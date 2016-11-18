МИД Литвы: "Россия - это не сверхдержава, это сверхпроблема"

Image caption Литовские власти разделяют мнение уличного художника о том, что Путин и Трамп слишком близки

Власти Литвы выразили опасение, что российский президент Владимир Путин может испытать НАТО на прочность, не дожидаясь вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, он очень опасается за будущее стран Балтии и сирийского города Алеппо.

В балтийских странах за процессом передачи власти в США Дональду Трампу наблюдают более пристально, чем где-либо.

Литовские власти полагают, что их предчувствия относительно намерений Москвы имеют как географические, так и исторические основания: если раньше страна входила в состав СССР, то теперь она является членом НАТО и Евросоюза, сохраняя при этом границу с Калининградской областью - российским анклавом в Прибалтике.

Одну из стен в центре Вильнюса украшает огромное изображение Владимира Путина и Дональда Трампа. В первоначальной версии граффити они были изображены целующимися, а после восстановления рисунка - курящими марихуану.

Литовские власти выражают свое видение ситуации не столь провокационным образом, однако в целом разделяют мнение уличного художника о том, что Путин и Трамп слишком близки, что вызывает некий дискомфорт.

Здесь опасаются, что с приходом Трампа США будут заинтересованы в России как в потенциальном партнере и вряд ли охотно согласятся с мнением восточноевропейских стран о том, что Россия представляет для них непосредственную и очень серьезную угрозу.

"Россия - это не сверхдержава, это сверхпроблема", - заявил глава литовского МИД в интервью ВВС.

Image caption Линас Линкявичюс боится за будущее балтийских стран и сирийского города Алеппо

Москва настаивает, что ответственность за эскалацию напряжения в регионе лежит на командовании НАТО, продолжающем расширение альянса на восток и приближающемся к российским границам.

По словам Линкявичюса, существует опасность того, что Владимир Путин воспользуется периодом между избранием Дональда Трампа американским президентом и его официальным вступлением в должность, чтобы испытать военную готовность и дипломатическую решимость Североатлантического альянса.

"Новая администрация приступит к управлению страной только во второй половине января, - сказал он. - Я испытываю большие опасения по поводу этого периода - не только из-за близлежащих регионов, но и из-за Алеппо, который, надеюсь, к тому времени еще не сотрут с лица Земли".

"Мы не наивны"

В Литве с тревогой отмечают, что в последнее время Москва укрепляет свои военные базы в Калининграде.

"Лучше всего Россию понимают страны-соседи", - говорит ВВС оппозиционный политик Габриэлюс Ландсбергис.

"Я все еще помню из детства шум танков, шедших по улицам Вильнюса, так что даже мое поколение - а мне 34 - все еще помнит, когда русские были здесь как советская армия. Но это были русские войска, и они нападали на нас, поэтому наивными в этом отношении нас называть нельзя".