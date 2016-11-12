Какой будет "эра Трампа"? - обзор британской прессы

Копірайт зображення epa Image caption СМИ пытаются спрогнозировать, какими принципами будет руководствоваться Дональд Трамп на посту президента США

Внимание мировой прессы остается прикованным к избранию Дональда Трампа президентом США. Каким будет его правление? Как он отозвался о чете Клинтонов в своем первом интервью в статусе победителя? Пройдет ли мирно его инаугурация?

Об этом в обзоре британской прессы.

Самовлюбленный прагматик?

Еженедельник Economist, который сделал - как оказалось, ошибочно - ставку на Хиллари Клинтон, довольно скептически оценивает президентство Трампа.

Издание предполагает, что на своем посту он может быть "прагматичным и великодушным" - эдаким вторым Рональдом Рейганом, фигурой в определенном смысле символической, с сильным вице-президентом и мудрыми советниками, которым он будет делегировать полномочия.

Однако это вряд ли произойдет, прогнозирует еженедельник. Ведь Трамп, как в полной мере продемонстрировала предвыборная кампания, не обладает необходимыми для президента качествами. В первую очередь уравновешенным характером. Во время гонки он вел себя как человек "самовлюбленный, предрасположенный к обидам и плохо дисциплинированный".

Трамп невнимателен к деталям и не умеет концентрироваться, а его опыт бизнесмена не тождественен мастерству политика. Вести переговоры о сверхважных вопросах мировой повестки дня - это не небоскреб построить, объясняет Economist.

И самое главное - популистские обещания Трампа будет сложно, если не невозможно, выполнить, и они, по всей вероятности, "рухнут под тяжестью собственных противоречий".

Одно понятно точно: рушатся "старые устои", и открывается новая эра, особенности и последствия которой предсказать сложно, констатирует издание.

От протестов до парадов

Градус возмущения в связи с победой Трампа остается высоким.

Копірайт зображення AFP

По всей Америке в эти выходные запланированы очередные многолюдные протесты против новоизбранного президента, сообщает Guardian.

В одном только Нью-Йорке более чем десять тысяч человек согласились принять участие в протестной демонстрации на Манхэттене, финишной точкой которой станет Trump Tower на Пятой Авеню, где проживает миллиардер.

Организаторы марша написали в Facebook: "Присоединяйтесь к нам на улицах. Остановите Трампа и его идеи нетерпимости".

Активисты (среди которых - левые и анархисты) также планируют провести акции в Вашингтоне 20 января, в день инаугурации. Поэтому не исключено, что мероприятие будет сопровождаться беспорядками, предполагает издание.

А тем временем Ку-клукс-клан объявил, что в Северной Каролине состоится парад победы в честь нового президента, пишет Independent.

И напоминает, цитируя сентябрьское исследование, белые ультранационалисты и неонацисты за год многократно увеличили свое присутствие в социальной сети Twitter и поддерживали республиканского кандидата.

"Удивительное перерождение"

Трамп не перестает удивлять своими заявлениями и после победы, отмечает Daily Telegraph.

В своем первом телевизионном интервью в новом качестве он сменил гнев на милость в отношении своей бывшей соперницы, заявив, что поражен ее порядочностью.

И это сказал тот, добавляет газета, кто в ходе президентской гонки называл конкурентку "лживой Хиллари" и угрожал ее посадить.

Трамп рассказал, как она позвонила ему, чтобы поздравить, и признал, что для нее это был непростой звонок. "Она - очень сильная и умная", - сказал он.

Копірайт зображення Getty Image caption СМИ отмечают перемены в отношении Дональда Трампа к Хиллари Клинтон после его победы на выборах

Будущий хозяин Белого дома признался, что также побеседовал по телефону с Биллом Клинтоном, которого назвал "очень одаренным". И это несмотря на то, что во время предвыборной гонки провёл пресс-конференцию с женщинами, которые обвиняли экс-президента Клинтона в домогательствах.

А еще он не исключил, что в будущем будет обращаться к Клинтонам за советами.

Издание называет эти признания победителя примером его "удивительного перерождения". Ведь начиная со среды, когда стало известно, что он избран, Трамп пытается вести себя более уважительно и дружелюбно - "как подобает президенту".

Путин-пенсионер?

Daily Mail обращает внимание на странный факт - не успел Владимир Путин поздравить Трампа с победой и выразить надежду на улучшение двусторонних отношений, как появились слухи о том, что российский президент собирается покинуть свой пост.

О таком, казалось бы, невероятном сценарии сообщил провластный таблоид "Московский комсомолец" со ссылкой на уважаемого эксперта - профессора Института международных отношений Валерия Соловья. Опубликованное с ним интервью в тот же день быстро убрали с сайта, но Daily Mail пересказывает его основные моменты.

Соловей не сообщил, откуда получил эту "взрывную" информацию. Он лишь отметил, что в 2017 году Путину нужно будет некоторое время побыть вне внимания. При этом Валерий Соловей ушел от ответа на вопрос, связано ли это с состоянием здоровья нынешнего президента России.

Причиной тому также может быть желание российского лидера наладить совершенно испорченные отношения с Западом, ведь он понимает, что пока остается у руля, это невозможно.

Соловей намекнул, что будут объявлены досрочные выборы. Рассматривают по крайней мере две кандидатуры, которые придут на смену Путину. Это будет либо "либеральный" Дмитрий Медведев, против которого выступают аппаратчики и силовики, либо бывший заместитель министра обороны Алексей Дюмин. Последний участвовал в аннексии Крыма и даже лично сопровождал Виктора Януковича во время его бегства из Украины.

Кремль никак не прокомментировал эти сообщения, пишет Daily Mail. Итак, остается только ждать.