Город в Италии предлагает бесплатный отдых парам для зачатия ребенка

Копірайт зображення Getty Image caption Итальянские отели предлагают бесплатное проживание парам за зачатие ребенка

Группа отелей в итальянском городе Ассизи предлагают бесплатный отдых для пар, которые зачнут детей.

Проект "плодовитых номеров" инициировал местный советник по туризму в качестве попытки повысить региональный туризм и уровень рождаемости в стране.

Пары, которые предоставят свидетельство о рождении, в котором будет указано, что их ребенок родился через девять месяцев после пребывания в гостинице, получат бесплатное проживание или возмещение расходов.

В Италии самый низкий уровень рождаемости в ЕС и один из самых низких в мире.

На каждые 1000 жителей в 2015 году родилось всего восемь детей.

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На сайте проекта сообщили: "Рождение ребенка - это признак глубокой любви, которую следует поощрять, несмотря на множество трудностей в жизни".

Впрочем, некоторые представители местной власти отмежевались от проекта.

Клаудио Риччи, региональный советник региона Умбрия, сообщил, что будет исследовать, поможет ли эта инициатива "имиджу Ассизи и продвижению региона".