят, что рейтинг свидетельствует - за два года новая местная власть не смогла "кардинально преобразить свои города".

Издание напоминает, что по официальным данным, поступления в местные бюджеты в этом году выросли на 50%, и надеется, что "эти деньги, пусть и в следующем году, но все же дойдут до украинцев в виде новых дорог, вовремя вывезенного мусора и созданных рабочих мест" .