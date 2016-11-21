Город в Италии предлагает бесплатный отдых парам для зачатия ребенка
Группа отелей в итальянском городе Ассизи предлагают бесплатный отдых для пар, которые зачнут детей.
Проект "плодовитых номеров" инициировал местный советник по туризму в качестве попытки повысить региональный туризм и уровень рождаемости в стране.
Пары, которые предоставят свидетельство о рождении, в котором будет указано, что их ребенок родился через девять месяцев после пребывания в гостинице, получат бесплатное проживание или возмещение расходов.
В Италии самый низкий уровень рождаемости в ЕС и один из самых низких в мире.
На каждые 1000 жителей в 2015 году родилось всего восемь детей.
На сайте проекта сообщили: "Рождение ребенка - это признак глубокой любви, которую следует поощрять, несмотря на множество трудностей в жизни".
Впрочем, некоторые представители местной власти отмежевались от проекта.
Клаудио Риччи, региональный советник региона Умбрия, сообщил, что будет исследовать, поможет ли эта инициатива "имиджу Ассизи и продвижению региона".