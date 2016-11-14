Энергия воды: противоречия Каневской ГАЭС

Копірайт зображення Nataliya Patrikeeva

Это место было центром украинского кинематографа - в прошлом веке. Сергей Параджанов снимал здесь свою "Украинскую рапсодию", а Юрий Ильенко - "Ночь на Ивана Купала". Сейчас село Бучак может исчезнуть с карты Украины из-за запланированного строительства Каневской гидроаккумулирующей станции.

В этом селе в Черкасской области живет около двадцати человек. Добраться туда можно только собственным транспортом - автобусы в Бучак давно не ездят. Дорога из плит вместо асфальта резко обрывается, начинается грунтовая, за окном - все больше деревьев.

Из-за кустов становится заметна табличка с названием села. С обратной стороны она оклеена призывами остановить строительство Каневской ГАЭС. Село расположилось среди леса и валунов. Кое-где остались только следы от домов, некоторые стоят полуразвалившиеся. Дыры окон едва заметно проглядывают сквозь еще не опавшие листья.

ГАЭС во дворе деда Андрея

Дом деда Андрея стоит у въезда в село на улице Героев Днепра. Двор аккуратно огражден забором с колючей проволокой, у сарая - старый кузов белого "Форда". Дед Андрей вместе со всем селом несколько дней назад праздновал свое 75-летие. Он живет в Бучаке всю жизнь.

Одет в короткий кожух и клетчатые штаны, седые волосы прикрывает кепка. Дед работает возле дома и охотно рассказывает о себе и о селе. Показывает небольшой клочок огорода, где выращивает самое необходимое. За огородом - сад, а за ним виднеется Днепр.

Копірайт зображення Nataliya Patrikeeva

Дед Андрей кивает на остатки школы, которую закрыли сорок лет назад. Был здесь и магазин, а теперь до ближайшего - семь километров. Андрей Курышко ходит туда пешком или ездит на мопеде. Когда-то у него был "Москвич" и он часто ездил в Киев навещать детей. Брал с собой кота, чтобы тот не голодал дома один. Теперь дед Андрей не держит никаких животных и к детям не ездит.

"Я сам как животное", - шутя, но и с грустью говорит дед.

Бучак расположен на берегу Днепра севернее Канева. В начале 1970-х из-за строительства Каневской ГЭС река начала подмывать горы у Бучака и люди, которые жили на склоне, должны были выселиться. В 1985 тогдашние энергетики решили построить гидроаккумулирующую станцию мощностью в 3500 МВт. В то время существовала перспектива строительства Чигиринской атомной станции, и ГАЭС помогла бы маневрировать полученную от нее энергию.

В начале 90-х стало понятно, что никакую станцию в Бучаке не построят - наступил экономический кризис. Но уже в 2007 об этом заговорили снова. Укргидроэнерго утвердило новый план целесообразности строительства ГАЭС с втрое меньшей мощностью, чем изначально - всего на 1000 МВт. Для сравнения, вся гидроаккумулирующая электростанция имеет такую же мощность, как один атомный энергоблок.

Согласно проекту строительства ГАЭС, двор деда Андрея и есть территория будущей станции. Сам он в это не верит и убежден, что, как и несколько десятков лет назад, идея строительства останется только на бумаге.

"Я здесь родился, здесь прошла моя юность. И теперь я не хочу ничего: ни денег, ни жилья. Дайте мне здесь на месте дожить до смерти", - говорит дед Андрей и заходит в дом, где давно потрескались стены.

Копірайт зображення Nataliya Patrikeeva

В отличие от деда Андрея, Укргидроэнерго и правительство Украины убеждены, что через семь лет (именно столько запланировано для строительства) на берегу Днепра появится еще одна ГАЭС. В декабре 2013 года Кабмин утвердил новый проект станции. На то время строительство стоило почти 12 млрд гривен. С тех пор сумма увеличилась по крайней мере втрое.

Согласно этому же распоряжению, среди источников финансирования проекта - государственный бюджет, кредитные средства и собственные средства ОАО Укргидроэнерго. Последние надеются получить 90% именно от международных фондов.

Официально в Бучаке - два человека

Пока никаких следов строительства в селе не видно. Исчезла и табличка с надписью "Каневская ГАЭС". Во дворе у здешнего жителя Николая стоят две бурильные машины. К ним привязан хозяйский пес, который охотно ластится к гостям.

На другой стороне деревни стоит старый ветряк без лопастей. Около него живет семья Москаленко. Во дворе Михаил Москаленко запускает с внучками воздушного змея. Москаленки переехали в Бучак из города, так как жена Михаила Лидия Петровна отсюда родом.

Копірайт зображення Nataliya Patrikeeva

Женщина задумчиво вспоминает, что когда-то в селе много и часто пели. А еще уверяет, что тех, кто переселился в Студенец, осталось очень мало: часть уехала, а часть - умерли.

По словам ПАО Укргидроэнерго, в 1987 году они в Бучаке насчитали 85 домов. Решили их переселить, и для этого Черкасский облисполком в 1988 году утвердил проектную документацию о строительстве поселка для переселенцев в селе Студенец Бобрицкого сельсовета Каневского района. К тому времени из 85 домовладельцев 32 семьи получили новые дома с земельными участками, а 53 - денежную компенсацию. Все 85 домовладельцев передали обществу документы для сноса собственных домов или обратились с просьбой разобрать свои дома собственноручно на материалы.

И вот, когда Правительство утвердило обновленный проект строительства ГАЭС, оказалось, что двадцать пять домов не снесли и семь из них расположены на территории, которая сейчас находится в пользовании ПАО Укргидроэнерго. Пять из жилых домов расположены в зоне строительства. В селе же официально зарегистрировано всего два человека.

Александр Круш, и.о. генерального директора ОАО Укргидроэнерго, объяснил BBC Украина, что домах, стоящих на территории будущего строительства, живет семь человек и только один из них - зарегистрирован. Никто из них не имеет правоустанавливающих документов ни на эти здания, ни на земельные участки в Бучаке.

Копірайт зображення Nataliya Patrikeeva

"Учитывая то, что Украина планирует привлечь средства международных финансовых организаций (МФО) для реализации проекта строительства, наше общество с участием международных экспертов работает над разработкой документа о политике переселения по стандартам МФО. Этот документ, после получения согласования МФО, будет обнародован для обсуждения и публичных слушаний", - рассказал Александр Круш.

Мысли археологов и активистов разнятся

Гидроаккумулирующие станции существуют для того, чтобы уравновесить уровень энергии в энергосистеме в ночное время. Когда потребление электроэнергии будет падать, ГАЭС будет ее накапливать и утром отдавать в систему. Ночью воду будут закачивать в верхний бассейн на высоте 110 метров. Оттуда вода стекает в нижнее Каневское водохранилище. Все это нужно для того, чтобы уменьшить провалы нагрузок в ночные часы, одновременно улучшая режимы работы теплоэлектростанций и атомных электростанций.

Журналист и активист Дмитрий Иванов в последние месяцы стал своеобразным экскурсоводом в Бучаке. Он вдохновенно рассказывает о селе и его достопримечательностях. Показывает Бучацкое озеро, куда летом едут отдыхать сотни людей из окрестностей. Дмитрий убежден, что строительство ГАЭС - это устаревшая технология, и мир уже давно придумал более современные методы решения энергетических проблем. Среди вариантов журналист вспоминает мощные аккумуляторы Илона Маска и энергию сжатого воздуха в шахтах.

Археолог, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Юрий Болтрик говорит, что на территории, где будет проходить строительство станции, археологических памятников немного, и вся шумиха вокруг этой темы не имеет оснований. Под новый проект попадает гора Лысуха, остатки Зарубинецкой культуры и Черняховские объекты, но они довольно невыразительные.

В октябре в Черкассах состоялось заседание рабочей группы, которая занимается делами строительства станции. По словам заместителя генерального директора Укргидроэнерго Юрия Литвиненко, Каневская ГАЭС позволит экономить до 10 млн кубометров природного газа ежемесячно, или 48 млн долларов в год, кроме того, уменьшит необходимость импорта угля для украинских ТЭЦ. Юрий Литвиненко также опроверг информацию об экологической угрозе строительства ГАЭС и ее устаревшей технологии.

Eкологи, в свою очередь, сомневаются в безопасности станции. Ирина Головко, национальный координатор сети "CEE BankwatchNetwork" в Украине в сфере энергетики, отмечает, что проект ГАЭС содержит том с экологической оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), однако его качество очень низкое. В нем не определены границы воздействий, не оценено влияние на прибрежную территорию и на подземные воды, не учтены риски оползней, процессов образования оврагов, влияния стихийных явлений.

С геологической точки зрения, отмечает Ирина, это очень нестабильная местность, а на ней планируют строить бетонные дамбы местами до 90 метров высотой, которые должны содержать миллионы кубометров воды. ПАО Укргидроeнeрго обещает, что опубликует отчет об экологическом влиянии станции на окружающую среду в январе 2017 года. Однако, в настоящее время ужe известно, что для строительства станции нужно вырубить 6 тысяч деревьев.

Жители Бучака уверены, что в селе нужно создавать заповедную территорию, делать музей и возить туристов. Они не верят ни правительству, ни Укргидроэнерго и уверены, что станции здесь не будет. Зато в программе развития гидроэнергетики до 2026 года, которую утвердил Кабмин, строительство Каневской ГАEС запланировано как один из самых перспективных проектов.