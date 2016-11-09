Дональд Федорович - украинские соцсети о победе Трампа

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"Мир сошёл с ума... Так стремно мне не было с тех пор, как Госдума разрешила Путину ввести войска в Украину", - написала на своей странице в Facebook журналистка Ирина Соломко после того, как стало понятно: несмотря на прогнозы, следующим президентом США станет республиканец Дональд Трамп.

Многие украинские эксперты, журналисты и политики открыто поддерживали оппонентку Трампа - демократа Хиллари Клинтон. Так ближе к утру в среду в соцсетях появлялось все больше сообщений, авторы которых выражали беспокойство, тревогу или даже панику по поводу ее поражения.

Однако этим палитра чувств украинцев на финишной прямой американских выборов не ограничилась: они грустили, прогнозировали будущее отношений между Украиной и США, злорадствовали, шутили, а иногда откровенно радовались победе Дональда Трампа.

ВВС Украина выбрала самые яркие цитаты из обсуждения результатов американских выборов в украинских соцсетях.

Finita la America

"Покой испарился. Что будет с Крымом? Что будет с Донбассом? Получит ли Путин зеленый свет на все его безобразия? Пожалуй, американцам это было нужно - быть обманутыми и трезветь на протяжение многих лет. Жаль их несчастных. И страшно за мир", - написала журналистка Мирослава Пеца.

"Зима 1939 также началась очень рано, как отметила одна моя однокурсница. P.S. У кого схрон еще не выкопан, пожалуй, следует поторопиться!" - провела неожиданные аналогии Виктория Бойко.

"Finita la America", - лаконично резюмировал журналист Евгений Кузьменко.

Не бойтесь!

Копірайт зображення Getty Image caption Многие украинские наблюдатели открыто поддерживали Хиллари Клинтон в президентской гонке

"А теперь на всех телеканалах страны встречайте экспертов, которые вчера прогнозировали победу Хиллари, а сегодня объясняют, почему Трамп", - иронично прокомментировал уверенность большинства украинских экспертов в победе Клинтон глава наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"А вот я, к примеру, никогда и ничего плохого о Дональде Трампе не писал и не говорил", - написал в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Не бойтесь! Трамп не читал то, что вы здесь о нем писали последние полгода", - иронизировал над украинским медиасообществом, которое, казалось, не сомневалось в победе Хиллари Клинтон, журналист Николай Подвезяный.

"Как хорошо, что я не делал никаких прогнозов... Вот бы сейчас хреново было", - радовался своей предусмотрительности поэт и переводчик Андрей Бондар.

Услышьте Техас!

Многие пользователи соцсетей в своих сообщениях проводили параллели между выборами в Америке и волеизъявлением в Украине.

"Услышьте Техас!" - написали сразу несколько человек после того, как Трамп прогнозируемо победил в одном из крупнейших штатов.

Копірайт зображення AFP Image caption "Услышьте Техас!" - взывали украинские пользователи соцсетей

"Спасибо жителям Техаса ..." - перефразировали нецензурную фанатскую кричалку о жителях Донбасса другие пользователи.

Внешнее сходство Дональда Трампа и Виктора Януковича и якобы пророссийская позиция нового президента США послужили почвой для еще нескольких шуток на эту тему.

О новом потенциальном мэме - "Дональд Федорович" - первым, кажется, написал Денис Пятигорец.

"Неужели каждая страна должна пережить своего Януковича?" - не совсем дипломатично и с нотками отчаяния вопрошал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Где там у вас Майдан?

Украинцы, имеющие успешный опыт свержения президента Януковича, бросились советовать американцам воспользоваться собственной методикой, как избавиться от политика, который не вызывает восторга у значительной части населения.

"Американские друзья, берите чай и теплые вещи. Где там у вас Майдан?" - перефразировала пост, с которого почти три года назад начался Евромайдан, Алена Яхно.

"Уважаемые граждане США! Команда опытных украинцев поможет вам собрать Майдан, организовать Революцию достоинства, научит строить баррикады, петь песни, бить в набат, собирать Вече, тренировать сотни самообороны, поможем организовать Духовную Раду Майдана, есть опытные бармены по "коктейлю молотова", чертежи катапульты, инвентарь, и почти новый сотник Парасюк. P.S. Дорого. P.P.S. В качестве бонуса украсим елку", – написал муфтий Саид Исмагилов.

Копірайт зображення Getty Image caption Украинцы в шутку призвали разочарованных сторонников Хиллари Клинтон организовать свой Майдан

Эвакуация на Марс

В среду утром украинская лента Facebook пестрела также и другого рода советами - американцам рекомендовали срочно покинуть страну.

Перебои в работе сайта миграционной службы Канады острословы тут же связали с массовым посещением потенциальных беженцев из Штатов.

"Дорогие американские друзья. Канада - не выход. Добро пожаловать в Украину!" - написал на английском языке историк Александр Зинченко.

"Гражданам США не нужна виза в Украину. Это полезно знать на случай, если Канада закроет границу", - также на английском пошутил журналист Сергей Каразий.

"Могу принять семью из 4-5 американских беженцев", - пошутил Влад Шестаков.

Копірайт зображення EPA Image caption Пока мировые рынки неоднозначно реагируют на избрание Трампа, украинские остряки советуют посмотреть, как поведет себя Святошинский рынок в Киеве

А некоторые пользователи Facebook достаточно конкретно указывали, кого хотели бы видеть среди эмигрантов в Украину после победы Дональда Трампа.

"А можно нам теперь Обаму вместо варяг, которых мы раньше импортировали?" - высказал мнение сразу нескольких украинцев Алексей Бык.

Сторонники переезда нынешнего президента США в Украину даже "нашли" ему подходящее место работы - вакантную после отставки Михеила Саакашвили должность одесского губернатора.

Однако в соцсетях обсуждали не только миграцию американцев в Украину, но и обратное движение политиков.

"Управлять строительством стены (на границе) с Мексикой Дональд Трамп пригласил Арсения Яценюка", - пошутил по поводу предвыборных обещаний политиков пародийный Twitter "Серый кардинал".

"Вот это вовремя Маск создал программу эвакуации на Марс, правда?" - расширила список потенциальных мест для эмиграции американцев журналистка Саша Амброз.

Пусть попробует в Беларуси

Однако были и те, кто увидел в победе Дональда Трампа источник вдохновения.

Копірайт зображення Getty Image caption Дональд Трамп - живой пример того, что на работу мечты можно попасть и без надлежащего опыта, иронизируют украинцы

"Все-таки без опыта работы можно устроиться на работу твоей мечты!" – прокомментировали в пародийном Twitter " МинПанд".

"Мировые рынки резко падают, инвесторы напуганы перспективой победы Трампа. Все надежды на Святошинский рынок - биржевой день там начнётся с минуты на минуту", – с волнением описывал "экономические сводки" Илья Кенигштейн.

"Кто-то придумал новость о Трампе, чтобы отвлечь нас от Дня украинской письменности и языка", - напомнил украинцам о запланированном на среду общенациональном диктанте пользователь Twitter " Seraphim_V".

"Кстати, вчера 4 штата (Калифорния, Мэн, Массатчусетс, Невада) на референдуме легализовали марихуану. Ни один из этих штатов не легализовал Трампа", – отметил интересную закономерность Роман Шрайк.

"В Америке любой может выиграть. Пусть Трамп попробует Лукашенко в Белоруссии обойти!" - ставил перед избранным президентом США новые амбициозные задачи Никита Добрынин.

Республиканцы - вперед!

Впрочем, на фоне шуток и не особо оптимистичных оценок победы Дональда Трампа в контексте Украины многие пользователи соцсетей увидели в таком исходе американских выборов шанс для Украины - "повзрослеть", начать рассчитывать на собственные силы, реалистично осознать свое место в современном мире.

Копірайт зображення Getty Image caption Первая речь Дональда Трампа в качестве избранного президента заставила некоторых украинцев пересмотреть свое отношение к нему

"Каким президентом будет Трамп, я не знаю, но знаю, что для Украины худшим президентом США был Обама. Это он не выполнил обязательства своей страны перед Украиной по Будапештскому меморандуму, при его попустительстве Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе", - написал Игорь Ляшенко.

"Через полгода Украина получит от США летальное оружие. Конец эпохи перезагрузок. Республиканцы - вперед!" - описал свое видение внешней политики новой администрации призедента США Александр Бабак.

"Послушала победную речь Трампа. Трамп-кандидат и Трамп-президент - это два разных человека? Здраво, адекватно, в стиле предшественников. Президентская мантия отрезвляет? Плюс все же его однопартийцы-республиканцы терпеть не могут Путина... Может, не все так плохо, а?" – описала свои впечатления от первого спича Дональда Трампа журналистка Алеся Бацман.

Доброго царя не существует

"Заниматься надо собой и той работой, которая есть, а не молиться на результаты выборов в США и верить в очередной раз в доброго царя, который прилетит на вертолете и решит все наши проблемы. Не прилетит. Не решит. Доброго царя не существует. Только сами. Упорно. Монотонно. Системно. Каждый день", – написал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

А мне кажется, будет интересно. И точно не так страшно, как предсказывает Фейсбук Владислав Мусиенко, фотограф

Некоторые пользователи Facebook высказали мнение, что в нынешних обстоятельствах Украина прежде всего должна концентрироваться на наращивании своих оборонных мощностей.

"Наша воля - на кончике нашей сабли. Кажется, так говорил Мазепа. Что нам этот Трамп?" - написал журналист Роман Кульчинский.

"Украина должна милитаризироваться по примеру Израиля. Сильные кулаки и железные яйца могут понадобиться больше, чем раньше", - в принципе, о том же, но другими словами сказал депутат парламента Александр Сочка.

"А мне кажется, будет интересно. И точно не так страшно, как предсказывает Фейсбук", - резюмировал фотограф Владислав Мусиенко.