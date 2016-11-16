Мэр ушла в отставку из-за "обезьяны на каблуках"

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Мэр городка Клей в Западной Вирджинии ушла в отставку после громкого скандала вокруг расистского поста о Мишель Обаме.

Беверли Вейлинг поддержала пост, в котором первую леди назвали "обезьяной на каблуках".

Мэр написала, что это сообщение "сделало ее день", но потом заявила, что имела в виду результаты выборов.

Петиция за отставку чиновника собрала более 170 тысяч подписей.

Город Клей насчитывает всего 491 жителя. По данным переписи 2010 года, афроамериканцы там не живут.

Г-жу Обаму назвала "обезьяной" председатель некоммерческой организации в округе Клей Памела Рэмси Тейлор.

"Как хорошо, что мы наконец получим в Белом доме стильную, красивую, величественную первую леди. Я устала видеть обезьяну на каблуках", - написала она в Facebook.

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Противоречивый пост широко разлетелся в США и международных СМИ.

Издание Washington Post и New York Daily News сообщили, что в понедельник г-жу Тейлор сняли с должности.

Сама же она заявила местной радиостанции, первой обратившей внимание на эту историю, что признает: ее сообщение можно принять за расистское, но оно "никак таковым не замышлялось".

По словам г-жи Тейлор, она выразила свое личное мнение о привлекательности человека, а не о цвете кожи.

Копірайт зображення white house Image caption Недавно будущая и ныне действующая первые леди встретились в Белом доме

Мэр Беверли Вейлинг в заявлении, опубликованном в газете Washington Post, написала:

"Мой комментарий не планировался как расистский. Я приношу извинения за то, что его можно неправильно понять".