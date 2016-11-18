В Дании идентифицировали 300-летние экскременты

Копірайт зображення ROYAL LIBRARYMOESGAARD MUSEUM

Экскременты, которые хранили в датском музее, принадлежат епископу, жившему в городе Ольборг в конце XVII века.

Исследователи обнаружили испражнения в разбитой бутылке. В результате анализа в них обнаружили остатки экзотической диеты: инжира, винограда, перца и гречки.

Природные остатки нашли во время раскопок усадьбы епископа в 1937 году.

Позже исследователи решили, что экскременты принадлежали епископу Йенсу Бирчероду, который жил на острове, где жители ели гречку.

"Все это связано с епископом, который жил в этом доме с 1694 по 1708 год", - говорит Джетт Лина из Музея Мосгард в датском городе Орхус.

У людей из Ольбурга рацион питания содержал жидкую кашу, капусту, свинину и говядину, но употребление гречки свойственно именно жителям острова Фюн, который лежит в 200 км от города.

"У епископа была типичная диета для "высшего класса", он был его представителем", - сообщила исследовательница.

Копірайт зображення NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUMMOESGAARD MUSEUM Image caption Внутри коробки была разбитая бутылка и неизвестная субстанция

Раскопки туалета епископа

Г-жа Лина рассказала, как они с коллегой Кристианом Враенгмозом нашли коробку в хранилище музея, когда исследовали миграцию в датских городах с XV до XVII века.

Археологи сохранили то, что нашли во время сноса здания в центре Ольборга. Предметы, которые недавно нашли археологи музея, были из уборной дворца епископа.

Внутри коробки была разбитая бутылка и неизвестная субстанция. "Наш археолог исследовал ее и нашел разнообразные семечки, орехи и ягоды", - сообщила Джетт Лина.

Копірайт зображення MOESGAARD MUSEUM Image caption Кроме фекалий, археологи также обнаружили фарфоровую посуду из голландского города Делфт, а именно банку, миску и стеклянную колбу

Кроме фекалий, археологи также обнаружили фарфоровую посуду из голландского города Делфт, а именно кувшин, миску и стеклянную колбу.

Позже исследователи выяснили, кто именно жил в имении епископа.

"Мы знаем, что это был епископ, его жена и дети, а также несколько слуг", - сказала г-жа Лина.

Дальнейшую работу будут проводить в двух других уборных Ольборга.