Еженедельники: план "Шатун" или план "Шалун"?

В чем цель протестов под Нацбанком, продолжавшихся почти неделю, влияние Facebook на украинскую политику и интервью с новым и. о. главы Национальной полиции Вадимом Трояном - в обзоре еженедельников.

"Точка нетерпения"

Высокие коммунальные счета, полные наличных финансовые декларации чиновников, "бесконечный сериал" о "безвизовом дедлайне", усиление обстрелов на фронте и другие обстоятельства последней недели создали благоприятный фон для тех, кто стремится к свержению власти, замечает Сергей Рахманин в центральной статье "Зеркала недели".

В искренность борьбы пчел против меда, "скотиняк" против "скотиняк" и некрофилов - "за жизнь" верят все меньше Сергей Рахманин, "Зеркало недели"

"И это независимо от того, существовал ли в природе иностранный план "Шатун", или "революционеры" руководствовались доморощенным планом "Шалун", - добавляет автор штрихи к пейзажу.

Впрочем, тактическая цель протестного выхода, которую он видит в оценке стрессоустойчивости власти и замере уровня напряженности общества, вряд ли была достигнута, поскольку "уровень недовольства масс не коррелирует с численностью массовки" у парламента и НБУ.

По его мнению, несмотря на недовольство властью, определенная группа людей не выходит, поскольку считает, что не время "раскачивать лодку", другая - поскольку разочаровалась в быстрой смене элит после ознакомления с электронными декларациями новых чиновников.

"В искренность борьбы пчел против меда, "скотиняк" против "скотиняк" и некрофилов - "за жизнь" верят все меньше. В качественное обновление элит после досрочных выборов - тоже. Да, доверчивых немало. Их достаточно для тусовки или драки. Для длительной же, сознательной, самоорганизованной акции их мало", - считает Рахманин.

По его словам, "настоящий Майдан никогда не был за колбасу, он становился необратимым явлением после публичного оскорбления человеческого достоинства - будь то очевидная фальсификация волеизъявления или жестокое избиение мирных протестующих".

Тогда, говорит он, на улицы выходит активная часть граждан, люди с разными взглядами и из разных социальных сословий, но "с одинаково прямой спиной".

"Очевидно, для такой категории людей точка нетерпения еще не пройдена", - делает вывод автор статьи.

В моде - простые решения

Низкая политическая образованность и усталость населения заставляют его искать простых решений, создает благоприятную среду для популистов, считают украинские политические эксперты, которые пообщались с "Корреспондентом".

В частности, такая ситуация сложилась в Молдове и Болгарии, где на президентских выборах победили социалисты Игорь Додон и Румен Радева, считает издание. К тому же, оба кандидата сыграли на "завышенных ожиданиях" людей от ЕС и сторонников евроинтеграции, сделав ставку на альтернативные пророссийские взгляды, добавляют политологи.

По мнению директора Международного института демократий Сергея Тарана, Молдова с новым президентом-социалистом является "рабочим сценарием России для Украины", ведь здесь тоже непризнанная республика с российскими военными, попытки федерализации и евроскептические настроения.

"В отличие от Болгарии, которая никогда не откажется от членства в НАТО в интересах собственной безопасности, у Молдовы, как и у нас, никаких гарантий нет", - считает Таран.

Председатель Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик опасается, что "чрезмерные евростремления" украинцев провоцируют ошибочные представления о ЕС, а это может обернуться для них разочарованием.

"Тогда у нас будут большие проблемы, поскольку к власти могут прийти люди, выступающие не только против Евросоюза, но и против демократии в целом", - предполагает Кулик.

Вадим Карасев также придерживается мнения о возможном "обратном движении" в настроениях.

"Это не означает, что они будут пророссийские. Скорее, евроскептические, нацеленные на внутренние проблемы", - прогнозирует политолог.

Копірайт зображення Getty Image caption Молдова выбрала пророссийского президента Додона

"Не политик, а солдат"

Обвинения в организации незаконного наблюдения за журналистом Павлом Шереметом и другими лицами со стороны полиции - это "фейк, который был запущен с определенной политической целью", утверждает исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Вадим Троян в интервью "Фокусу".

По его словам, история тиражировалась несколькими газетами и сайтами "пророссийского направления", а человек, который сообщил о "слежке", был идентифицирован по IP-адресу и допрошен Нацполицией.

Как рассказывает Троян, который был заместителем командира полка "Азов" в зоне АТО, Шеремет был другом "азовцев" и предлагал помощь с будущим политическим проектом экс-командиру полка Андрею Белецкому.

Собственных политических амбиций глава полиции не имеет, поскольку, как утверждает, понял, что он "не политик, а солдат". Как напоминает издание, Троян баллотировался в парламент, но вышел из гонки и таким образом подыграл бизнесмену Сергею Таруте, который стал депутатом.

Копірайт зображення UNIAN

Среди самых больших проблем, с которыми сталкивается полиция, ее руководитель называет судейство и приводит такую статистику: "Судьи арестовывают только 30% задержанных, а за разбой и квартирные кражи - только каждого пятого".

Также Троян привел статистику, связанную с действием "закона Савченко". По его словам, "10% заявленных по этому закону совершают повторные преступления, за 9 месяцев этого года они совершили 28 убийств, а еще 22 человека погибли в результате нанесенных им тяжелых травм".

Сила Facebook

На фоне политических катаклизмов последних двух лет в украинском Facebook сформировалось активное сообщество, которое решает важные для страны вопросы и выводит топовых блогеров в большую политику, пишет "Новое время".

С 2009 года количество пользователей сети в Украине выросло почти в 100 раз - от 62 тысяч до более 6 млн, приводит журнал данные профильного веб-сайта Watcher.

"В Украине появилось новое правило - реагировать на Facebook. Именно этой сетью удалось заразить политиков и госорганы. Они меряются ругательствами и подписчиками, реагируют на критические посты. Блогеры в Украине - действительно кластер, у которого есть возможность влиять на вопросы государственного уровня", - утверждает популярный блогер Александр Барабошко.

Как напоминает "Новое время", недавно из-за огласки в соцсети Министерству образования пришлось отозвать "сексистское" пособие о семейных ценностях, а МВД - оправдываться за "скандальное" назначение заместителя министра.

В отличие от других стран, украинскому Facebook вообще присуща чрезмерная политизированность, считает Елена Деревянко, вице-президент Украинской PR-Лиги. По ее словам, за рубежом политики предпочитают Twitter, поскольку его более "лаконичный" формат оставляет меньше места для искажений и манипуляций.

Впрочем, социолог Ирина Бекешкина призывает не преувеличивать влияние Facebook и объясняет, что в масштабе страны узнаваемость лидеров мнений из соцсетей практически нулевая, если речь не идет о топовых политиках или чиновниках. "Пока человека нет на телевидении, шансы на политическое будущее у него минимальные", - считает она.