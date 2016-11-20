В результате аварии поезда в Индии погибли более ста человек
Число погибших в результате аварии поезда на севере Индии превысило сотню человек, еще более 150 человек ранены, сообщает полиция.
Как отмечается, 14 вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов около 3:00 ночи по местному времени. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.
Катастрофа произошла в северном штате Уттар-Прадеш около города Канпур.
Пассажир этого поезда Кришна Кешав рассказал BBC: "Мы проснулись от толчка около 3-х ночи. Несколько вагонов сошли с рельсов, все были в шоке. Я видел нескольких погибших и раненых".
Другой пассажир отметил, что поезд двигался с нормальной скоростью и в одно мгновение остановился.
Больше всего жертв было в первых двух вагонах, которые перевернулись при аварии.
Многие пассажиры оказались зажатыми в вагонах, спасатели освобождают их с помощью спецсредств для резки металла.
Прогнозируется, что число жертв еще может возрасти.
Власти Индии объявили о немедленном начале расследования инцидента и пообещали выплатить компенсации семьям пострадавших.
Железнодорожным сообщением в Индии ежедневно пользуются около 23 миллионов пассажиров, это четвертая крупнейшая железная дорога в мире.
Аварии с поездами периодически случаются в стране из-за изношенности техники. В частности, в марте прошлого года в результате крушения поезда в том же штате Уттар-Прадеш погибли 39 человек, еще 150 получили травмы.