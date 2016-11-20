В результате аварии поезда в Индии погибли более ста человек

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Число погибших в результате аварии поезда на севере Индии превысило сотню человек, еще более 150 человек ранены, сообщает полиция.

Как отмечается, 14 вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов около 3:00 ночи по местному времени. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.

Катастрофа произошла в северном штате Уттар-Прадеш около города Канпур.

Пассажир этого поезда Кришна Кешав рассказал BBC: "Мы проснулись от толчка около 3-х ночи. Несколько вагонов сошли с рельсов, все были в шоке. Я видел нескольких погибших и раненых".

Другой пассажир отметил, что поезд двигался с нормальной скоростью и в одно мгновение остановился.

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Больше всего жертв было в первых двух вагонах, которые перевернулись при аварии.

Многие пассажиры оказались зажатыми в вагонах, спасатели освобождают их с помощью спецсредств для резки металла.

Прогнозируется, что число жертв еще может возрасти.

Image caption Власти начали расследование причин катастрофы

Власти Индии объявили о немедленном начале расследования инцидента и пообещали выплатить компенсации семьям пострадавших.

Железнодорожным сообщением в Индии ежедневно пользуются около 23 миллионов пассажиров, это четвертая крупнейшая железная дорога в мире.

Аварии с поездами периодически случаются в стране из-за изношенности техники. В частности, в марте прошлого года в результате крушения поезда в том же штате Уттар-Прадеш погибли 39 человек, еще 150 получили травмы.