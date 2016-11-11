СБУ: Россия готовит выборы Рады и срыв безвиза

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Российская Федерация готовит мероприятия по масштабной дестабилизации ситуации в Украине. Эта информация якобы отражена в плане "Шатун", который был изъят из переписка советника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом заявил начальник департамента СБУ Анатолий Дублик.

"Мы получили оперативные данные, которые разоблачают планы РФ по масштабной дестабилизации ситуации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября", - заявил Дублик.

Он утверждает, что эти разведданные в целом совпадают с так называемым планом по дестабилизации общественно-политической ситуации под условным названием "Шатун", изъятый из "взломанного" почтового ящика Владислава Суркова.

"Спецслужбой зафиксированы отдельные выезды за пределы Украины, а именно в РФ, организаторов этих акций для получения как финансирования, так и конкретных инструкций и детализации плана "Шатун"", - заявил Дублик.

Мы получили оперативные данные, которые разоблачают планы РФ по масштабной дестабилизации ситуации в Украине, старт которой запланировали на 15 ноября Анатолий Дублик, представитель СБУ

По его словам, целью плана является внутренняя дестабилизация в стране.

При этом он назвал куратором общественных движений по дестабилизации ситуации гражданина Армении Мартиросяна. По данным СМИ, именно из-за этого человека недавно силовики возвращали в Украину рейсовый самолет компании "Белавиа".

Досрочные выборы

"Цель плана - внутренняя дестабилизация, организация досрочных выборов в Украине, усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте для ревизии и смены проевропейского вектора Украины", - заявили в СБУ.

По данным спецслужб, старт активных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков.

Копірайт зображення AP Image caption СБУ намекнула, что поддерживаемая Юлией Тимошенко акция является провокацией России

Именно на этот день запланирована акция обманутых вкладчиков, которую уже поддержала Юлия Тимошенко.

С 17 ноября, по данным СБУ, акцент акций изменится на вопрос повышения тарифов, а протест должен перерасти в блокирование правительственных структур.

"Российские сценаристы запланировали массовые беспорядки и даже гибель ряда участников акций протеста", - заявил Анатолий Дублик.

Сорвать безвиз?

В СБУ утверждают, что промежуточной датой планом определено 24 ноября - саммит Украина-ЕС.

Цель плана - внутренняя дестабилизация, организация досрочных выборов в Украине, усиление позиций пророссийских сил Анатолий Дублик, представитель СБУ

"В случае соответствующей картинки беспорядков 15-17 ноября, это станет дополнительным рычагом для пророссийски настроенных сил в Европарламенте отложить этот вопрос", - говорят в СБУ.

Ранее стало известно, что до 24 ноября было очень мало шансов для утверждения Европарламентом безвиза.

В течение второй половины ноября, по данным СБУ, также планируется проведение сессий нескольких областных советов, под лозунгами децентрализации требовать практики договорных отношений между "Кабинетом министров Украины и местными советами".

Ранее украинские хакеры заявили, что якобы взломали почтовый ящик Владислава Суркова, где были документы, содержащие планы по дестабилизации Украины.

Власти России отвергли подлинность писем.